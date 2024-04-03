Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время прогулки вы получите новые ощущения, расслабитесь и посмотрите на привычные достопримечательности с другой стороны.



После инструктажа вы оседлаете одну из наших добродушных лошадок и отправитесь на прогулку верхом — через реликтовую рощу к живописному каньону Кудепсты. А в конце прогулки вас ждет впечатляющий вид со смотровой площадки. 5 1 отзыв

Милена Ваш гид в Сочи Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек На чём проводится Лошадь – друг человека Когда Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00 от 3 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии Конные прогулки в Адлере — это незабываемые впечатления и гарантированный заряд положительных эмоций. Выбирайте и заказывайте активные приключения! Грациозное и благородное животное, лошадь — один из лучших друзей человека с незапамятных времен. Что может быть лучше равномерного покачивания в седле или скачек по ровной местности так, что дух захватывает! Конная прогулка поможет получить новые ощущения, расслабиться и посмотреть на привычные достопримечательности с другой стороны. Общение с лошадьми положительно влияет на настроение детей и взрослых и позволяет почувствовать единение с природой. Конная прогулка — это любование природой, общение с животными и полезная физическая нагрузка. После инструктажа вы оседлаете одну из наших добродушных лошадок и отправитесь на прогулку верхом — через реликтовую рощу к живописному каньону Кудепсты. Финальным аккордом станет впечатляющий вид со смотровой площадки. Непосредственно сама прогулка длится 1 час 20 минут, протяжённость маршрута 4 км, в зависимости скорости продвижения группы. В три часа экскурсии входит транспорт и инструктаж. Можно взять с собой купальные принадлежности, есть возможность искупаться на привале., Только без лошадей. Важная информация: С собой берём купальные принадлежности, можно взять сахар, морковку (мытую) яблоки. Ест возможность покормить лошадок.

Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Билет 3 000 ₽ Стандартный билет (индивидуальный) 4 300 ₽ Стандартный билет(для сильных всадников) 4 300 ₽ Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер туда и обратно

Страховка Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: По договорённости, Адлер Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация Добрый день! Благодарим Вас за Выбор нашей экскурсии. Если у Вас возникли вопросы

Вы можете связаться с организатором по номеру 8-999-651-74-79 НА кануне экскурсии с вами свяжется диспетчер и разъяснит все подробности встречи Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.