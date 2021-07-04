Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию. Когда вы попадаете в этот чудесный рай, то сразу чувствуете радушие и гостеприимство. Я хочу поделиться своей любовью с вами и показать Страну Души. Мы прогуляемся по улочкам Гагр, насладимся красотой озера Рица и спустимся в Новоафонские пещеры. Абхазия — край на берегу Черного моря. Местные жители называют свою родину «Страна души». Сразу же после пересечения границы вы поймете почему. Здесь есть все для отдыха: старинные города, морское побережье, величественные горы и заповедники с реликтовыми растениями. Все это мы увидим за один день.