В Абхазию из Сочи на 1 день

Топ-10 однодневных туров в Абхазию из Сочи и Адлера

Мы составили для вас подборку из 10 самых интересных экскурсий и туров по Абхазии из Сочи и Адлера на 1 день, есть как групповые на автобусе 🚌, так и индивидуальные на автомобиле 🚘 с личным гидом. Цены, отзывы, фото, описание и что включено, вы можете заказать экскурсию ⛳ прямо у на сайте
Содержание статьи
Топ 10 экскурсий в Абхазию из Сочи
Топ 10 экскурсий в Абхазию из Сочи

Мы покажем вам всё самое-самое среди экскурсионных предложений из Сочи! Абхазия – это горы и море, а еще это сотни маленьких водопадов, озера, пещеры, монастыри и храмы, субтропические леса, минеральные источники, древние дольмены и развалины крепостей. Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное среди большого количества абхазских достопримечательностей.

Данный список экскурсий создан по популярности маршрутов, то есть самые популярные вверху. Так же везде указана цена, что включено и на чём будет проходить экскурсия, например, на автобусе или автомобиле с личным гидом.

Ещё обратите внимание, что некоторые предложения групповые, а некоторые индивидуальные и иногда выгоднее даже купить индивидуальную экскурсию, где будут включены в цену, например, 4 человека, а не 1, как в случае с групповым туром.

1. Все символы Абхазии из Сочи за один день

Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах «страны души»

Все символы Абхазии из Сочи за один день
Все символы Абхазии из Сочи за один день
Все символы Абхазии из Сочи за один день
Все символы Абхазии из Сочи за один день
Все символы Абхазии из Сочи за один день
Все символы Абхазии из Сочи за один день

В поездке вы взглянете на Абхазию с лучших ракурсов: познакомитесь с памятниками и историей курортной Гагры; в Новом Афоне исследуете главные святыни региона и прикоснетесь к эпохе распространения христианства на Кавказе. А также посетите легендарные водопады, магические озера Рицу и Голубое и оцените впечатляющий Юпшарский каньон.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 10000 за 1-4 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 🚩 Где начинается: у вашего отеля
  • 👥 Максимум 4 человека
  • 🕑 По времени займёт 12 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга

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Отзыв от туриста

Диана: Спасибо Виталию за экскурсию! Нам все очень понравилось. Виталий учёл все наши пожелания, составил удобный маршрут, постарался сделать так, чтобы мы не сталкивались, по возможности, с основным потоком туристов. Очень вежливый, приятный и знающий гид.
Оценка: 5. 14 июля 2021

2. Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений

Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений
Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений
Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений
Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений
Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений
Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений

Прокатимся с ветерком? Первозданная абхазская природа ждет вас. Поездка на джипе станет комфортным и быстрым способом увидеть самые красивые достопримечательности страны души. Голубое озеро и Рица, горные водопады, каньоны и лучшие смотровые площадки — мы покажем вам все самые впечатляющие места!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2100 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚙 Проходит на внедорожнике
  • 🚩 Где начинается: Сочи жд вокзал или остановки. Адлер - остановки
  • 👥 Максимум 8 человек
  • 🕑 По времени займёт 12 часов
  • 📆 Когда проводится: Забираем с 5:40 до 6:00 из центрального Сочи

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • смотровая площадка в г. Гагре
  • белые скалы
  • водопад Девичьи слёзы
  • водопад Мужские слёзы
  • пасека и винный погреб
  • подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • озеро Рица
  • Водопад влюбленных
  • Гегский водопад

Что включено

  • услуги водителя-гида
  • трансфер по Адлеру
  • купание в море до 1, 5 часов
  • экологический сбор на озере Рица (350 р. с человека)
  • дегустация напитков, сыра, копченостей
  • При заказе индивидуальной экскурсии — поездка с крутым водителем + подарок.
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3. Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон

Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон

На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день. Посмотрите на колоннаду в Гаграх и оцените вид, открывающийся от ее арки, сравните красоту окрестностей Голубого озера и Рицы, побываете в «Каменном мешке» и на Новом Афоне, и убедитесь в том, что вода на Пицундском мысе действительно самая прозрачная на всем побережье. Помимо природных красот, вас ждет дружелюбный прием и невероятный кругозор наших гидов, а также дегустация продукции местных пчеловодов и виноделов.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1400 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: Сочи и Адлер
  • 👥 Максимум 20 человек
  • 🕑 По времени займёт 12 часов
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно в 6:00

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Город Гагра «Колоннада», ресторан «Гагрипш»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Озеро Рица
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Город Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Рукотворный водопад
  • Лебединое озеро
  • Пицунда (в теплое время года)

Что включено

  • Транспортные расходы
  • Сопровождение экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустации меда, сыра и вина
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4. «Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон

«Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон

Абхазия или «страна души» — так называют местные свою Родину. Это уникальное место с длинной историей, которое стоит обязательно посетить. Абхазия находится совсем недалеко от Сочи. За день можно совершить путешествие по республике и вернуться обратно. Предлагаю присоединиться к моей экскурсии по Абхазии. Вы увидите самые красивые места — Новый Афон, Пицунда, озеро Рица и Юпшарский каньон.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2000 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: ЖД вокзал Сочи
  • 👥 Максимум 20 человек
  • 🕑 По времени займёт 12 часов
  • 📆 Когда проводится: Летнее расписание: с 5:25 от жд. Сочи, чтобы не стоять 2ч на границе

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Город Гагра
  • Пицунда
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с мёдом
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи, Мужские слезы, Молочный и Птичий клюв
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
  • Популярное горное озеро Рица
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации и сезонности)
  • Рукотворный водопад в Новом Афоне

Что включено

  • Услуги экскурсовода
  • трансфер по Адлеру
  • трансфер из центрального Сочи (сбор от ЖД вокзала Сочи с 6 утра или по курортному проспекту от остановок)
  • экологический сбор (350 руб. с человека)
  • купание в море
  • дегустации напитков, сыра, копченостей
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5. Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!

Перезагрузиться на природе без толп туристов — на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах

Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!

Забудьте о многолюдных стандартных экскурсиях на автобусе: в этом приключении вы увидите Абхазию по-настоящему. Заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники, виды озера Рица — на комфортном джипе мы проедем по природным чудесам региона, заглянем в Гагру и поговорим по пути о прошлом, современности и коренных жителях Страны души.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 17000 за 1-4 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 👥 Максимум 4 человека
  • 🕑 По времени займёт 10 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга

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Отзыв от туриста

Наталья: Нашим гидом по высокогорной Абхазии был Даниил. Нам очень понравилось абсолютно всё: и маршрут, и комфорт, и безопасность, и прекрасная организация поездки. День прошел на одном дыхании, заканчивать поездку совершенно не хотелось и очень хочется повторить! Настоятельно рекомендуем команду Джип-тур для любого маршрута!
Оценка: 5. 27 июня 2021

6. Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд

Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица

Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд

И в Абхазии есть свое «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, Пицунда, озеро Рица, голубое Озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд. А еще навестите медовую пасеку, сыроварню и винные погреба, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1450 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: у вашего отеля или ближайшей остановки в Сочи и Адлере
  • 👥 Максимум 19 человек
  • 🕑 По времени займёт 12 часов
  • 📆 Когда проводится: ежедневно в 06:00

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Отзыв от туриста

Дмитрий: Понравилось абсолютно всё! Маршрут выстроен идеально: за день побывать в таких удивительных и живописных местах, окунуться в местный абхазский колорит, попробовать национальную кухню, узнать традиции и т. п. В общем рекомендую обязательно! Получите море позитивных эмоций и незабываемых впечатлений! Гиду Рашиду отдельная благодарность за его увлекательные рассказы и потрясающее чувство юмора!!!
Оценка: 5. 9 июля 2021

7. На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей

На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей

Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным местам, где вы увидите мощные водопады и изумрудные озера, попробуете блюда абхазской кухни и местное вино, посетите ресторан «Гагрипш» и окунетесь в прозрачную морскую воду на Гагрском пляже.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2200 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚙 Проходит на внедорожнике
  • 🚩 Где начинается: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере
  • 👥 Максимум 7 человек
  • 🕑 По времени займёт 12 часов
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно с 7:00

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Что можно увидеть

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • Вечернее купание в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх

Что включено

  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер по Адлеру
  • Экологический сбор на озере Рица (350 руб. /чел.)
  • Дегустации напитков, сыра, копченостей.
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8. Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон

Однодневная поездка по самым знаковым местам «страны души»

Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон

Вы посетите два главных города региона — Гагру и Новый Афон — и увидите своё отражение в кристально чистой воде озера Рица. По пути нам будут встречаться водопады и тоннели, подвесные мостики над рекой и, конечно, великолепные виды. А закончится путешествие сытным обедом из мамалыги, жарено-копчёного мяса и хачапури.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 12000 за 1-11 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 🚩 Где начинается: По адресу вашего проживания
  • 👥 Максимум 11 человек
  • 🕑 По времени займёт 8 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +10 друзей

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Отзыв от туриста

Ирина: Большое спасибо за экскурсию! В Абхазии были в первый раз и точно не последний. Впечатлений масса. Красивейшая природа, словами трудно передать. Маршрут экскурсии рассчитан идеально, чтоб посмотреть наиболее известные достопримечательности. С точки зрения организации все прошло четко. Гид, он же водитель, приехал точно в назначенный срок, машина большая чистая. Экскурсия на весь день, но поскольку она индивидуальная, интенсивность и маршрут можно корректировать по факту, что очень удобно. Заезжали на дегустацию местного вина, сыра, чая. Всем рекомендую!
Оценка: 5. 19 мая 2021

9. Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе

Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца

Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе

Прекрасная земля, которая ждет вас в этот день, — Апсны, или Страна души. Вы убедитесь, что это так! Отправитесь в путешествие в группе до 8 человек в компании местного жителя: погуляете по Гагре, проедете через узкий Юпшарский каньон, полюбуетесь водопадами и, конечно, навестите красавицу Рицу. Продегустируете угощения Абхазии и пообедаете на берегу горной реки.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1463 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 🚩 Где начинается: в Олимпийском парке или по договоренности
  • 👥 Максимум 8 человек
  • 🕑 По времени займёт 9 часов
  • 📆 Когда проводится: ежедневно в 09:00

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Отзыв от туриста

Анна: Отличная экскурсия, гид- Денис (сам Абхазец) очень интересно и красочно рассказал о достопримечательностях Абхазии, а также о её истории. Сделали массу великолепных фотографий (времени было для этого предостаточно). Вообщем посетили Абхазию с комфортом, а также в приятной компании. Отдельное спасибо хочу сказать менеджеру Анастасии за её профессионализм, чуткое и внимательное отношение. Всем советую посетить Абхазию с гидом Денисом при организации менеджера Анастасии!
Оценка: 5. 12 июля 2021

10. Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон

Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон

Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию. Когда вы попадаете в этот чудесный рай, то сразу чувствуете радушие и гостеприимство. Я хочу поделиться своей любовью с вами и показать Страну Души. Мы прогуляемся по улочкам Гагр, насладимся красотой озера Рица и спустимся в Новоафонские пещеры. Абхазия — край на берегу Черного моря. Местные жители называют свою родину «Страна души». Сразу же после пересечения границы вы поймете почему. Здесь есть все для отдыха: старинные города, морское побережье, величественные горы и заповедники с реликтовыми растениями. Все это мы увидим за один день.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 11000 за 1-4 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: По договорённости с туристами, в гостинице
  • 👥 Максимум 4 человека
  • 🕑 По времени займёт 12 часов
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно с 5:00 или по договоренности

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга

Что можно увидеть

  • Крепость Абаата
  • Приморский парк принца Ольденбургского
  • Действующий храм VI века
  • Озеро Рица
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Водопад Молочный
  • реки Псоу, Гега, Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Новый Афон
  • Пещеры
  • Новоафонский монастырь
  • Рукотворный водопад

Что включено

  • Транспорт
  • Услуги гида.
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Приятного путешествия в Абхазию

Добро пожаловать в Абхазию
Добро пожаловать в Абхазию

Абхазия — удивительная страна, полная тайн и легенд. Мы предлагаем отправиться в Абхазию на один день — в небольшой автобусный или автомобильный тур, который подарит вам незабываемые впечатления и откроет много нового и неизведанного. Вас встретят горы и море, виноградники и водопады, и все это в одном только дне отдыха. Вы посетите Гагры, озеро Рица и Новый Афон, где познакомитесь с обычаями и традициями местного народа.

Отдых в Абхазии — это не только морские купания и поездки на природу.

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