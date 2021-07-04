Мы покажем вам всё самое-самое среди экскурсионных предложений из Сочи! Абхазия – это горы и море, а еще это сотни маленьких водопадов, озера, пещеры, монастыри и храмы, субтропические леса, минеральные источники, древние дольмены и развалины крепостей. Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное среди большого количества абхазских достопримечательностей.
Данный список экскурсий создан по популярности маршрутов, то есть самые популярные вверху. Так же везде указана цена, что включено и на чём будет проходить экскурсия, например, на автобусе или автомобиле с личным гидом.
Ещё обратите внимание, что некоторые предложения групповые, а некоторые индивидуальные и иногда выгоднее даже купить индивидуальную экскурсию, где будут включены в цену, например, 4 человека, а не 1, как в случае с групповым туром.
1. Все символы Абхазии из Сочи за один день
Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах «страны души»
В поездке вы взглянете на Абхазию с лучших ракурсов: познакомитесь с памятниками и историей курортной Гагры; в Новом Афоне исследуете главные святыни региона и прикоснетесь к эпохе распространения христианства на Кавказе. А также посетите легендарные водопады, магические озера Рицу и Голубое и оцените впечатляющий Юпшарский каньон.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 10000 за 1-4 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 🚩 Где начинается: у вашего отеля
- 👥 Максимум 4 человека
- 🕑 По времени займёт 12 часов
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга
Отзыв от туриста
Диана: Спасибо Виталию за экскурсию! Нам все очень понравилось. Виталий учёл все наши пожелания, составил удобный маршрут, постарался сделать так, чтобы мы не сталкивались, по возможности, с основным потоком туристов. Очень вежливый, приятный и знающий гид.Оценка: 5. 14 июля 2021
2. Джип-тур в Абхазию из Сочи с купанием в море, другой уровень впечатлений
Прокатимся с ветерком? Первозданная абхазская природа ждет вас. Поездка на джипе станет комфортным и быстрым способом увидеть самые красивые достопримечательности страны души. Голубое озеро и Рица, горные водопады, каньоны и лучшие смотровые площадки — мы покажем вам все самые впечатляющие места!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2100 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚙 Проходит на внедорожнике
- 🚩 Где начинается: Сочи жд вокзал или остановки. Адлер - остановки
- 👥 Максимум 8 человек
- 🕑 По времени займёт 12 часов
- 📆 Когда проводится: Забираем с 5:40 до 6:00 из центрального Сочи
Что можно увидеть
- популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
- смотровая площадка в г. Гагре
- белые скалы
- водопад Девичьи слёзы
- водопад Мужские слёзы
- пасека и винный погреб
- подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок»)
- Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
- озеро Рица
- Водопад влюбленных
- Гегский водопад
Что включено
- услуги водителя-гида
- трансфер по Адлеру
- купание в море до 1, 5 часов
- экологический сбор на озере Рица (350 р. с человека)
- дегустация напитков, сыра, копченостей
- При заказе индивидуальной экскурсии — поездка с крутым водителем + подарок.
3. Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день. Посмотрите на колоннаду в Гаграх и оцените вид, открывающийся от ее арки, сравните красоту окрестностей Голубого озера и Рицы, побываете в «Каменном мешке» и на Новом Афоне, и убедитесь в том, что вода на Пицундском мысе действительно самая прозрачная на всем побережье. Помимо природных красот, вас ждет дружелюбный прием и невероятный кругозор наших гидов, а также дегустация продукции местных пчеловодов и виноделов.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1400 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: Сочи и Адлер
- 👥 Максимум 20 человек
- 🕑 По времени займёт 12 часов
- 📆 Когда проводится: Ежедневно в 6:00
Что можно увидеть
- Город Гагра «Колоннада», ресторан «Гагрипш»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Озеро Рица
- Водопад «Мужские слезы»
- Водопад «Девичьи слезы»
- Город Новый Афон
- Новоафонский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Рукотворный водопад
- Лебединое озеро
- Пицунда (в теплое время года)
Что включено
- Транспортные расходы
- Сопровождение экскурсовода
- Страховка
- Дегустации меда, сыра и вина
4. «Золотое кольцо Абхазии» из Сочи с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
Абхазия или «страна души» — так называют местные свою Родину. Это уникальное место с длинной историей, которое стоит обязательно посетить. Абхазия находится совсем недалеко от Сочи. За день можно совершить путешествие по республике и вернуться обратно. Предлагаю присоединиться к моей экскурсии по Абхазии. Вы увидите самые красивые места — Новый Афон, Пицунда, озеро Рица и Юпшарский каньон.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2000 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: ЖД вокзал Сочи
- 👥 Максимум 20 человек
- 🕑 По времени займёт 12 часов
- 📆 Когда проводится: Летнее расписание: с 5:25 от жд. Сочи, чтобы не стоять 2ч на границе
Что можно увидеть
- Смотровая площадка в г. Гагры
- Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
- Колоннада в Гагре
- Город Гагра
- Пицунда
- Абхазский национальный парк
- Пасека с мёдом
- Дегустация напитков и сыра
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Водопады Девичьи, Мужские слезы, Молочный и Птичий клюв
- Водопад влюблённых
- Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
- Популярное горное озеро Рица
- Дача Сталина (по желанию)
- Новоафонский монастырь (по желанию)
- Новоафонская пещера (по желанию)
- Парк в Новом Афоне
- Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации и сезонности)
- Рукотворный водопад в Новом Афоне
Что включено
- Услуги экскурсовода
- трансфер по Адлеру
- трансфер из центрального Сочи (сбор от ЖД вокзала Сочи с 6 утра или по курортному проспекту от остановок)
- экологический сбор (350 руб. с человека)
- купание в море
- дегустации напитков, сыра, копченостей
5. Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи!
Перезагрузиться на природе без толп туристов — на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах
Забудьте о многолюдных стандартных экскурсиях на автобусе: в этом приключении вы увидите Абхазию по-настоящему. Заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники, виды озера Рица — на комфортном джипе мы проедем по природным чудесам региона, заглянем в Гагру и поговорим по пути о прошлом, современности и коренных жителях Страны души.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 17000 за 1-4 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 👥 Максимум 4 человека
- 🕑 По времени займёт 10 часов
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга
Отзыв от туриста
Наталья: Нашим гидом по высокогорной Абхазии был Даниил. Нам очень понравилось абсолютно всё: и маршрут, и комфорт, и безопасность, и прекрасная организация поездки. День прошел на одном дыхании, заканчивать поездку совершенно не хотелось и очень хочется повторить! Настоятельно рекомендуем команду Джип-тур для любого маршрута!Оценка: 5. 27 июня 2021
6. Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
И в Абхазии есть свое «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, Пицунда, озеро Рица, голубое Озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд. А еще навестите медовую пасеку, сыроварню и винные погреба, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1450 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: у вашего отеля или ближайшей остановки в Сочи и Адлере
- 👥 Максимум 19 человек
- 🕑 По времени займёт 12 часов
- 📆 Когда проводится: ежедневно в 06:00
Отзыв от туриста
Дмитрий: Понравилось абсолютно всё! Маршрут выстроен идеально: за день побывать в таких удивительных и живописных местах, окунуться в местный абхазский колорит, попробовать национальную кухню, узнать традиции и т. п. В общем рекомендую обязательно! Получите море позитивных эмоций и незабываемых впечатлений! Гиду Рашиду отдельная благодарность за его увлекательные рассказы и потрясающее чувство юмора!!!Оценка: 5. 9 июля 2021
7. На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным местам, где вы увидите мощные водопады и изумрудные озера, попробуете блюда абхазской кухни и местное вино, посетите ресторан «Гагрипш» и окунетесь в прозрачную морскую воду на Гагрском пляже.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2200 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚙 Проходит на внедорожнике
- 🚩 Где начинается: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере
- 👥 Максимум 7 человек
- 🕑 По времени займёт 12 часов
- 📆 Когда проводится: Ежедневно с 7:00
Что можно увидеть
- Известный ресторан «Гагрипш»
- Смотровая площадка г. Гагра
- Белые скалы (с купанием)
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Пасека и винный погреб
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон (Каменный мешок)
- Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
- Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
- Водопад «Влюбленных»
- Водопад «Гегский»
- Вечернее купание в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер по Адлеру
- Экологический сбор на озере Рица (350 руб. /чел.)
- Дегустации напитков, сыра, копченостей.
8. Экскурсия из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Однодневная поездка по самым знаковым местам «страны души»
Вы посетите два главных города региона — Гагру и Новый Афон — и увидите своё отражение в кристально чистой воде озера Рица. По пути нам будут встречаться водопады и тоннели, подвесные мостики над рекой и, конечно, великолепные виды. А закончится путешествие сытным обедом из мамалыги, жарено-копчёного мяса и хачапури.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 12000 за 1-11 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 🚩 Где начинается: По адресу вашего проживания
- 👥 Максимум 11 человек
- 🕑 По времени займёт 8 часов
В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +10 друзей
Отзыв от туриста
Ирина: Большое спасибо за экскурсию! В Абхазии были в первый раз и точно не последний. Впечатлений масса. Красивейшая природа, словами трудно передать. Маршрут экскурсии рассчитан идеально, чтоб посмотреть наиболее известные достопримечательности. С точки зрения организации все прошло четко. Гид, он же водитель, приехал точно в назначенный срок, машина большая чистая. Экскурсия на весь день, но поскольку она индивидуальная, интенсивность и маршрут можно корректировать по факту, что очень удобно. Заезжали на дегустацию местного вина, сыра, чая. Всем рекомендую!Оценка: 5. 19 мая 2021
9. Экскурсия из Сочи в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Прекрасная земля, которая ждет вас в этот день, — Апсны, или Страна души. Вы убедитесь, что это так! Отправитесь в путешествие в группе до 8 человек в компании местного жителя: погуляете по Гагре, проедете через узкий Юпшарский каньон, полюбуетесь водопадами и, конечно, навестите красавицу Рицу. Продегустируете угощения Абхазии и пообедаете на берегу горной реки.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1463 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 🚩 Где начинается: в Олимпийском парке или по договоренности
- 👥 Максимум 8 человек
- 🕑 По времени займёт 9 часов
- 📆 Когда проводится: ежедневно в 09:00
Отзыв от туриста
Анна: Отличная экскурсия, гид- Денис (сам Абхазец) очень интересно и красочно рассказал о достопримечательностях Абхазии, а также о её истории. Сделали массу великолепных фотографий (времени было для этого предостаточно). Вообщем посетили Абхазию с комфортом, а также в приятной компании. Отдельное спасибо хочу сказать менеджеру Анастасии за её профессионализм, чуткое и внимательное отношение. Всем советую посетить Абхазию с гидом Денисом при организации менеджера Анастасии!Оценка: 5. 12 июля 2021
10. Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию. Когда вы попадаете в этот чудесный рай, то сразу чувствуете радушие и гостеприимство. Я хочу поделиться своей любовью с вами и показать Страну Души. Мы прогуляемся по улочкам Гагр, насладимся красотой озера Рица и спустимся в Новоафонские пещеры. Абхазия — край на берегу Черного моря. Местные жители называют свою родину «Страна души». Сразу же после пересечения границы вы поймете почему. Здесь есть все для отдыха: старинные города, морское побережье, величественные горы и заповедники с реликтовыми растениями. Все это мы увидим за один день.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 11000 за 1-4 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: По договорённости с туристами, в гостинице
- 👥 Максимум 4 человека
- 🕑 По времени займёт 12 часов
- 📆 Когда проводится: Ежедневно с 5:00 или по договоренности
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга
Что можно увидеть
- Крепость Абаата
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Действующий храм VI века
- Озеро Рица
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Водопад Молочный
- реки Псоу, Гега, Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Новый Афон
- Пещеры
- Новоафонский монастырь
- Рукотворный водопад
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Приятного путешествия в Абхазию
Абхазия — удивительная страна, полная тайн и легенд. Мы предлагаем отправиться в Абхазию на один день — в небольшой автобусный или автомобильный тур, который подарит вам незабываемые впечатления и откроет много нового и неизведанного. Вас встретят горы и море, виноградники и водопады, и все это в одном только дне отдыха. Вы посетите Гагры, озеро Рица и Новый Афон, где познакомитесь с обычаями и традициями местного народа.
Отдых в Абхазии — это не только морские купания и поездки на природу.