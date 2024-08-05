Авторские 5-дневные туры в Соловецкий

Найдено 4 тура в категории «5-дневные туры» в Соловецком, цены от 48 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать на Соловки
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Добро пожаловать на Соловки
Начало: Архангельская область, Приморский район, муниципал...
19 авг в 10:00
26 авг в 10:00
от 55 500 за человека
Тайны Соловецкого Архипелага
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Тайны Соловецкого Архипелага
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 48 500 за человека
Магия Соловецких островов
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Магия Соловецких островов
Начало: Г. Кемь
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 49 000 за человека
Чудеса Соловецкой природы
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Чудеса Соловецкой природы
Начало: Г. Кемь
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 50 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Чудеса Соловецкой природы
    Мы на Соловках с 16 по 20 июля 2024 г. и остались очень довольны. Еще и с погодой повезло:). Места
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    просто сказочные и вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Программа тура разработана достаточно грамотно и экскурсоводы очень квалифицированные. Больше всего запомнилась прогулка по острову с Татьяной в первый день. Это было полное погружение в историю архипелага… Жили мы в "Соловецкой слободе" на 3-м этаже и рады были обнаружить, что отрицательные отзывы о гостинице в значительной мере преувеличены. Во всяком случае, горячая вода была все время))). Единственный (относительный) минус - обед включенный в стоимость тура был весьма средним, но это все-таки не гастротур. Тем более, что перекусить было где. Любителям рыбы рекомендую рыбную тарелку в кафе "Экспедиция". В трапезной монастыря тоже рыбу хорошо готовят.

    Мы на Соловках с 16 по 20 июля 2024 г. и остались очень довольны. Еще иМы на Соловках с 16 по 20 июля 2024 г. и остались очень довольны. Еще иМы на Соловках с 16 по 20 июля 2024 г. и остались очень довольны. Еще и
  • В
    Виолетта
    30 июля 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Всё прошло отлично спасибо!
    Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!
  • С
    Сергей
    30 июля 2024
    Добро пожаловать на Соловки
    Тур был организован отлично. Принимающая сторона постаралась, чтобы программа тура была выполнена на 100%, на возникающие вопросы реагировала оперативно. С трансфером проблем не возникло. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Большое спасибо!
  • Е
    Егоркин
    17 июля 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура и экскурсоводах с указанием телефонов для связи, на все просьбы реагировали своевременно, накладок не было.
    Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Добро пожаловать на Соловки
    Очень понравилась поездка. Спасибо организаторам. Все было четко распланировано. Особенно приятно, что на мои "непонятки" быстро отозвались и все терпеливо
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    разъяснили. Несмотря на то что вроде я была одна, все экскурсии прошли активно. Жалко что отменилась последняя, но то что заранее предупредили тоже приятно, у меня была возможность самостоятельно найти возможность побывать на ней. Буду обязательно рекомендовать вас.

  • Н
    Наталья
    8 июля 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную гору. Про Немецкий кузов отдельное спасибо, красота от которой дух захватывает.
    Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на СекирнуюВсе организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Добро пожаловать на Соловки
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • Е
    Елена
    19 июля 2023
    Чудеса Соловецкой природы
    Большое спасибо за чудесный отдых и прекрасную организацию тура Чудеса Соловецкой природы. С самого первого момента, как мы обратились в вашу
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    компанию и до возращения из поездки - все просто идеально. И Вы очень внимательны (мы воспользовались всем вашими советами и рекомендациями), и сопровождающая на Соловках Марина, и потрясающие экскурсоводы Валерий Петрович и Владимир - все это сделало наш отдых просто незабываемым. Сильные эмоции от увиденного и прочувственного на Соловках не покидают нас до сих пор. Еще раз огромное спасибо. Всем друзьям и знакомым будем обязательно рекомендовать Вашу компанию. А сами надеемся с вами отправиться в будущем на Камчатку и на Байкал. С уважением, Елена и Андрей Борисовы

  • Е
    Елена
    20 сентября 2022
    Магия Соловецких островов
    Тур 5-8 сентября 2022 г. Все прошло отлично, спасибо организаторам! Особенное спасибо экскурсоводам за одухотворенность и любовь к Соловкам!
  • А
    Александр
    13 сентября 2022
    Магия Соловецких островов
    Тур замечательный. Экскурсии очень интересные. Прекрасные экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «5-дневные туры»

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  1. Добро пожаловать на Соловки
  2. Тайны Соловецкого Архипелага
  3. Магия Соловецких островов
  4. Чудеса Соловецкой природы
Какие места ещё посмотреть в Соловецком
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Ботанический сад
  2. Соловецкий монастырь
Сколько стоит тур в Соловецком в августе 2024
Сейчас в Соловецком в категории "5-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 48 500 до 55 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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