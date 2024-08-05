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компанию и до возращения из поездки - все просто идеально. И Вы очень внимательны (мы воспользовались всем вашими советами и рекомендациями), и сопровождающая на Соловках Марина, и потрясающие экскурсоводы Валерий Петрович и Владимир - все это сделало наш отдых просто незабываемым. Сильные эмоции от увиденного и прочувственного на Соловках не покидают нас до сих пор. Еще раз огромное спасибо. Всем друзьям и знакомым будем обязательно рекомендовать Вашу компанию. А сами надеемся с вами отправиться в будущем на Камчатку и на Байкал. С уважением, Елена и Андрей Борисовы