5 дней
Добро пожаловать на Соловки
Начало: Архангельская область, Приморский район, муниципал...
19 авг в 10:00
26 авг в 10:00
от 55 500₽ за человека
5 дней
Тайны Соловецкого Архипелага
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 48 500₽ за человека
5 дней
Магия Соловецких островов
Начало: Г. Кемь
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 49 000₽ за человека
5 дней
Чудеса Соловецкой природы
Начало: Г. Кемь
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 50 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга5 августа 2024Мы на Соловках с 16 по 20 июля 2024 г. и остались очень довольны. Еще и с погодой повезло:). Места
- ВВиолетта30 июля 2024Всё прошло отлично спасибо!
- ССергей30 июля 2024Тур был организован отлично. Принимающая сторона постаралась, чтобы программа тура была выполнена на 100%, на возникающие вопросы реагировала оперативно. С трансфером проблем не возникло. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Большое спасибо!
- ЕЕгоркин17 июля 2024Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура и экскурсоводах с указанием телефонов для связи, на все просьбы реагировали своевременно, накладок не было.
- ООльга16 июля 2024Очень понравилась поездка. Спасибо организаторам. Все было четко распланировано. Особенно приятно, что на мои "непонятки" быстро отозвались и все терпеливо
- ННаталья8 июля 2024Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную гору. Про Немецкий кузов отдельное спасибо, красота от которой дух захватывает.
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ЕЕлена19 июля 2023Большое спасибо за чудесный отдых и прекрасную организацию тура Чудеса Соловецкой природы. С самого первого момента, как мы обратились в вашу
- ЕЕлена20 сентября 2022Тур 5-8 сентября 2022 г. Все прошло отлично, спасибо организаторам! Особенное спасибо экскурсоводам за одухотворенность и любовь к Соловкам!
- ААлександр13 сентября 2022Тур замечательный. Экскурсии очень интересные. Прекрасные экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «5-дневные туры»
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