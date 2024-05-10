Экскурсионные туры на 4 дня в Соловецком

Найдено 5 туров в категории «4-дневные туры» в Соловецком, цены от 33 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Соловецкие острова и Беломорканал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 42 400 за человека
Гармония Севера на Соловках
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
37 200 за человека
Соловецкие острова. Тур-конструктор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова. Тур-конструктор
Начало: Г. Кемь
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 33 600 за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 43 800 за человека
Пять чудес Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Гармония Севера на Соловках
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Соловецкие острова и Беломорканал
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    Соловецкие острова и Беломорканал
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
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    знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Соловецкие острова. Тур-конструктор
    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот
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    про СЛОН не впечатлила. Показалось, что хватило бы самостоятельного посещения музея. Экскурсия на катере по каналам очень интересная. Соловки-отель отличный. Прогулки по острову, полярный день- замечательно!

    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров
  • С
    Сергей
    11 сентября 2023
    Соловецкие острова. Тур-конструктор
    Все очень понравилось!
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Пять чудес Соловецких островов
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Пять чудес Соловецких островов
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
  • А
    Александр
    13 августа 2023
    Гармония Севера на Соловках
    Здравствуйте, поездка прошла чудесно, все очень понравилось. Спасибо за профессиональное отношение к работе.
  • А
    Александр
    2 августа 2023
    Гармония Севера на Соловках
    Потрясающее место
    Потрясающее место
  • Е
    Елена
    27 июля 2023
    Соловецкие острова. Тур-конструктор
    Поездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзале, привезли в гостиницу… Все
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    везде проговаривается, уточняется время. Персонал внимателен. Экскурсоводы очень интересные. На Соловках надо быть дольше. Сейчас я бы брала тур 5 дней, 4 ночи. Будет повод приехать еще!

    Поездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзалеПоездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзале

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «4-дневные туры»

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