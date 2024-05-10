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Авторский тур
4 дня
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 42 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
37 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловецкие острова. Тур-конструктор
Начало: Г. Кемь
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 33 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ММихаил30 января 2024Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
- ЮЮлия21 января 2024Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот
- ССергей11 сентября 2023Все очень понравилось!
- ППавел3 сентября 2023Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
- ООльга15 августа 2023Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
- ААлександр13 августа 2023Здравствуйте, поездка прошла чудесно, все очень понравилось. Спасибо за профессиональное отношение к работе.
- ААлександр2 августа 2023Потрясающее место
- ЕЕлена27 июля 2023Поездка на Соловки очень понравилась. Тур «Соловецкие острова» организован очень хорошо. Все четко. Встретили на вокзале, привезли в гостиницу… Все
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «4-дневные туры»
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