Туры на 3 дня в Соловецком

Найдено 10 туров в категории «3-дневные туры» в Соловецком, цены от 29 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
34 500 за человека
Соловки - тайны севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500 за человека
Соловецкие острова и Беломорканал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 42 400 за человека
Гармония Севера на Соловках
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
37 200 за человека
Соловки - гармония Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - гармония Севера
Начало: Г. Кемь
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 000 за человека
Тур выходного дня на Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Соловки
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 29 950 за человека
Соловецкие острова. Тур-конструктор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова. Тур-конструктор
Начало: Г. Кемь
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 33 600 за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 43 800 за человека
Соловецкий архипелаг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкий архипелаг
Начало: г. Кемь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 500 за человека
Пять чудес Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лина
    6 июня 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Программа тура, размещение, питание, передвижения на маршруте - выше всяческих похвал. Хочу так же отметить прекрасную работу экскурсоводов на всех
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    объектах показа, особенно впечатлил Александр из Медвежьегорска своим рассказом о строительстве Беломоро-Балтийского канала. Низкий поклон нашему гиду Анне! Она сделала наше путешествие необыкновенным! Сколько интересного рассказала Карелии, сразу понятно, что это человек, влюбленный в свой край, обладающий обширными знаниями. Анна - прекрасный организатор, всегда была на связи, всегда проговаривала все орг. моменты. Русский Север прекрасен! Поезжайте в этот тур и убедитесь сами.

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  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Соловки - тайны севера
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    Соловки - тайны севера
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
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    знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Соловецкие острова. Тур-конструктор
    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот
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    про СЛОН не впечатлила. Показалось, что хватило бы самостоятельного посещения музея. Экскурсия на катере по каналам очень интересная. Соловки-отель отличный. Прогулки по острову, полярный день- замечательно!

    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров
  • С
    Сергей
    11 сентября 2023
    Соловецкие острова. Тур-конструктор
    Все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «3-дневные туры»

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