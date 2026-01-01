-
Добро пожаловать на Соловки
Начало: Республика Карелия, Кемский муниципальный округ, п...
9 июн в 10:00
19 июн в 10:00
от 53 000 ₽
57 000 ₽ за человека
Тур по северу Карелии: Беломорск - Кемь - Калевала
Начало: Республика Карелия, Беломорск
14 июн в 10:00
19 июл в 10:00
101 400 ₽ за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
26 мая в 10:00
2 июн в 10:00
от 54 000 ₽
57 000 ₽ за человека
