Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Соловецком, цены от 53 000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Соловецком Добро пожаловать на Соловки; Тур по северу Карелии: Беломорск - Кемь - Калевала; Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Соловецком в январе 2026 Сейчас в Соловецком в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 53 000 до 101 400 со скидкой до 7%.

Туры по окрестностям Соловецкого и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март