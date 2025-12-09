Приглашаем в путешествие по самым красивым местам в окрестностях Петрозаводска. Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе.
Впечатлитесь знаменитым водопадом Кивач и волшебной горой Сампо, увидите потухший вулкан Гирвас и погуляете по старинному курорту Марциальные Воды.
Описание экскурсии
Водопад Кивач. Вы полюбуетесь бурным водопадом на реке Суна и узнаете, какая характеристика делает его «самым-самым» в Европе.
Гора Сампо. Мы покажем вам мистическую гору и поделимся древними легендами. Вы раскроете, как она связана с карело-финским эпосом Калевала и какой фильм снимали неподалеку в 60-е годы.
Древний вулкан Гирвас. Вы увидите потухший вулкан возрастом более 2-3 миллиардов лет и услышите историю его образования.
Курорт Марциальные Воды. Бальнеологический курорт, основанный Петром I. Вы увидите церковь, построенную по его указу, и попробуете местную минеральную воду из источников.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, работа гида, входные билеты (гора Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач)
- Обед в кафе оплачивается дополнительно
- По дороге есть только 1 кафе. В летний сезон бывают большие очереди (ожидание более 1 часа), поэтому мы не сможем там пообедать. В этом случаем вы сможете перекусить и выпить чай или кофе на других остановках.
- Экскурсия подходит для детей от 3-х лет
в среду и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|Пенсионеры
|4300 ₽
|Дети 3-14 лет
|4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вблизи Валаамской пристани города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 10857 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.
