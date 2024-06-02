Экскурсии к горам Сортавалы

Найдено 9 экскурсий в категории «Горы» в Сортавале, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
72 отзыва
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Горный парк Рускеала, где за 4,5 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250 за человека
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
112 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«Гора Паасонвуори, сокращенно Паасо — одно из них»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
29 отзывов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Недалеко от Сортавала находится гора с крутыми скальными обрывами»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670 за всё до 3 чел.
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190 за человека
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
«Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Карелия глазами карела
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
«Гора Паасо и городище 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300 за всё до 7 чел.
По Карелии - на снегоходах
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«Мы с вами отправимся в очень необычное место — на гору Муставаара»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
8 500 за человека
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
  • Е
    Епифанова
    1 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
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    интересный проект. Я не только много узнала о вашем крае, но и погуляла в нпстоящем карельском лесу вдоль реки. Очень рекомендую поехать на эту экскурсию с гидом Ярославом.

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Людмила была в национальном костюме, что усиливало эффект погружения в местный калории!
  • Г
    Георгий
    16 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Всё понравилось) Сергей забрал нас прямо с вокзала, привез обратно прямо к дому) Ездили по красивым местам, водопадам, показал красивые мосты,
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    заброшенный завод, также попробовали карельскую кухню. Рассказывал очень много интересного, необычного про места, природу, коренной народ, карельский быт, культуру и духовную жизнь, приводил исторические факты. Поездка нам очень запомнилась, было комфортно и не скучно общаться, понравился индивидуальный подход в составлении маршрута!) Спасибо еще раз!

    Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
    Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
    Хочу поблагодарить Эдуарда и Сергея за организацию такого классного и интересного мероприятия! Мы посещали с мужем чудесный город Сортавала, и решили,
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    что хотим познакомиться с природой этого края поближе. И за 1 день Сергею не только удалось нас познакомить с природой и историей Сортавальского района, но и зажечь нас на следующую поездку. Дорогие туристы, если вам нужна типичная обзорная экскурсия по топовым местам Карелии, то пересмотрите свои взгляды и все-таки отправьтесь в путешествие с этими замечтальными людьми. Нет лучше гида, чем человек, любящий свой край и свою работу. Прилагаю фото❤️

  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Невероятно интересно, красиво и впечатляюще! Уникальный маршрут и захватывающий рассказ влюбят Вас в Карелию❤️
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
    Все очень понравилась, Светлана очень классный гид!
  • А
    Анна
    26 апреля 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Парк очень красивый даже весной, когда на воде лёд. Зато в это время не так много туристов. Помимо парка Ярослав
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    отвёз нас на карьер Рускеала-2, пока ещё заброшенный, и к порогам-водопадам. Поездка прошла комфортно и интересно, узнали много любопытных фактов о Карелии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Поездка в горный парк Рускеала
  2. Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
  3. Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
  4. Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
  5. Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Горы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 190 до 9 350. Туристы уже оставили гидам 413 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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