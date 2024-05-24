Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
В сопровождении двух инструкторов вы отправитесь водными тропами в нетуристические уголки Карелии.
Пройдёте сквозь узкие проливы между островами и застывшими каменными великанами, увидите, как меняется озеро в течение дня, и полюбуетесь шхерами с разных ракурсов. А ещё понаблюдаете за ладожской нерпой в её естественной среде.
Описание экскурсии
Насыщенная программа на весь день
Мы встанем на воду рано утром, когда природа только просыпается, а на озере полный штиль. Пройдя сквозь карельские фьорды и бесчисленные шхеры, выйдем к открытой Ладоге. Там вы проведёте несколько часов в окружении эндемика — ладожской кольчатой нерпы. Общая протяжённость маршрута — 20 км. Каждые 3–5 км будем высаживаться на острова, чтобы отдохнуть и насладиться пейзажами. В программе — две большие остановки для завтрака и обеда.
Завтрак и обед
Питание берём на себя — вам не нужно ни о чём заботиться! В меню только карельские блюда из местных продуктов. Завтрак: сет из ржаных и пшеничных пирожков с олениной, карельский травяной чай. Обед: сливочная уха из форели «Лохикейтто», джерки из куриной грудки, вяленая клюква, карельский травяной чай.
Увлекательное приключение
Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывают путешественники, и увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях. Также на прогулке будет возможность понаблюдать за ладожскими нерпами в их естественной среде обитания.
Кому подойдет прогулка
Программу осилят не только опытные райдеры, но и уверенные в себе новички. Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.
Организационные детали
Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов, мы выходим на воду в 12 км от города. Если вы без машины, до места старта можно добраться на такси
Старт и финиш подстроены под московский поезд. Участники могут прибыть на нём, пройти маршрут и уехать обратно в тот же день.
Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел.
Если вас 4 и больше и вы хотите провести прогулку в другое время — напишите нам, по возможности мы организуем сплав в удобные вам дни
Особенности маршрута
Продолжительность прогулки — 10 часов
Все время вас будет сопровождать гид-инструктор
Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и подготовленности группы
Что выдаем, а что взять с собой
Каждому участнику прогулки мы предоставляем сапборд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, водонепроницаемый чехол для телефона, плавучий шнурок для очков, гигиенический набор, все необходимое для завтрака и обеда.
Для комфортного сплава в мае мы также выдаём специальный сухой костюм, неопреновую обувь и неопреновые перчатки. Костюм одевается поверх вашей одежды и не даёт вам промокнуть или замёрзнуть даже в случае падения в воду
Плавать на сапе лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или ту, что не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком). Весной, когда прогулки проходят в костюмах, обычно надевают термоодежду, флисовые штаны и кофты
С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, репелленты, воду (1,5-2 литра) и необходимые индивидуальные лекарства (при необходимости)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Александр — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1103 туристов
Нас зовут Наталья и Александр. Мы родились и выросли в Карелии. Живя в городе Сортавала, невозможно не очароваться нашими Ладожскими шхерами. Любим этот край, его богатую на события историю. Но читать дальшеуменьшить
вторая наша любовь — SUP-борд. Профессионально занимаемся сапсёрфингом с 2019 года. С тех пор он стал частью нашей жизни. С удовольствием покажем удивительные по своей красоте и самобытности места, расскажем о них.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию. Наталья и Александр были постоянно на связи, помогали подготовиться к путешествию, читать дальшеуменьшить
решили вопрос с транспортом, инструктировали по одежде и оборудованию. На Ладоге ветер и погода переменчивы, нам повезло и большую часть путешествия был штиль и светило солнце, но были моменты, когда нужно было напрячься. Этого бояться не стоит, инструкторы всегда помогут и, если надо, возьмут на буксир. В пути нас ждали потрясающие виды, редкие ладожские нерпы, очень вкусная еда, которую ребята делают сами. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто любит активный отдых. 👏🌲🌤🌊🫕🏄🏼
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Настя
Всё супер! Маршрут не из лёгких для новичков, вроде меня, волна на Ладоге немножко изматывает, то тем крепче впечатления и сильнее нагрузка и эмоциональная составляющая прогулки) За тобой постоянно следят читать дальшеуменьшить
инструкторы, помогают, если не можешь выровнять курс, и даже берут на буксир, когда совсем выбиваешься из сил =) много и вкусно кормят на привале на обед национальными блюдами и шикарным травяным чаем, очень много рассказывают про историю карельской земли, природные явления, все очень интересно! И еще если вы любите кучу фоток, то это однозначно обеспечат Наталья и Александр, они уверенно держатся на сапе и постоянно фотографируют на все возможную технику, а потом весь отснятый материал вам скидывают))
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Галина
Собраться на сап-прогулку по Ладоге с Натальей и Александром было лучшим решением. Несмотря на то, что на сап я встала всего во второй раз, можно сказать, что справилась (иногда - читать дальшеуменьшить
с помощью Натальи). 10 часов на Ладоге, невероятные виды, милейшие нерпочки, которые подпустили нас к себе достаточно близко, и вкуснейшая еда от Александра, которую не попробуешь ни в одном ресторане. Продумано всё до мельчайших деталей. Если вам кажется, что я в большом восторге от прогулки, то вам не кажется. Это так. И я с удовольствием вернусь ещё.
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Елена
На такой экскурсии были с мужем впервые. Если честно, даже не знала, что нас ждёт. Сначала, даже был немного шок, но благодаря умению Саши и Наташи подбодрить и поддержать все читать дальшеуменьшить
страхи рассеялись. Таким организаторским способностям, как у них, многим нужно поучится. Они очень внимательны, особенно к новичкам. Экскурсия составлена очень грамотно, всю дорогу рассказывали интересные истории и факты о Карелии, озере, природе, животных. И вишенка на торте- уха от шеф повара Александра. Это была Божественная прогулка. Чтобы это прочувствовать, нужно там быть. Кто хочет получить море эмоций и кайф, записывайтесь на эту замечательную прогулку. И не обязательно быть физически подготовленным, чтобы научиться стоять на сап-борде. Главное желание. А позитивные эмоции и хорошее настроение гарантированы. Саша и Наташа об этом позаботятся. Ну и плюс шикарные фото и видео, которые будете просматривать неоднократно.
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Д
Денис
Это просто восторг! Саша и Наташа великолепные, не просто знают всё о регионе, но и умеют это так увлекательно рассказывать. 5-ти бальная оценка может не отразить всей сути, всех мелочей организации читать дальшеуменьшить
которые они продумали по маршруту следования прогулки. Поездки по другим знаковым местам региона(Рускеала, долина водопадов), не принесла даже 1/10 части эмоций которые мы получили на данной прогулке. Но часть с восприятием у всех может работать по разному, я лишь могу отметить бесспорный профессионализм и душевность Александра и Натальи. Огромное спасибо, благодаря вам, мы приедем сюда ещё не раз👏 P\S фотографий миллион, еще не разгрёб, готовьтесь к этому,у вас будет контента на год вперёд🫣
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Н
Нина
Потрясающе! Я просто не могу придумать лучшую финальную точку для нашего путешествия по Карелии. Всё было за-ме-ча-тель-но! Организаторы - Наталья и Александр - приятные люди, внимательные и опытные инструкторы и интереснейшие читать дальшеуменьшить
собеседники. Экскурсия продумана до мелочей - от маршрута (ах, моё сердце навеки осталось с этими красотами) до трансфера к началу маршрута, списка необходимых вещей и фотографий. Да-да, можно не париться о съёмке, у вас всё равно будет много хороших фотографий. А обед! ЭТО ПРОСТО НЕВЕРОЯТНО ВКУСНО! А ещё атмосферно и тоже красиво. В общем чистый кайф! Спасибо за эти полные солнца, свежего воздуха и приключений воспоминания!
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