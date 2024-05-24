В сопровождении двух инструкторов вы отправитесь водными тропами в нетуристические уголки Карелии. Пройдёте сквозь узкие проливы между островами и застывшими каменными великанами, увидите, как меняется озеро в течение дня, и полюбуетесь шхерами с разных ракурсов. А ещё понаблюдаете за ладожской нерпой в её естественной среде.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Насыщенная программа на весь день

Мы встанем на воду рано утром, когда природа только просыпается, а на озере полный штиль. Пройдя сквозь карельские фьорды и бесчисленные шхеры, выйдем к открытой Ладоге. Там вы проведёте несколько часов в окружении эндемика — ладожской кольчатой нерпы. Общая протяжённость маршрута — 20 км. Каждые 3–5 км будем высаживаться на острова, чтобы отдохнуть и насладиться пейзажами. В программе — две большие остановки для завтрака и обеда.

Завтрак и обед

Питание берём на себя — вам не нужно ни о чём заботиться! В меню только карельские блюда из местных продуктов. Завтрак: сет из ржаных и пшеничных пирожков с олениной, карельский травяной чай. Обед: сливочная уха из форели «Лохикейтто», джерки из куриной грудки, вяленая клюква, карельский травяной чай.

Увлекательное приключение

Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывают путешественники, и увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях. Также на прогулке будет возможность понаблюдать за ладожскими нерпами в их естественной среде обитания.

Кому подойдет прогулка

Программу осилят не только опытные райдеры, но и уверенные в себе новички. Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Организационные детали

Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов, мы выходим на воду в 12 км от города. Если вы без машины, до места старта можно добраться на такси

Старт и финиш подстроены под московский поезд. Участники могут прибыть на нём, пройти маршрут и уехать обратно в тот же день.

Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел.

Если вас 4 и больше и вы хотите провести прогулку в другое время — напишите нам, по возможности мы организуем сплав в удобные вам дни

Особенности маршрута

Продолжительность прогулки — 10 часов

Все время вас будет сопровождать гид-инструктор

Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и подготовленности группы

Что выдаем, а что взять с собой