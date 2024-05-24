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Большая сап-прогулка к открытой Ладоге

Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
В сопровождении двух инструкторов вы отправитесь водными тропами в нетуристические уголки Карелии.

Пройдёте сквозь узкие проливы между островами и застывшими каменными великанами, увидите, как меняется озеро в течение дня, и полюбуетесь шхерами с разных ракурсов. А ещё понаблюдаете за ладожской нерпой в её естественной среде.
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге

Описание экскурсии

Насыщенная программа на весь день

Мы встанем на воду рано утром, когда природа только просыпается, а на озере полный штиль. Пройдя сквозь карельские фьорды и бесчисленные шхеры, выйдем к открытой Ладоге. Там вы проведёте несколько часов в окружении эндемика — ладожской кольчатой нерпы. Общая протяжённость маршрута — 20 км. Каждые 3–5 км будем высаживаться на острова, чтобы отдохнуть и насладиться пейзажами. В программе — две большие остановки для завтрака и обеда.

Завтрак и обед

Питание берём на себя — вам не нужно ни о чём заботиться! В меню только карельские блюда из местных продуктов. Завтрак: сет из ржаных и пшеничных пирожков с олениной, карельский травяной чай. Обед: сливочная уха из форели «Лохикейтто», джерки из куриной грудки, вяленая клюква, карельский травяной чай.

Увлекательное приключение

Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывают путешественники, и увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях. Также на прогулке будет возможность понаблюдать за ладожскими нерпами в их естественной среде обитания.

Кому подойдет прогулка

Программу осилят не только опытные райдеры, но и уверенные в себе новички. Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Организационные детали

  • Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов, мы выходим на воду в 12 км от города. Если вы без машины, до места старта можно добраться на такси
  • Старт и финиш подстроены под московский поезд. Участники могут прибыть на нём, пройти маршрут и уехать обратно в тот же день.
  • Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел.
  • Если вас 4 и больше и вы хотите провести прогулку в другое время — напишите нам, по возможности мы организуем сплав в удобные вам дни

Особенности маршрута

  • Продолжительность прогулки — 10 часов
  • Все время вас будет сопровождать гид-инструктор
  • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и подготовленности группы

Что выдаем, а что взять с собой

  • Каждому участнику прогулки мы предоставляем сапборд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, водонепроницаемый чехол для телефона, плавучий шнурок для очков, гигиенический набор, все необходимое для завтрака и обеда.
  • Для комфортного сплава в мае мы также выдаём специальный сухой костюм, неопреновую обувь и неопреновые перчатки. Костюм одевается поверх вашей одежды и не даёт вам промокнуть или замёрзнуть даже в случае падения в воду
  • Плавать на сапе лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или ту, что не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком). Весной, когда прогулки проходят в костюмах, обычно надевают термоодежду, флисовые штаны и кофты
  • С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, репелленты, воду (1,5-2 литра) и необходимые индивидуальные лекарства (при необходимости)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Александр
Наталья и Александр — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1103 туристов
Нас зовут Наталья и Александр. Мы родились и выросли в Карелии. Живя в городе Сортавала, невозможно не очароваться нашими Ладожскими шхерами. Любим этот край, его богатую на события историю. Но
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вторая наша любовь — SUP-борд. Профессионально занимаемся сапсёрфингом с 2019 года. С тех пор он стал частью нашей жизни. С удовольствием покажем удивительные по своей красоте и самобытности места, расскажем о них.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
Наталья и Александр были постоянно на связи, помогали подготовиться к путешествию,
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решили вопрос с транспортом, инструктировали по одежде и оборудованию.
На Ладоге ветер и погода переменчивы, нам повезло и большую часть путешествия был штиль и светило солнце, но были моменты, когда нужно было напрячься. Этого бояться не стоит, инструкторы всегда помогут и, если надо, возьмут на буксир.
В пути нас ждали потрясающие виды, редкие ладожские нерпы, очень вкусная еда, которую ребята делают сами.
Я рекомендую эту экскурсию тем, кто любит активный отдых.
👏🌲🌤🌊🫕🏄🏼

15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию.
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Настя
Всё супер! Маршрут не из лёгких для новичков, вроде меня, волна на Ладоге немножко изматывает, то тем крепче впечатления и сильнее нагрузка и эмоциональная составляющая прогулки) За тобой постоянно следят
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инструкторы, помогают, если не можешь выровнять курс, и даже берут на буксир, когда совсем выбиваешься из сил =) много и вкусно кормят на привале на обед национальными блюдами и шикарным травяным чаем, очень много рассказывают про историю карельской земли, природные явления, все очень интересно! И еще если вы любите кучу фоток, то это однозначно обеспечат Наталья и Александр, они уверенно держатся на сапе и постоянно фотографируют на все возможную технику, а потом весь отснятый материал вам скидывают))

Всё супер! Маршрут не из лёгких для новичков, вроде меня, волна на Ладоге немножко изматывает, то
Всё супер! Маршрут не из лёгких для новичков, вроде меня, волна на Ладоге немножко изматывает, то
Всё супер! Маршрут не из лёгких для новичков, вроде меня, волна на Ладоге немножко изматывает, то
Всё супер! Маршрут не из лёгких для новичков, вроде меня, волна на Ладоге немножко изматывает, то
Всё супер! Маршрут не из лёгких для новичков, вроде меня, волна на Ладоге немножко изматывает, то
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Галина
Собраться на сап-прогулку по Ладоге с Натальей и Александром было лучшим решением. Несмотря на то, что на сап я встала всего во второй раз, можно сказать, что справилась (иногда -
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с помощью Натальи). 10 часов на Ладоге, невероятные виды, милейшие нерпочки, которые подпустили нас к себе достаточно близко, и вкуснейшая еда от Александра, которую не попробуешь ни в одном ресторане. Продумано всё до мельчайших деталей.
Если вам кажется, что я в большом восторге от прогулки, то вам не кажется. Это так. И я с удовольствием вернусь ещё.

Собраться на сап-прогулку по Ладоге с Натальей и Александром было лучшим решением. Несмотря на то, что
Собраться на сап-прогулку по Ладоге с Натальей и Александром было лучшим решением. Несмотря на то, что
Собраться на сап-прогулку по Ладоге с Натальей и Александром было лучшим решением. Несмотря на то, что
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Елена
На такой экскурсии были с мужем впервые. Если честно, даже не знала, что нас ждёт. Сначала, даже был немного шок, но благодаря умению Саши и Наташи подбодрить и поддержать все
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страхи рассеялись. Таким организаторским способностям, как у них, многим нужно поучится. Они очень внимательны, особенно к новичкам. Экскурсия составлена очень грамотно, всю дорогу рассказывали интересные истории и факты о Карелии, озере, природе, животных. И вишенка на торте- уха от шеф повара Александра. Это была Божественная прогулка. Чтобы это прочувствовать, нужно там быть. Кто хочет получить море эмоций и кайф, записывайтесь на эту замечательную прогулку. И не обязательно быть физически подготовленным, чтобы научиться стоять на сап-борде. Главное желание. А позитивные эмоции и хорошее настроение гарантированы. Саша и Наташа об этом позаботятся. Ну и плюс шикарные фото и видео, которые будете просматривать неоднократно.

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Д
Это просто восторг!
Саша и Наташа великолепные, не просто знают всё о регионе, но и умеют это так увлекательно рассказывать. 5-ти бальная оценка может не отразить всей сути, всех мелочей организации
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которые они продумали по маршруту следования прогулки. Поездки по другим знаковым местам региона(Рускеала, долина водопадов), не принесла даже 1/10 части эмоций которые мы получили на данной прогулке. Но часть с восприятием у всех может работать по разному, я лишь могу отметить бесспорный профессионализм и душевность Александра и Натальи. Огромное спасибо, благодаря вам, мы приедем сюда ещё не раз👏 P\S фотографий миллион, еще не разгрёб, готовьтесь к этому,у вас будет контента на год вперёд🫣

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Н
Потрясающе! Я просто не могу придумать лучшую финальную точку для нашего путешествия по Карелии. Всё было за-ме-ча-тель-но!
Организаторы - Наталья и Александр - приятные люди, внимательные и опытные инструкторы и интереснейшие
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собеседники. Экскурсия продумана до мелочей - от маршрута (ах, моё сердце навеки осталось с этими красотами) до трансфера к началу маршрута, списка необходимых вещей и фотографий. Да-да, можно не париться о съёмке, у вас всё равно будет много хороших фотографий. А обед! ЭТО ПРОСТО НЕВЕРОЯТНО ВКУСНО! А ещё атмосферно и тоже красиво. В общем чистый кайф! Спасибо за эти полные солнца, свежего воздуха и приключений воспоминания!

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Входит в следующие категории Сортавалы

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