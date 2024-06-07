Перезагрузка — поверьте, именно это чувство подарят вам Ладожские шхеры и Валаам. Вы отдохнёте во время прогулки на катере, полюбуетесь скалами и водопадом, услышите от гида интересные легенды и древние предания. На острове у вас будет три часа свободного времени, чтобы осмотреть святые места и ощутить здешнюю благодать.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога на Валаам

На парковке у причала вас встретит капитан, и после знакомства и инструктажа мы отправимся в путешествие! Пройдём рядом с финской военной базой и гидросамолетами, а также через заповедные ладожские шхеры, где скалы и водная гладь сливаются в единый неповторимый пейзаж. Посмотрим на церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера с воды. Попутно вы услышите о местной флоре и фауне, обычаях и особенностях жизни в Карелии. Если повезёт, встретите ладожскую нерпу.

Святой остров

Перед высадкой мы подскажем, как провести время на Валааме и где пообедать, поможем с арендой электровелосипедов или гольф-каров. Шедевры, созданные руками человека, здесь гармонично сочетаются с природными. На острове у вас будет три часа свободного времени: вы успеете посетить самые знаковые церкви и скиты, а также ощутите атмосферу спокойствия и умиротворения.

Организационные детали