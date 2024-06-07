Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом

Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Перезагрузка — поверьте, именно это чувство подарят вам Ладожские шхеры и Валаам.

Вы отдохнёте во время прогулки на катере, полюбуетесь скалами и водопадом, услышите от гида интересные легенды и древние предания.

На острове у вас будет три часа свободного времени, чтобы осмотреть святые места и ощутить здешнюю благодать.
5
4 отзыва
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога на Валаам

На парковке у причала вас встретит капитан, и после знакомства и инструктажа мы отправимся в путешествие! Пройдём рядом с финской военной базой и гидросамолетами, а также через заповедные ладожские шхеры, где скалы и водная гладь сливаются в единый неповторимый пейзаж. Посмотрим на церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера с воды. Попутно вы услышите о местной флоре и фауне, обычаях и особенностях жизни в Карелии. Если повезёт, встретите ладожскую нерпу.

Святой остров

Перед высадкой мы подскажем, как провести время на Валааме и где пообедать, поможем с арендой электровелосипедов или гольф-каров. Шедевры, созданные руками человека, здесь гармонично сочетаются с природными. На острове у вас будет три часа свободного времени: вы успеете посетить самые знаковые церкви и скиты, а также ощутите атмосферу спокойствия и умиротворения.

Организационные детали

  • Отправление возможно в 8:00 и 15:00. Перед стартом вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спасательные жилеты
  • Прогулка проходит на комфортабельном катере полной комплектации (с мягкими сиденьями, печкой, музыкой) в сопровождении гида-капитана
  • Программа подходит для путешественников любого возраста
  • На Валааме можно заказать 2-часовую экскурсию с местным гидом на машинах — 8000 руб. за машину или 5-местных гольфкарах — 9000 руб., а также арендовать электровелосипеды — стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 320 ₽
Дети до 102 700 ₽
Дети до5 лет1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На городском причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
7 июня 2024
Получила огромное удовольствие от прогулки.
Спасибо огромное капитану Илье.
Программа была насыщенна и познавательная. По пути на о. Валаам посетили много интересных мест. Шхеры конечно впечатлили, природа очень красивая. На Валааме арендовала велосипед, очень удобно передвигаться по острову.
Катер новый,комфортабельный, вместительный.
Однозначно рекомендую!
И
7 июня 2024
Побывал на водной прогулке по Ладожским шхерам и Валаамскому архипелагу, и это было незабываемое путешествие!
Не мог упустить возможность посетить эти удивительные места. Прогулка была организована на комфортабельном катере, что позволило
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насладиться красотами природы в полной мере, за что спасибо организаторам.
Особенно меня впечатлили Ладожские шхеры — это настоящий рай для любителей природы. Здесь можно увидеть множество валунов, скал и заливов, которые создают неповторимые пейзажи, сделал много фотографий на память))
Валаам тоже оставил незабываемые впечатления. Не стал брать там экскурсию, захотел побродить сам. Это место с богатой историей и культурой, которое стоит посетить каждому, кто интересуется не только религией, но и историей. Я зашел в основной храм, а также дошел до Никольского скита, там сейчас очень красиво цветет сирень!

М
7 июня 2024
Мы с ребёнком отправились на прогулку к Валаамскому архипелагу в сопровождении капитана Ильи. Это путешествие оказалось увлекательным не только для тех, кто интересуется религиозной составляющей этого места. Валаам и Ладожское
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озеро, которое больше похоже на море, поражают своей красотой. Дополнительным приятным моментом во время любования пейзажем «Лес и камни» была встреча с нерпами, которые нам попались дважды по пути. Капитан поделился информацией о местных обитателях, дал рекомендации по рыбалке и подсказал интересные места для посещения на самом Валааме. Там мы взяли экскурсия на гольф-каре, чтобы узнать основные факты об истории этого места и успеть посмотреть побольше. Благодарим за увлекательную прогулку!

Т
7 июня 2024
Заинтересовала прогулка на Валаам с капитаном краеведом.
Была с ребенком, хотелось интересную программу, а не просто трансфер до о. Валаам.
И не прогадала!!!!!
Огромное спасибо капитану Илье, очень приветливый и общительный молодой человек.
Программа
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интересная, насыщенная. Видно, что капитан АС своего дела.
Катер новый, чистый, теплый. На о. Валаам Илья присоединил нас к группе на гольфкаре. Советую!!!
Программа 2 часа, прокатили по Скитам, водитель гольфкара он же гид. Интересно провел экскурсию.
Далее привез в Спасо-Преображенский собор.
Все что было запланировано, все получилось.
Спасибо огромное. Рекомендую!!!

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