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По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе

Ладожское озеро приглашает в увлекательное путешествие по островам и шхерам. Уникальные пейзажи, прогулки и возможность порыбачить ждут вас
Ладожское озеро - это уникальная возможность увидеть живописные острова и шхеры.

Прогулка на катере позволит вам насладиться природой, провести время на свежем воздухе и даже порыбачить.

Капитан катера обеспечит комфортное путешествие, а на каждом острове у вас будет достаточно времени для самостоятельного изучения местности. Прогулка доступна с мая по ноябрь, что делает её идеальной для любителей природы и активного отдыха
5
46 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Увлекательная прогулка на катере
  • 🌿 Возможность насладиться природой
  • 🎣 Рыбалка на Ладоге
  • 🏝️ Посещение живописных островов
  • ⏰ Достаточно времени для самостоятельных прогулок
  • 🚗 Удобный доступ на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по островам и шхерам Ладоги - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода прогревается, и можно насладиться всеми прелестями природы. Май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время температура может быть ниже, а погода менее предсказуема.
Сейчас август — это идеальное время.
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе

Что можно увидеть

  • Ладожские шхеры
  • Острова Ладожского озера

Описание экскурсии

🪨 Вы побываете на 3–4 островах (каких — зависит от погоды и волны на Ладоге), на каждом из которых у вас будет до 1,5 часов свободного времени, чтобы насладиться природой и пейзажами, походить по прибрежным шхерам. Мы не будем вас сопровождать, но обязательно дадим рекомендации, что посмотреть и куда пойти на том или ином острове.

🎣 Если вы хотите порыбачить — берите с собой всё необходимое, а карельских червей мы вам обещаем!

🏊 Ладога не сильно прогревается даже в жаркое время, но при желании у вас будет возможность искупаться.

Организационные детали

  • С вами будет капитан катера, сопровождения гида не предполагается
  • Трансфер на крытом комфортабельном катере
  • Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси.
  • Прогулка проводится в период открытой навигации с мая по начало ноября

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет6100 ₽
Дети до 10 лет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Олег
Лариса и Олег — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5931 туриста
Мы команда гидов — коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Приладожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
2
1
Мария
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в восторге остались все. Олег учел наши пожелания,скорректировал маршрут,мы смогли искупаться в озере Импилампи,насладиться шикарными видами и получить массу положительных впечатлений от водной прогулки. Все максимально комфортно,безопасно и с вниманием к пассажирам.
Отдельное спасибо за пикник с чаем и вкусняшками!
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в+2
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в
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Елена
Лариса, огромное спасибо за это чудесное путешествие!
Четкие инструкции, прекрасный катер, вкусный чай и печеньки "как в детском садике" по словам моей счастливой дочки.
Места нереальные: свобода, вода, ветер, краски, воздух- мы в восторге! Очень надеемся ещё вернуться!
Лариса, огромное спасибо за это чудесное путешествие!
Лариса, огромное спасибо за это чудесное путешествие!
Лариса, огромное спасибо за это чудесное путешествие!
Лариса, огромное спасибо за это чудесное путешествие!
Лариса, огромное спасибо за это чудесное путешествие!
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Юлия
Потрясающая гид, потрясающая экскурсия. С погодой очень повезло, много гуляли по островам и купались - то, чего и хотелось. Лариса прекрасный рассказчик, впечатлений море, как и фотографий. Программа выполнена на максимум
Потрясающая гид, потрясающая экскурсия. С погодой очень повезло, много гуляли по островам и купались - то,
Потрясающая гид, потрясающая экскурсия. С погодой очень повезло, много гуляли по островам и купались - то,
Потрясающая гид, потрясающая экскурсия. С погодой очень повезло, много гуляли по островам и купались - то,
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Анастасия
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного о здешних местах и природе. Наблюдали за нерпами. Высаживались на нескольких островах. Здесь нет толп туристов как это часто бывает. Получилось полное единение с природой.
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного
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И
Лариса тонко чувствующий теплый человек, любящий природу и людей. Идеальная экскурсия. Красота и мощь Земли, ласковые и целительные воды озер. Воздух, напоенный ароматами багульника и диких трав. Сегодня проснувшись, вспомнила о поездке. Возник яркий, мягкий, все поглощающий свет…
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Мария
Ожидания оправдались на 200%. Прекрасная возможность без толп туристов посетить шхеры, побыть наедине с природой, видами, шумом волн. Наелись черники, голубики. К сожалению встреч с нерпами не случилось, как нам
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объяснили, сейчас не время, так как нерпы в это время года отправляются в холодные воды вслед за рыбой. Для встреч нужно приезжать в мае:) Спасибо Ларисе и Олегу за позитив, энергию, внимательное отношение. Добра вам и здоровья!

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Входит в следующие категории Сортавалы

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