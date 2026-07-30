Лучшее время для водной прогулки по островам и шхерам Ладоги - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода прогревается, и можно насладиться всеми прелестями природы. Май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время температура может быть ниже, а погода менее предсказуема.

Ладожское озеро - это уникальная возможность увидеть живописные острова и шхеры. Прогулка на катере позволит вам насладиться природой, провести время на свежем воздухе и даже порыбачить. Капитан катера обеспечит комфортное путешествие, а на каждом острове у вас будет достаточно времени для самостоятельного изучения местности. Прогулка доступна с мая по ноябрь, что делает её идеальной для любителей природы и активного отдыха

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🪨 Вы побываете на 3–4 островах (каких — зависит от погоды и волны на Ладоге), на каждом из которых у вас будет до 1,5 часов свободного времени, чтобы насладиться природой и пейзажами, походить по прибрежным шхерам. Мы не будем вас сопровождать, но обязательно дадим рекомендации, что посмотреть и куда пойти на том или ином острове.

🎣 Если вы хотите порыбачить — берите с собой всё необходимое, а карельских червей мы вам обещаем!

🏊 Ладога не сильно прогревается даже в жаркое время, но при желании у вас будет возможность искупаться.

Организационные детали