Сбежать от суеты и открыть мир карельской природы
Ладога, это озеро-море, полна прекрасных уголков, не испорченных человеческой деятельностью.
Мы покажем вам и живописные острова, на которых вы высадитесь и прогуляетесь, и знаменитые ладожские шхеры. Леса, скалы, мхи и лишайники — приготовьтесь к удивительному путешествию!
Мы покажем вам и живописные острова, на которых вы высадитесь и прогуляетесь, и знаменитые ладожские шхеры. Леса, скалы, мхи и лишайники — приготовьтесь к удивительному путешествию!
Ближайшие даты:
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🪨 Вы побываете на 3–4 островах (каких — зависит от погоды и волны на Ладоге), на каждом из которых у вас будет до 1,5 часов свободного времени, чтобы насладиться природой и пейзажами, походить по прибрежным шхерам. Мы не будем вас сопровождать, но обязательно дадим рекомендации, что посмотреть и куда пойти на том или ином острове.
🎣 Если вы хотите порыбачить — берите с собой всё необходимое, а карельских червей мы вам обещаем!
🏊 Ладога не сильно прогревается даже в жаркое время, но при желании у вас будет возможность искупаться.
Организационные детали
- С вами будет капитан катера, сопровождения гида не предполагается
- Трансфер на крытом комфортабельном катере
- Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси.
- Прогулка проводится в период открытой навигации с мая по начало ноября
ежедневно в 09:30 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30 и 15:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Олег — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 2739 туристов
Мы команда гидов-коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Приладожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании