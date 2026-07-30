Ладожское озеро - это уникальная возможность увидеть живописные острова и шхеры.
Прогулка на катере позволит вам насладиться природой, провести время на свежем воздухе и даже порыбачить.
Капитан катера обеспечит комфортное путешествие, а на каждом острове у вас будет достаточно времени для самостоятельного изучения местности. Прогулка доступна с мая по ноябрь, что делает её идеальной для любителей природы и активного отдыха
Прогулка на катере позволит вам насладиться природой, провести время на свежем воздухе и даже порыбачить.
Капитан катера обеспечит комфортное путешествие, а на каждом острове у вас будет достаточно времени для самостоятельного изучения местности. Прогулка доступна с мая по ноябрь, что делает её идеальной для любителей природы и активного отдыха
6 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Увлекательная прогулка на катере
- 🌿 Возможность насладиться природой
- 🎣 Рыбалка на Ладоге
- 🏝️ Посещение живописных островов
- ⏰ Достаточно времени для самостоятельных прогулок
- 🚗 Удобный доступ на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по островам и шхерам Ладоги - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода прогревается, и можно насладиться всеми прелестями природы. Май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время температура может быть ниже, а погода менее предсказуема.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ладожские шхеры
- Острова Ладожского озера
Описание экскурсии
🪨 Вы побываете на 3–4 островах (каких — зависит от погоды и волны на Ладоге), на каждом из которых у вас будет до 1,5 часов свободного времени, чтобы насладиться природой и пейзажами, походить по прибрежным шхерам. Мы не будем вас сопровождать, но обязательно дадим рекомендации, что посмотреть и куда пойти на том или ином острове.
🎣 Если вы хотите порыбачить — берите с собой всё необходимое, а карельских червей мы вам обещаем!
🏊 Ладога не сильно прогревается даже в жаркое время, но при желании у вас будет возможность искупаться.
Организационные детали
- С вами будет капитан катера, сопровождения гида не предполагается
- Трансфер на крытом комфортабельном катере
- Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси.
- Прогулка проводится в период открытой навигации с мая по начало ноября
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|6100 ₽
|Дети до 10 лет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Олег — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5931 туриста
Мы команда гидов — коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Приладожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Олегу и Ларисе за невероятное приключение! Ездили на шхеры большой семейной компанией из 10 человек,в восторге остались все. Олег учел наши пожелания,скорректировал маршрут,мы смогли искупаться в озере Импилампи,насладиться шикарными видами и получить массу положительных впечатлений от водной прогулки. Все максимально комфортно,безопасно и с вниманием к пассажирам.
Отдельное спасибо за пикник с чаем и вкусняшками!
Отдельное спасибо за пикник с чаем и вкусняшками!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса, огромное спасибо за это чудесное путешествие!
Четкие инструкции, прекрасный катер, вкусный чай и печеньки "как в детском садике" по словам моей счастливой дочки.
Места нереальные: свобода, вода, ветер, краски, воздух- мы в восторге! Очень надеемся ещё вернуться!
Четкие инструкции, прекрасный катер, вкусный чай и печеньки "как в детском садике" по словам моей счастливой дочки.
Места нереальные: свобода, вода, ветер, краски, воздух- мы в восторге! Очень надеемся ещё вернуться!
Вам был полезен этот отзыв?
Потрясающая гид, потрясающая экскурсия. С погодой очень повезло, много гуляли по островам и купались - то, чего и хотелось. Лариса прекрасный рассказчик, впечатлений море, как и фотографий. Программа выполнена на максимум
Вам был полезен этот отзыв?
Это была самая запоминающаяся экскурсия в Карелии. Нам очень понравилось. В процессе экскурсии узнали много интересного о здешних местах и природе. Наблюдали за нерпами. Высаживались на нескольких островах. Здесь нет толп туристов как это часто бывает. Получилось полное единение с природой.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Лариса тонко чувствующий теплый человек, любящий природу и людей. Идеальная экскурсия. Красота и мощь Земли, ласковые и целительные воды озер. Воздух, напоенный ароматами багульника и диких трав. Сегодня проснувшись, вспомнила о поездке. Возник яркий, мягкий, все поглощающий свет…
Вам был полезен этот отзыв?
Ожидания оправдались на 200%. Прекрасная возможность без толп туристов посетить шхеры, побыть наедине с природой, видами, шумом волн. Наелись черники, голубики. К сожалению встреч с нерпами не случилось, как нам
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе»
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 33 990 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы
Полюбоваться природой скалистого архипелага и монастырём и высадиться на необитаемом острове
Начало: На ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
К Ладожским шхерам - на катере
С воды полюбоваться карельскими островами и покорить «крышу Ладоги»
Начало: На ул. Ладожской Флотилии, д. 2
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 11 чел.
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Побывать на сокровенной земле и вдохновиться карельской природой
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5600 ₽
8000 ₽ за человека
6100 ₽ за человека