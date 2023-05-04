Ладога, это озеро-море, полна прекрасных уголков, не испорченных человеческой деятельностью. Мы покажем вам и живописные острова, на которых вы высадитесь и прогуляетесь, и знаменитые ладожские шхеры. Леса, скалы, мхи и лишайники — приготовьтесь к удивительному путешествию!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🪨 Вы побываете на 3–4 островах (каких — зависит от погоды и волны на Ладоге), на каждом из которых у вас будет до 1,5 часов свободного времени, чтобы насладиться природой и пейзажами, походить по прибрежным шхерам. Мы не будем вас сопровождать, но обязательно дадим рекомендации, что посмотреть и куда пойти на том или ином острове.

🎣 Если вы хотите порыбачить — берите с собой всё необходимое, а карельских червей мы вам обещаем!

🏊 Ладога не сильно прогревается даже в жаркое время, но при желании у вас будет возможность искупаться.

Организационные детали