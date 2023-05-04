По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе

Сбежать от суеты и открыть мир карельской природы

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Ладога, это озеро-море, полна прекрасных уголков, не испорченных человеческой деятельностью.

Мы покажем вам и живописные острова, на которых вы высадитесь и прогуляетесь, и знаменитые ладожские шхеры. Леса, скалы, мхи и лишайники — приготовьтесь к удивительному путешествию!
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🪨 Вы побываете на 3–4 островах (каких — зависит от погоды и волны на Ладоге), на каждом из которых у вас будет до 1,5 часов свободного времени, чтобы насладиться природой и пейзажами, походить по прибрежным шхерам. Мы не будем вас сопровождать, но обязательно дадим рекомендации, что посмотреть и куда пойти на том или ином острове.

🎣 Если вы хотите порыбачить — берите с собой всё необходимое, а карельских червей мы вам обещаем!

🏊 Ладога не сильно прогревается даже в жаркое время, но при желании у вас будет возможность искупаться.

Организационные детали

  • С вами будет капитан катера, сопровождения гида не предполагается
  • Трансфер на крытом комфортабельном катере
  • Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси.
  • Прогулка проводится в период открытой навигации с мая по начало ноября

ежедневно в 09:30 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Ладожское озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
Ладожские шхеры
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