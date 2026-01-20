Водная прогулка
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
Путешествие на аэролодке по Ладожскому озеру - это захватывающее приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В Сортавала
«Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, чтобы прогуляться и пофотографировать»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
33 000 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«А также посетите все самые живописные смотровые площадки, спуститесь к подземному озеру и впечатлитесь грандиозным Мраморным каньоном с чистейшей изумрудной водой»
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 4360 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по нетривиальным местам Северного Приладожья. Откройте для себя гору Паасо, Рускеальский экспресс, водопады и шхеры Ладожского озера
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
«Далее проедем по одной из самых красивых дорог в Карелии вдоль Ладожского озера и увидим залив Кирьявалахти с красивейшего мыса»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
По Ладожскому озеру - на аэролодке
Закрытие навигации не повод отказываться от приключений. Прокатитесь по Ладоге на аэролодке и ощутите всю прелесть зимнего путешествия
Начало: В центре города
«Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, чтобы прогуляться и пофотографировать»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
22 янв в 12:00
4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия к Ладоге с дегустацией карельского пива (18+)
Погрузитесь в атмосферу Ладожского озера и насладитесь дегустацией лучших карельских сортов пива. Откройте для себя вкусы Карелии
«Прогулка вдоль Ладожского озера»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие по Хийденвуори подарит вам уникальные виды Ладожских шхер и знакомство с мифами Карелии. Поднимитесь на вершину и насладитесь природой
Начало: В деревне Хийденсельга
«Со мной вы исследуете сказочные тайные тропы, полюбуетесь островками на озере и сделаете фото с лучших ракурсов»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 3999 ₽ за человека
Водная прогулка
Карельское «сухое» купание - флоатинг в Импилахти
Испытайте уникальное приключение в Импилахти: флоатинг в спасательных костюмах. Откройте для себя красоту Северного Приладожья и насладитесь безопасным купанием
Начало: В 50 км от Cортавалы в п. Импилахти
«Наше судно пройдёт вдоль отвесных скал массива Полиувуори, а на выходе в Ладожское озеро мы увидим остров Суусаари, природный волнорез залива»
26 янв в 12:00
27 янв в 12:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
«Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода»
Расписание: ежедневно в 10:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Скалистое ожерелье Приладожья: прогулка на катере из Сортавалы
Погрузитесь в мир природы на катере из Сортавалы. Величественные шхеры, дача Винтера и церковь Николая Чудотворца ждут вас
Начало: На улице Ленина
«По пути и во время остановок на воде капитан познакомит вас с островами и обитателями Ладожского озера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
25 апр в 10:00
26 апр в 10:00
3000 ₽ за человека
