Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы

Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы
Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы
Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы
Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы
Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы
Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы

Что вы увидите 🤩

  • Кительское месторождение граната
  • Водопады Койриноя 1 и 2 - водопад Юканкоски (Белые мосты)
  • Питомник хаски
  • Сортавала
Уникальное однодневное путешествие к древним водопадам Карелии. Вы посетите самый высокий водопад Северного Приладожья, месторождение полудрагоценного камня граната.
Вторая точка на карте нашего путешествия - питомник собак породы хаски. Пообщайтесь с его дружелюбными обитателями, узнайте о гонках на собачьих упряжках и посетите настоящую саамскую юрту.
Экскурсия замечательно подойдет для семей с детьми!

Важно! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата на "Спутник 8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Однодневная экскурсия
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включенные в тур
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида-водителя на протяжении всего маршрута
  • Свободное время на объектах посещения для подробного знакомства с достопримечательностями
  • Билеты и экскурсии включенные в тур
  • Трассовые экскурсии о Карелии
  • Посещение водопадов Койриноя I и II
  • Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
  • Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски) I и II
  • Экскурсия по питомнику хаски
Что не входит
  • Обед в ресторане с панорамным видом: 500 р. /чел
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Сортавала, ул. Суворова, д. 1.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

СканТур
СканТур
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