Уникальное однодневное путешествие к древним водопадам Карелии. Вы посетите самый высокий водопад Северного Приладожья, месторождение полудрагоценного камня граната.
Вторая точка на карте нашего путешествия - питомник собак породы хаски. Пообщайтесь с его дружелюбными обитателями, узнайте о гонках на собачьих упряжках и посетите настоящую саамскую юрту.
Экскурсия замечательно подойдет для семей с детьми!
Важно! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата на "Спутник 8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.