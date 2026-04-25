Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии

Стать искателем самоцветов на руднике, увидеть незамерзающие пороги и диких зверей - из Сортавалы
Выдвигаемся к северному побережью Ладожского озера, где карельская тайга скрывает свои главные богатства! В этом путешествии мы объединили азарт кладоискательства, величие северной гидротехники и встречу с животными зоопарка.

Вы добудете собственный полудрагоценный камень, увидите дышащие под льдом водопады и почувствуете атмосферу заповедного края.
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии

Описание экскурсии

Охота за карельским гранатом

Мы посетим знаменитое Кительское месторождение, где уже пять веков добывают тёмно-красные альмандины. В 16 веке шведы принимали их за рубины, а теперь вы сами сможете почувствовать себя геологом:

  • добыча сокровищ: мы выдадим вам специальный инвентарь, чтобы вы могли найти в породе свои «гранатовые бусины»
  • история рудника: вы узнаете, как эти камни украшали короны и какие тайны хранит земля Приладожья

Лёд и вода

Маршрут пройдёт через каскад уникальных гидротехнических и природных объектов:

  • cтарейшие ГЭС Карелии. Вы увидите автоматизированную станцию в Ляскеля и Хямекоски ГЭС, она работает с 1903 года. И прогуляетесь вдоль вырубленного в скалах водоотводного канала
  • Белые мосты (Юканкоски). Это одни из самых высоких водопадов Карелии. Даже в суровые морозы они не замерзают полностью, пробиваясь сквозь ледяной панцирь
  • пороги Янисйоки. Гул бушующей воды, которая разбивается о каменные берега, наполнит зимний лес невероятной энергией

В гости к тиграм и альпакам

Финальной точкой станет Карельский зоопарк — огромная территория в 30 гектаров среди хвойного леса, где звери живут в просторных вольерах. Вы увидите величественных тигров, зубров и верблюдов, а в контактной зоне сможете покормить оленей ягелем или погладить ласковых пони.

План нашей поездки

8:35 — сбор группы и выезд из Сортавалы
9:30 — осмотр ГЭС и водопадов на реках Янисйоки и Койриноя
11:00 — прибытие на Кительское месторождение, добыча гранатов
12:30 — прогулка к водопадам Белые мосты (или по долине Хямекоски при непогоде)
15:30 — сытный обед в кафе (оплачивается по желанию)
16:30 — визит в Карельский зоопарк: знакомство с животными и фотосессии
18:30 — возвращение в Сортавалу (в центр города или на ж/д вокзал)

Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий.

Организационные детали

Трансфер, входные билеты в зоопарк и инвентарь для добычи граната входят в стоимость.

Дополнительные расходы

  • Обязательный экологический сбор за посещение ООПТ «Белые мосты» — 200 ₽ (оплачивается самостоятельно до начала поездки, мы объясним как)
  • Обед в кафе — оплата на месте по меню

Важная информация

  • В Карелии не всегда стабильно работает интернет, поэтому рекомендуем иметь при себе наличные деньги
  • Возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы (для детей, студентов и пенсионеров)

Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые3900 ₽
Дети до 9 лет3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1653 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

3900 ₽ за человека