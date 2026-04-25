Выдвигаемся к северному побережью Ладожского озера, где карельская тайга скрывает свои главные богатства! В этом путешествии мы объединили азарт кладоискательства, величие северной гидротехники и встречу с животными зоопарка. Вы добудете собственный полудрагоценный камень, увидите дышащие под льдом водопады и почувствуете атмосферу заповедного края.

Описание экскурсии

Охота за карельским гранатом

Мы посетим знаменитое Кительское месторождение, где уже пять веков добывают тёмно-красные альмандины. В 16 веке шведы принимали их за рубины, а теперь вы сами сможете почувствовать себя геологом:

мы выдадим вам специальный инвентарь, чтобы вы могли найти в породе свои «гранатовые бусины» история рудника: вы узнаете, как эти камни украшали короны и какие тайны хранит земля Приладожья

Лёд и вода

Маршрут пройдёт через каскад уникальных гидротехнических и природных объектов:

Белые мосты (Юканкоски). Это одни из самых высоких водопадов Карелии. Даже в суровые морозы они не замерзают полностью, пробиваясь сквозь ледяной панцирь

Это одни из самых высоких водопадов Карелии. Даже в суровые морозы они не замерзают полностью, пробиваясь сквозь ледяной панцирь пороги Янисйоки. Гул бушующей воды, которая разбивается о каменные берега, наполнит зимний лес невероятной энергией

В гости к тиграм и альпакам

Финальной точкой станет Карельский зоопарк — огромная территория в 30 гектаров среди хвойного леса, где звери живут в просторных вольерах. Вы увидите величественных тигров, зубров и верблюдов, а в контактной зоне сможете покормить оленей ягелем или погладить ласковых пони.

План нашей поездки

8:35 — сбор группы и выезд из Сортавалы

9:30 — осмотр ГЭС и водопадов на реках Янисйоки и Койриноя

11:00 — прибытие на Кительское месторождение, добыча гранатов

12:30 — прогулка к водопадам Белые мосты (или по долине Хямекоски при непогоде)

15:30 — сытный обед в кафе (оплачивается по желанию)

16:30 — визит в Карельский зоопарк: знакомство с животными и фотосессии

18:30 — возвращение в Сортавалу (в центр города или на ж/д вокзал)

Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий.

Организационные детали

Трансфер, входные билеты в зоопарк и инвентарь для добычи граната входят в стоимость.

Дополнительные расходы

Обязательный экологический сбор за посещение ООПТ «Белые мосты» — 200 ₽ (оплачивается самостоятельно до начала поездки, мы объясним как)

Обед в кафе — оплата на месте по меню

Важная информация

В Карелии не всегда стабильно работает интернет, поэтому рекомендуем иметь при себе наличные деньги

Возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы (для детей, студентов и пенсионеров)

Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.