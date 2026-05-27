Отправляемся в самое сердце Ладожских шхер, навстречу природным стихиям! Только представьте: вы увидите не море, не озеро — а целое каменное архипелаговое царство, рождённое древними ледниками. А быстрый и комфортабельный катер станет вашим ключом от этого дикого величественного мира. Готовы ощутить дыхание Ладоги?
Описание экскурсии
10:00 — сбор и отправление на катере из г. Сортавала.
10:20 — дача Густава Йоханнеса Винтера
Остановка у бывшей резиденции врача и общественного деятеля, который во многом сформировал архитектурный облик Сортавалы.
10:40 — проход мимо острова Хавус
Его главная примета — скала, словно срезанная и готовая упасть прямо в воду. Краткий рассказ и фото с борта.
11:00 — высадка на остров Кивисаари
Прогулка по каменному острову с его древними гранитами и панорамными видами. Свободное время: 30 минут.
11:40 — продолжение маршрута вдоль горы Айно
Проход вдоль подножия горы, связанной с красивой местной легендой.
12:00 — возвращение в Сортавалу.
Организационные детали
- Поездка проходит на просторном и комфортабельном катере вместимостью до 11 чел. На борту — отопление и пледы. Можно принести с собой еду и напитки
- Имеется лицензия на пассажирские перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- Мы сделаем несколько остановок, включая одну длительную (30 минут) с высадкой на остров Кивисаари
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети от 3х до 10ти лет
|1500 ₽
|Дети до 3х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родился и живу в городе Сортавала, организую для вас комфортные и увлекательные водные прогулки по необычным маршрутам Северного Приладожья.
