Отправляемся в самое сердце Ладожских шхер, навстречу природным стихиям! Только представьте: вы увидите не море, не озеро — а целое каменное архипелаговое царство, рождённое древними ледниками. А быстрый и комфортабельный катер станет вашим ключом от этого дикого величественного мира. Готовы ощутить дыхание Ладоги?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

10:00 — сбор и отправление на катере из г. Сортавала.

10:20 — дача Густава Йоханнеса Винтера

Остановка у бывшей резиденции врача и общественного деятеля, который во многом сформировал архитектурный облик Сортавалы.

10:40 — проход мимо острова Хавус

Его главная примета — скала, словно срезанная и готовая упасть прямо в воду. Краткий рассказ и фото с борта.

11:00 — высадка на остров Кивисаари

Прогулка по каменному острову с его древними гранитами и панорамными видами. Свободное время: 30 минут.

11:40 — продолжение маршрута вдоль горы Айно

Проход вдоль подножия горы, связанной с красивой местной легендой.

12:00 — возвращение в Сортавалу.

