Зоопарки и питомники Сортавалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Зоопарк» в Сортавале, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Познакомиться с обитателями комплекса, услышать истории края и полюбоваться панорамами шхер
Начало: В центре города Сортавала
«Дополнительные расходы: билеты в зоопарк – 900 руб»
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии
На автобусе
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии
Стать искателем самоцветов на руднике, увидеть незамерзающие пороги и диких зверей - из Сортавалы
Начало: У вашего отеля
«Финальной точкой станет Карельский зоопарк — огромная территория в 30 гектаров среди хвойного леса, где звери живут в просторных вольерах»
5 фев в 08:30
6 фев в 08:30
3900 ₽ за человека
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
На автобусе
5.5 часов
Групповая
до 17 чел.
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
Начало: У вашего отеля
«Это крупнейший зоопарк на Северо-Западе, он расположен среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя вольготно»
Расписание: ежедневно в 10:30
3 фев в 10:30
4 фев в 10:30
2900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 августа 2024
    Всем, кто хочет побывать в Карельском зоопарке, рекомендуем поездку с Элизой. Мы были без машины, зоопарк далеко от Сортавалы, где
    читать дальше

    мы остановились, а посетить его стоит. Нас забрали из гостиницы, отвезли полюбоваться природными красотами, подождали, пока мы все посмотрим в зоопарке (в том числе шоу львиц) и доставили обратно, куда мы попросили. Элиза - внимательный и добрый человек, отличный рассказчик. Замечательно провели день, ребенок 7 лет даже не устал.

  • А
    Алексей
    2 ноября 2023
    Отличная экскурсия. Отдельное спасибо Вячеславу. Шикарные виды природы с высоты птичьего полёта и замечательное настроение, несмотря на не очень ласковую погоду.

