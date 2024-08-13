Индивидуальная
до 4 чел.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Познакомиться с обитателями комплекса, услышать истории края и полюбоваться панорамами шхер
Начало: В центре города Сортавала
«Дополнительные расходы: билеты в зоопарк – 900 руб»
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Зимние водопады, добыча граната и зоопарк: сокровища Карелии
Стать искателем самоцветов на руднике, увидеть незамерзающие пороги и диких зверей - из Сортавалы
Начало: У вашего отеля
«Финальной точкой станет Карельский зоопарк — огромная территория в 30 гектаров среди хвойного леса, где звери живут в просторных вольерах»
5 фев в 08:30
6 фев в 08:30
3900 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
Начало: У вашего отеля
«Это крупнейший зоопарк на Северо-Западе, он расположен среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя вольготно»
Расписание: ежедневно в 10:30
3 фев в 10:30
4 фев в 10:30
2900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 августа 2024Всем, кто хочет побывать в Карельском зоопарке, рекомендуем поездку с Элизой. Мы были без машины, зоопарк далеко от Сортавалы, где
- ААлексей2 ноября 2023Отличная экскурсия. Отдельное спасибо Вячеславу. Шикарные виды природы с высоты птичьего полёта и замечательное настроение, несмотря на не очень ласковую погоду.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Зоопарк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в феврале 2026
Сейчас в Сортавале в категории "Зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2026 год по теме «Зоопарк», 2 ⭐ отзыва, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель