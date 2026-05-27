Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет увидеть дикую карельскую природу и попробовать себя в роли настоящего искателя самоцветов. За один день вы отправитесь к бурным водопадам, проедете по долине стремительной реки Янисйоки и своими руками добудете гранаты — полудрагоценные камни, которые сможете увезти с собой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:45 — встреча с гидом

9:00 — ГЭС в Ляскеля

Остановка у одной из старейших гидроэлектростанций России. Станцию построили ещё в начале 20 века, и она до сих пор остаётся важной частью энергетической истории Карелии.

10:00 — водопады Койриноя I и Койриноя II

Высота падения воды здесь небольшая — около пяти метров, однако оба водопада впечатляют силой потока и живописными скальными берегами. Особенно красивы они весной и после дождей, когда вода с шумом срывается вниз и наполняет ущелье гулом.

12:00 — гранатовые прииски

Вы отправитесь туда, где когда-то добывали полудрагоценные камни. Здесь вы сможете почувствовать себя настоящим кладоискателем и попробовать найти карельский гранат собственными руками. Всё, что удастся обнаружить, можно забрать с собой на память.

13:00 — Хямекоски ГЭС

Ещё один исторический объект на пути. Электростанция начала работу в 1903 году и более века исправно вырабатывает электроэнергию.

14:00 — остановка на обед

У вас будет свободное время для самостоятельного обеда на территории базы отдыха «Чёрные камни» (за дополнительную плату).

15:00 — Карельский зоопарк

По желанию вы сможете посетить крупнейший зоопарк Северо-Запада России. Просторная территория среди лесов стала домом для десятков видов животных.

17:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер по водопадам Карелии, экскурсия на гранатовом прииске

Количество посещаемых водопадов зависит от погодных и сезонных условий

Дополнительно оплачиваются: обед (от 500 ₽ за чел.) и входные билеты в зоопарк (1100 ₽ за чел.)

С вами будет один из гидов нашей команды

Правила и условия бронирования

Для завершения заказа нужно предоставить паспортные данные для оформления билета

Если вы путешествуете семьёй или компанией, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон по маршруту отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах

Бронирование мест в автобусе осуществляется по желанию заранее при бронировании: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел., 6 ряд — 100 ₽ за чел.

