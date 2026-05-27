За один день вы отправитесь к бурным водопадам, проедете по долине стремительной реки Янисйоки и своими руками добудете гранаты — полудрагоценные камни, которые сможете увезти с собой.
Описание экскурсии
8:45 — встреча с гидом
9:00 — ГЭС в Ляскеля
Остановка у одной из старейших гидроэлектростанций России. Станцию построили ещё в начале 20 века, и она до сих пор остаётся важной частью энергетической истории Карелии.
10:00 — водопады Койриноя I и Койриноя II
Высота падения воды здесь небольшая — около пяти метров, однако оба водопада впечатляют силой потока и живописными скальными берегами. Особенно красивы они весной и после дождей, когда вода с шумом срывается вниз и наполняет ущелье гулом.
12:00 — гранатовые прииски
Вы отправитесь туда, где когда-то добывали полудрагоценные камни. Здесь вы сможете почувствовать себя настоящим кладоискателем и попробовать найти карельский гранат собственными руками. Всё, что удастся обнаружить, можно забрать с собой на память.
13:00 — Хямекоски ГЭС
Ещё один исторический объект на пути. Электростанция начала работу в 1903 году и более века исправно вырабатывает электроэнергию.
14:00 — остановка на обед
У вас будет свободное время для самостоятельного обеда на территории базы отдыха «Чёрные камни» (за дополнительную плату).
15:00 — Карельский зоопарк
По желанию вы сможете посетить крупнейший зоопарк Северо-Запада России. Просторная территория среди лесов стала домом для десятков видов животных.
17:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер по водопадам Карелии, экскурсия на гранатовом прииске
- Количество посещаемых водопадов зависит от погодных и сезонных условий
- Дополнительно оплачиваются: обед (от 500 ₽ за чел.) и входные билеты в зоопарк (1100 ₽ за чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Правила и условия бронирования
- Для завершения заказа нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
- Если вы путешествуете семьёй или компанией, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон по маршруту отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах
- Бронирование мест в автобусе осуществляется по желанию заранее при бронировании: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел., 6 ряд — 100 ₽ за чел.
Особенности оплаты и отмены
- Оставшуюся часть необходимо перевести организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку)
- Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 72 часа до начала
ежедневно в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Дети до 12 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽