Из Сортавалы - к карельским водопадам и гранатовым приискам

Прокатиться по окрестностям навстречу бурным каскадам и живописным порогам реки Янисйоки
Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет увидеть дикую карельскую природу и попробовать себя в роли настоящего искателя самоцветов.

За один день вы отправитесь к бурным водопадам, проедете по долине стремительной реки Янисйоки и своими руками добудете гранаты — полудрагоценные камни, которые сможете увезти с собой.
Описание экскурсии

8:45 — встреча с гидом

9:00 — ГЭС в Ляскеля

Остановка у одной из старейших гидроэлектростанций России. Станцию построили ещё в начале 20 века, и она до сих пор остаётся важной частью энергетической истории Карелии.

10:00 — водопады Койриноя I и Койриноя II

Высота падения воды здесь небольшая — около пяти метров, однако оба водопада впечатляют силой потока и живописными скальными берегами. Особенно красивы они весной и после дождей, когда вода с шумом срывается вниз и наполняет ущелье гулом.

12:00 — гранатовые прииски

Вы отправитесь туда, где когда-то добывали полудрагоценные камни. Здесь вы сможете почувствовать себя настоящим кладоискателем и попробовать найти карельский гранат собственными руками. Всё, что удастся обнаружить, можно забрать с собой на память.

13:00 — Хямекоски ГЭС

Ещё один исторический объект на пути. Электростанция начала работу в 1903 году и более века исправно вырабатывает электроэнергию.

14:00 — остановка на обед

У вас будет свободное время для самостоятельного обеда на территории базы отдыха «Чёрные камни» (за дополнительную плату).

15:00 — Карельский зоопарк

По желанию вы сможете посетить крупнейший зоопарк Северо-Запада России. Просторная территория среди лесов стала домом для десятков видов животных.

17:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер по водопадам Карелии, экскурсия на гранатовом прииске
  • Количество посещаемых водопадов зависит от погодных и сезонных условий
  • Дополнительно оплачиваются: обед (от 500 ₽ за чел.) и входные билеты в зоопарк (1100 ₽ за чел.)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Правила и условия бронирования

  • Для завершения заказа нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
  • Если вы путешествуете семьёй или компанией, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон по маршруту отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах
  • Бронирование мест в автобусе осуществляется по желанию заранее при бронировании: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел., 6 ряд — 100 ₽ за чел.

Особенности оплаты и отмены

  • Оставшуюся часть необходимо перевести организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку)
  • Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 72 часа до начала

ежедневно в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети до 12 лет2500 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Карельской улице, г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

