Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры

Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии, в котором вы доедете до 4-х известных...

Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии, в котором вы доедете до 4-х известных водопадов Северного Приладожья и подниметесь на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и ее заливы – Ладожские шхеры.

Добудете себе на память несколько настоящих гранатов в Кительском месторождении.

Побываете в глубоком диком карьере по добыче пегматита, где узнаете, как выглядят недра Карелии.
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры

Что вы увидите 🤩

  • Секретный мыс на заливе Кирьявалахти
  • Гору Хийденвуори
  • Таинственную пещеру на самой горе
  • Кительское месторождение гранатов
  • «Ляскеля»
  • «9 мая» (Прокинкоски)
  • «нижний Койринойя»
  • «верхний Койринойя»
  • Карьер в Леппясилте
На экскурсию мы проедем вдоль самого северного залива Ладоги и остановимся на секретном мысе, чтобы насладиться видами и сделать фото. Далее вас ждет восхождение на гору Хийденвуори, откуда вы увидите Ладожские шхеры с высоты птичьего полета.
Водопад Ляскеля у ГЭС. Когда-то он был естественным водопадом, сейчас это паводковый водосброс, расположенной рядом с плотиной Ляскельского ГЭС
Водопад 9-го мая (Прокинкоски). Небольшой, но бурный водопад, на остатках финской мельницы.
Водопад «нижний Койринойя». Высота водопада невелика — всего 4 метра, однако, с учетом того, что речная вода стремительно падает по отвесной гранитной стене, зрелище очень впечатляющее.
Водопад «верхний Койринойя» находится на развалинах сначала финской мельницы, а потом небольшой гидроэлектростанции.
Далее мы отправимся в в кительские гранатовые копи, где вы наберете себе на память несколько гранатов. А после в карьер по добыче пегматита в Леппясилте, где вам проведут геологическую экскурсию.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-19 человек
Стандартное предложение
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа профессионального гида по маршруту
  • аренда транспорта
Что не входит
  • Отдельно оплачивается комплексный обед в кафе — 300 руб. /человека
Место начала и завершения
на ж/д вокзале г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Понедельник, среда, пятница, воскресенье

ЯРОТУР Т.
ЯРОТУР Т.
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