На экскурсию мы проедем вдоль самого северного залива Ладоги и остановимся на секретном мысе, чтобы насладиться видами и сделать фото. Далее вас ждет восхождение на гору Хийденвуори, откуда вы увидите Ладожские шхеры с высоты птичьего полета.

Водопад Ляскеля у ГЭС. Когда-то он был естественным водопадом, сейчас это паводковый водосброс, расположенной рядом с плотиной Ляскельского ГЭС

Водопад 9-го мая (Прокинкоски). Небольшой, но бурный водопад, на остатках финской мельницы.

Водопад «нижний Койринойя». Высота водопада невелика — всего 4 метра, однако, с учетом того, что речная вода стремительно падает по отвесной гранитной стене, зрелище очень впечатляющее.

Водопад «верхний Койринойя» находится на развалинах сначала финской мельницы, а потом небольшой гидроэлектростанции.

Далее мы отправимся в в кительские гранатовые копи, где вы наберете себе на память несколько гранатов. А после в карьер по добыче пегматита в Леппясилте, где вам проведут геологическую экскурсию.