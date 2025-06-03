Мы будем созерцать красоты ладожской природы и сортавальской архитектуры под неспешную беседу о пиве. Я расскажу вам историю создания ныне популярных крафтовых сортов, таких как indian pale ale, russian imperial stout, vegetable gose и других.
Карельское пиво
После мы разместимся в кафе и начнём дегустацию. Вы попробуете десять самых популярных сортов от пивоварни «Воттоваара»:
Я расскажу не только о вкусовых характеристиках, но и об увлекательной истории тех мест, в честь которых названо каждое пиво. Многие названия переводятся с карельского языка и имеют важное значение, а трактовка изображений на этикетках это вообще археологическая ценность.
Кому подойдёт экскурсия
Любители пива — главные герои этой экскурсии!
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит 10 сортов пива по 0,5 л каждое
В случае отсутствия некоторых сортов, они могут быть заменены на другие от этой же пивоварни
Закуски не входят в стоимость и приобретаются отдельно (на фотографиях вариант сервировки)
Продолжительность пешего маршрута около 1–2 км — по запросу мы можем его скорректировать
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 217 туристов
Я фотограф дикой природы, профессиональный геолог и организатор северных экспедиций. Победитель главного турконкурса страны «Мастера гостеприимства». Живу в Сортавале и увлекаюсь историей Северного Приладожья.
Работал в Арктике от Земли Франца-Иосифа до читать дальше
Чукотки. Снимал в 70 заповедниках и нацпарках по всей стране. С 1997 года организовал более 100 путешествий и побывал в 84 регионах РФ.
Победитель международных фотоконкурсов «Дикая природа России» (National Georgaphic) и «Золотая Черепаха», призёр премий «Окно в природу» (Комсомольская правда) и «Рассвет» (СФДП).
Стипендиат Министерства Культуры РФ, спикер и автор выставок на фестивале «Первозданная Россия».
Провёл 4 персональные фотовыставки и выпустил 2 фотоальбома. Снимал для Газпром нефть и РЖД. Печатался в журналах «Discovery», «Отдых в России», «Алроса».
Член Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России, Русского географического общества, команды Nature Photo Team и Лиги профессиональных фотографов России.