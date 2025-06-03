Мои заказы

Экскурсия к Ладоге с дегустацией карельского пива (18+)

Погрузитесь в атмосферу Ладожского озера и насладитесь дегустацией лучших карельских сортов пива. Откройте для себя вкусы Карелии
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность насладиться природой Ладожского озера и попробовать десять популярных сортов карельского пива от пивоварни «Воттоваара».

В ходе прогулки вы узнаете историю создания крафтовых сортов и интересные
факты о названиях напитков. Дегустация сопровождается рассказами о вкусовых характеристиках и значении карельских названий.

Идеально подходит для любителей пива, которые хотят провести время в приятной компании и узнать больше о карельской культуре

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Дегустация 10 сортов карельского пива
  • 🌿 Прогулка вдоль Ладожского озера
  • 📚 Интересные факты о крафтовом пиве
  • 🏞️ Наслаждение природой Карелии
  • 🎨 Истории о карельских названиях
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Ладожское озеро
  • Сортавальская архитектура

Описание экскурсии

Прогулка вдоль Ладожского озера

Мы будем созерцать красоты ладожской природы и сортавальской архитектуры под неспешную беседу о пиве. Я расскажу вам историю создания ныне популярных крафтовых сортов, таких как indian pale ale, russian imperial stout, vegetable gose и других.

Карельское пиво

После мы разместимся в кафе и начнём дегустацию. Вы попробуете десять самых популярных сортов от пивоварни «Воттоваара»:

Новозеландский ИПА — Американский ИПА — Пшеничный ИПА — Воссаол квайк — Мюнхенский хель — Чешский пилснер — Венский лагер — Пшеничный вайцен — Молочный стаут — Имперский портер

Больше чем дегустация

Я расскажу не только о вкусовых характеристиках, но и об увлекательной истории тех мест, в честь которых названо каждое пиво. Многие названия переводятся с карельского языка и имеют важное значение, а трактовка изображений на этикетках это вообще археологическая ценность.

Кому подойдёт экскурсия

Любители пива — главные герои этой экскурсии!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит 10 сортов пива по 0,5 л каждое
  • В случае отсутствия некоторых сортов, они могут быть заменены на другие от этой же пивоварни
  • Закуски не входят в стоимость и приобретаются отдельно (на фотографиях вариант сервировки)
  • Продолжительность пешего маршрута около 1–2 км — по запросу мы можем его скорректировать

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 217 туристов
Я фотограф дикой природы, профессиональный геолог и организатор северных экспедиций. Победитель главного турконкурса страны «Мастера гостеприимства». Живу в Сортавале и увлекаюсь историей Северного Приладожья. Работал в Арктике от Земли Франца-Иосифа до
Чукотки. Снимал в 70 заповедниках и нацпарках по всей стране. С 1997 года организовал более 100 путешествий и побывал в 84 регионах РФ. Победитель международных фотоконкурсов «Дикая природа России» (National Georgaphic) и «Золотая Черепаха», призёр премий «Окно в природу» (Комсомольская правда) и «Рассвет» (СФДП). Стипендиат Министерства Культуры РФ, спикер и автор выставок на фестивале «Первозданная Россия». Провёл 4 персональные фотовыставки и выпустил 2 фотоальбома. Снимал для Газпром нефть и РЖД. Печатался в журналах «Discovery», «Отдых в России», «Алроса». Член Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России, Русского географического общества, команды Nature Photo Team и Лиги профессиональных фотографов России.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Дмитрий
Дмитрий
3 июн 2025
Столько, сколько мы увидели и УЗНАЛИ благодаря Кириллу - за последние несколько лет не наберётся!
Профессионал!
Не было ни одного вопроса, на который Кирилл не смог бы дать ответа!

Входит в следующие категории Сортавалы

