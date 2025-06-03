Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность насладиться природой Ладожского озера и попробовать десять популярных сортов карельского пива от пивоварни «Воттоваара».В ходе прогулки вы узнаете историю создания крафтовых сортов и интересные

факты о названиях напитков. Дегустация сопровождается рассказами о вкусовых характеристиках и значении карельских названий. Идеально подходит для любителей пива, которые хотят провести время в приятной компании и узнать больше о карельской культуре

Описание экскурсии

Прогулка вдоль Ладожского озера

Мы будем созерцать красоты ладожской природы и сортавальской архитектуры под неспешную беседу о пиве. Я расскажу вам историю создания ныне популярных крафтовых сортов, таких как indian pale ale, russian imperial stout, vegetable gose и других.

Карельское пиво

После мы разместимся в кафе и начнём дегустацию. Вы попробуете десять самых популярных сортов от пивоварни «Воттоваара»:

Новозеландский ИПА — Американский ИПА — Пшеничный ИПА — Воссаол квайк — Мюнхенский хель — Чешский пилснер — Венский лагер — Пшеничный вайцен — Молочный стаут — Имперский портер

Больше чем дегустация

Я расскажу не только о вкусовых характеристиках, но и об увлекательной истории тех мест, в честь которых названо каждое пиво. Многие названия переводятся с карельского языка и имеют важное значение, а трактовка изображений на этикетках это вообще археологическая ценность.

Кому подойдёт экскурсия

Любители пива — главные герои этой экскурсии!

