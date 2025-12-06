Мини-группа
до 10 чел.
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:00
12 дек в 10:30
14 дек в 10:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала и карельские традиции
Откройте для себя удивительный мир Сортавалы, где история и культура переплетаются в уникальной архитектуре и карельских традициях
Начало: На набережной
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
890 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- еелизавета6 декабря 2025Экскурсия прошла отлично. Слушала экскурсовода как завороженная. Очень интересно и подробно всё рассказывала. 1,5 часа пролетели очень быстро и я осталась под огромным впечатлением.
- ООльга6 ноября 2025Светлана с большой любовью к Сортавала познакомила нас с этим небольшим, но с очень богатой историей, городом. Слушать было увлекательно и интересно. Также гид провела небольшой экскурс о языке Карелов, обычаях и традициях края. Рекомендую!
- ААнна3 ноября 2025Великолепная экскурсия! Даже под осенним ноябрьским дожем было очень здорово и познавательно! Спасибо огромное Светлане за четкий и понятный материал!
- ННаталья3 июля 2025Великолепная экскурсия! Очень интересно было услышать историю города Сортавала от коренной карелки.
Мы в этот день уезжали и взяли на 1,5
- ААнна30 июня 2025Наша экскурсия попала на проливной дождь +15⁰С, несмотря на конец июня.
Тем не менее дети с удовольствием слушали, мы обошли Сортавала,
- ЕЕкатерина14 апреля 2025Светлана провела для нас индивидуальную экскурсию по Сортавала.
Экскурсию бронировали день в день,что для нас, как для «быстрых путешественников» было очень
- ООльга26 июля 2024Великолепный экскурсовод, влюблённый в город и историю своего народа. Нам просто очень повезло, что Светлана нашла возможность и время провести
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 2800. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 110 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль