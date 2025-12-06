Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Сортавале, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
С любовью, Сортавала
Пешая
2 часа
99 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:00
12 дек в 10:30
14 дек в 10:30
1000 ₽ за человека
Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала и карельские традиции
Откройте для себя удивительный мир Сортавалы, где история и культура переплетаются в уникальной архитектуре и карельских традициях
Начало: На набережной
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 10 чел.
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Аудиогид
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
890 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елизавета
    6 декабря 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Экскурсия прошла отлично. Слушала экскурсовода как завороженная. Очень интересно и подробно всё рассказывала. 1,5 часа пролетели очень быстро и я осталась под огромным впечатлением.
  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Светлана с большой любовью к Сортавала познакомила нас с этим небольшим, но с очень богатой историей, городом. Слушать было увлекательно и интересно. Также гид провела небольшой экскурс о языке Карелов, обычаях и традициях края. Рекомендую!
  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Великолепная экскурсия! Даже под осенним ноябрьским дожем было очень здорово и познавательно! Спасибо огромное Светлане за четкий и понятный материал!
  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Великолепная экскурсия! Очень интересно было услышать историю города Сортавала от коренной карелки.
    Мы в этот день уезжали и взяли на 1,5
    читать дальше

    ч экскурсию. Если время позволяет советую брать на большее время. Светлана очень увлеченно и воодушевленно рассказывает о городе.
    Мы слушали с огромным удовольствием и об архитектуре и о происхождении карельских, финских названий, о рунах, о карельских традициях, о которых Светлана знает из собственного опыта в том числе.
    И хотя нам надо было уезжать, по совету Светланы мы посетили музей Кронида Гоголева и не пожалели.
    А еще так воодушевились экскурсией, что позже приобрели книгу "Калевала".
    Хотим поблагодарить такого замечательного экскурсовода и порекомендовать экскурсии со Светланой!

  • А
    Анна
    30 июня 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Наша экскурсия попала на проливной дождь +15⁰С, несмотря на конец июня.
    Тем не менее дети с удовольствием слушали, мы обошли Сортавала,
    читать дальше

    сколько позволила погода, и от города остались самые тёплые впечатления. Светлана, спасибо за рассказ, за сувениры, за загадки и за множество рекомендаций после.

  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Светлана провела для нас индивидуальную экскурсию по Сортавала.
    Экскурсию бронировали день в день,что для нас, как для «быстрых путешественников» было очень
    читать дальше

    удобно.
    Экскурсия прошла в классическом стиле с упором в этнографию. Центр города очень компактный, логистика продуманная. Чувствуются, что Светлана любит и знает свою землю и народ.
    Отдельно хочется отметить,что после экскурсии Светлана прислала ещё много полезной информации с рекомендациями к посещению местных достопримечательностей,которая была для нас полезной,также благодарим за памятные сувениры для ребёнка.
    Спасибо за приятное знакомство с Сортавала!

  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Великолепный экскурсовод, влюблённый в город и историю своего народа. Нам просто очень повезло, что Светлана нашла возможность и время провести
    читать дальше

    для нас экскурсию. Мы смогли увидеть город глазами человека, который живёт и дышит им.
    После прогулки по городу сложилась картинка, которая надолго останется в памяти.
    Рекомендуем всем Светлану, как лучшего экскурсовода!!!

