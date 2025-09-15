Мои заказы

Гора-риф: исцеляющее путешествие из Сортавалы

Путешествие на Риуттавуори подарит незабываемые впечатления от карельской природы и откроет перед вами первозданный мир эпоса «Калевала»
Подъём на Риуттавуори - это возможность погрузиться в уникальную атмосферу Карелии.

В 9 км от Сортавалы находится гора, с которой открываются потрясающие виды, запечатлённые на купюре 500 марок Великого княжества Финляндского.

Путь
к вершине пройдёт через лесное озеро-ламбушку и удивительные деревья, такие как берёза, сросшаяся с елью. Вдоль маршрута, возможно, удастся увидеть лебедей на озере. Это путешествие для тех, кто ценит природу и хочет узнать больше о местных легендах и истории

4
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды с вершины
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🌲 Захватывающая природа Карелии
  • 📜 Легенды и истории Калевалы
  • 🦢 Возможность увидеть лебедей
Гора-риф: исцеляющее путешествие из Сортавалы© Виктория
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя18
ноя20
ноя25
ноя27
ноя2
дек
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Гора Риуттавуори
  • Лесное озеро-ламбушка
  • Лебединое озеро

Описание экскурсии

Гора Риуттавуори находится в 9 км от Сортавалы. Вид именно с её вершины в 1878 году поместили на купюру 500 марок Великого княжества Финляндского.

Подъём на гору — средней тяжести, без хорошей физической подготовки будет не очень легко.

По пути на вершину увидим лесное озеро-ламбушку выше уровня Ладоги и берёзу, сросшуюся стволом с елью.

Пройдём мимо лебединого озера — птицы не находятся там постоянно, но, возможно, нам посчастливится их увидеть.

Будем любоваться природой и говорить о разном: происхождении ладожских шхер, местных папоротниках и ягодах, легендах о сотворении мира и окружающей красоте.

Организационные детали

  • К горе отправимся на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta
  • Дополнительно оплачивается пропуск на сайте нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. Важно заказать его на конкретную дату похода

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника рунопевцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Виктория. Создаю особенный вид туризма — исцеляющие путешествия. Коренная жительница Сортавалы. По образованию психолог, имею художественное образование, пою в народном хоре. Побывала в десятках стран и объездила самые самобытные уголки нашей огромной Родины. Моя жизнь — это творчество и перемены, постоянное движение вперёд.
Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Д
Дина
15 сен 2025
Если вы мечтали о настоящем приключении в стиле «выживи как можешь» — эта экскурсия определённо для вас!
Начну с того, что обещанная экскурсия оказалась чем-то средним между забегом на марафонскую дистанцию
и игрой в салки с особо активным ведущим. Наш гид нёсся вперёд так, будто за ним гнались, а мы пытались не отставать от этого «забежавшего вперёд» экскурсовода.
Особенно неприятно было то, что гид совершенно не заботилась о группе. Её приходилось постоянно окликать, дабы она подождала отставших участников, причем экскурсия была ИНДИВИДУАЛЬНАЯ! Вместо того чтобы поддерживать комфортный темп для всех, она просто убегала вперёд.
Вместо захватывающих историй о местных легендах и мифах мы получили увлекательные рассказы о том, кто круче — карелы или финны. В лесу, полном тайн и загадок, нам рассказывали бытовые истории из жизни. Спасибо, конечно, но я за этим не записывалась. Более того, «национальный парк» оказался обычным лесом, где тропинки, похоже, проложили ещё партизаны.
Особенно поразило то, что вместо повествований о местном фольклоре и обычаях, экскурсовод предпочитал просто ускорять темп движения, чтобы избежать неудобных вопросов от туристов. Видимо, знание легенд и мифов не входит в обязательный список навыков для работы гидом.
В общем, если вы хотите: потренировать бег трусцой, узнать всё о финско-карельских отношениях, стать лучшим другом местных насекомых, проверить свою выносливость, то эта экскурсия для вас! А если вы всё-таки хотите настоящую экскурсию с интересными историями, комфортным темпом, внимательным отношением к туристам и погружением в местную культуру — поищите что-то другое. Настоящему экскурсоводу всё-таки стоит знать больше, чем просто уметь быстро ходить.

Марина
Марина
9 сен 2025
Благодарность Виктории за интересную и душевную встречу! Очень красивый маршрут с невероятными видами и ощущениями!
А
Анна
6 авг 2025
Виктория очень позитивный человек. Её не смущают погодные условия. Когда планировали эту экскурсию был проливной дождь, она сразу перестроила маршрут и мы остались очень довольны.
Елена
Елена
30 июл 2025
Это невероятное путешествие не только в историю и природу, но и в себя! Виктория проложила путь в понимании наших страхов и дестабилизации. Помогла действиями и рекомендациями на будущее. Возвращаемся домой полны сил, вдохновения и полной осознанности❤️ Спасибо за такое необычное и полезное путешествие, за то что вы есть 🌷🌲
Это невероятное путешествие не только в историю и природу, но и в себя! Виктория проложила путь в понимании наших страхов и дестабилизации. Помогла действиями и рекомендациями на будущее. Возвращаемся домой полны сил, вдохновения и полной осознанности❤️ Спасибо за такое необычное и полезное путешествие, за то что вы есть 🌷🌲

Входит в следующие категории Сортавалы

