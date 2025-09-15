Подъём на Риуттавуори - это возможность погрузиться в уникальную атмосферу Карелии.
В 9 км от Сортавалы находится гора, с которой открываются потрясающие виды, запечатлённые на купюре 500 марок Великого княжества Финляндского.
Путь
Путь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды с вершины
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌲 Захватывающая природа Карелии
- 📜 Легенды и истории Калевалы
- 🦢 Возможность увидеть лебедей
Что можно увидеть
- Гора Риуттавуори
- Лесное озеро-ламбушка
- Лебединое озеро
Описание экскурсии
Гора Риуттавуори находится в 9 км от Сортавалы. Вид именно с её вершины в 1878 году поместили на купюру 500 марок Великого княжества Финляндского.
Подъём на гору — средней тяжести, без хорошей физической подготовки будет не очень легко.
По пути на вершину увидим лесное озеро-ламбушку выше уровня Ладоги и берёзу, сросшуюся стволом с елью.
Пройдём мимо лебединого озера — птицы не находятся там постоянно, но, возможно, нам посчастливится их увидеть.
Будем любоваться природой и говорить о разном: происхождении ладожских шхер, местных папоротниках и ягодах, легендах о сотворении мира и окружающей красоте.
Организационные детали
- К горе отправимся на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta
- Дополнительно оплачивается пропуск на сайте нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. Важно заказать его на конкретную дату похода
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника рунопевцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Виктория. Создаю особенный вид туризма — исцеляющие путешествия. Коренная жительница Сортавалы. По образованию психолог, имею художественное образование, пою в народном хоре. Побывала в десятках стран и объездила самые самобытные уголки нашей огромной Родины. Моя жизнь — это творчество и перемены, постоянное движение вперёд.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дина
15 сен 2025
Если вы мечтали о настоящем приключении в стиле «выживи как можешь» — эта экскурсия определённо для вас!
Начну с того, что обещанная экскурсия оказалась чем-то средним между забегом на марафонскую дистанцию
Марина
9 сен 2025
Благодарность Виктории за интересную и душевную встречу! Очень красивый маршрут с невероятными видами и ощущениями!
А
Анна
6 авг 2025
Виктория очень позитивный человек. Её не смущают погодные условия. Когда планировали эту экскурсию был проливной дождь, она сразу перестроила маршрут и мы остались очень довольны.
Елена
30 июл 2025
Это невероятное путешествие не только в историю и природу, но и в себя! Виктория проложила путь в понимании наших страхов и дестабилизации. Помогла действиями и рекомендациями на будущее. Возвращаемся домой полны сил, вдохновения и полной осознанности❤️ Спасибо за такое необычное и полезное путешествие, за то что вы есть 🌷🌲
Входит в следующие категории Сортавалы
