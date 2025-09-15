Подъём на Риуттавуори - это возможность погрузиться в уникальную атмосферу Карелии.В 9 км от Сортавалы находится гора, с которой открываются потрясающие виды, запечатлённые на купюре 500 марок Великого княжества Финляндского.Путь

к вершине пройдёт через лесное озеро-ламбушку и удивительные деревья, такие как берёза, сросшаяся с елью. Вдоль маршрута, возможно, удастся увидеть лебедей на озере. Это путешествие для тех, кто ценит природу и хочет узнать больше о местных легендах и истории

Ваш гид в Сортавале

Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Гора Риуттавуори находится в 9 км от Сортавалы. Вид именно с её вершины в 1878 году поместили на купюру 500 марок Великого княжества Финляндского.

Подъём на гору — средней тяжести, без хорошей физической подготовки будет не очень легко.

По пути на вершину увидим лесное озеро-ламбушку выше уровня Ладоги и берёзу, сросшуюся стволом с елью.

Пройдём мимо лебединого озера — птицы не находятся там постоянно, но, возможно, нам посчастливится их увидеть.

Будем любоваться природой и говорить о разном: происхождении ладожских шхер, местных папоротниках и ягодах, легендах о сотворении мира и окружающей красоте.

