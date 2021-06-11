Путешествие на Валаам всегда было прекрасным способом отвлечься от городской суеты и оказаться наедине с природой.
Мы с вами пройдём по Ладожским шхерам, а также высадимся на Валаам и на остров Хонкасало, чтобы прогуляться и полюбоваться завораживающими видами.
Мы с вами пройдём по Ладожским шхерам, а также высадимся на Валаам и на остров Хонкасало, чтобы прогуляться и полюбоваться завораживающими видами.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Отправимся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало (30 минут). На острове Валаам у вас будет 2.5 часа свободного времени для самостоятельной прогулки. При необходимости предоставим контакты гидов. На самом острове есть несколько кафе и трапезных. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- В катере 1-6 человек, только ваша компания.
- Есть лицензия на перевозку пассажиров МР-2№004077.
- Ко.
- АП РФ Статья 8.39.
- «Нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч рублей…» • На территории национального парка запрещено находится в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.
- В рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению Администрации национального парка «Ладожские шхеры».
- Посещение территории национального парка является платным.
- Вам необходимо прибыть за 10 минут до начала экскурсии.
Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 11:00, 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Николая Чудотворца
- Отвесные скалы острова Хавус
- Остров Хонкасало и гора Вахтимяки
- Никольский скит
- Спасо-Приображенский собор
Что включено
- Прогулка на катере на о. Валаам и обратно с экскурсий от капитана
- Прогулка по острову Хонкасало
Что не входит в цену
- Входной билет на остров Валаам - 150 руб. /чел.
- Посещение национального парка Ладожские шхеры - 200 руб. /чел.
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 11:00, 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы «зашхерились», как говорят местные. 😜 Прогулка на небольшом катере обошлась нам в 4000/чел. за 6 часов. От пристани г. Сортавала до Валаама плыли примерно час, высадили нас в тихом
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Н
Прогулка очень понравилась! Правда на Валаам мы не попали. Наш капитан Николай сразу же объяснил опасность и дискомфорт такого путешествия по волнам Ладоги. И действительно, ветер был сильный и уже
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М
Капитан управляет катером на уровне бог. И в штиль, и в шторм, ещё и рассказывать успевал. Показал красивейшие места, спланировал всё так, чтобы мы максимально увидели, за что отдельное спасибо, без его помощи мы бы и пятой части не посмотрели. Приятный собеседник и обаятельный парень.
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П
Спасибо Дмитрию за прогулку, все прошло на отлично. Договаривались заранее, небольшую заминку Дмитрий оперативно исправил, и прокатил с ветерком) Остались довольны видами, катером, и капитаном) Хороший сервис, никаких плохих эмоций, только положительные, еще раз спасибо за прогулку)
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Л
Отличная организация, помощь в указании знаменательных мест для посещения. Рекомендации по вкусностям:рыба, пирожки, пряники. Спасибо Дмитрию и Юрию за заботу и безопасное проведение экскурсии
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Ю
Спасибо большое Юрию за поездку на шхеры и Валаам. Поездка была очень познавательная: эрудированный капитан, интересный рассказчик. Потрясающие виды!!! Ладога и Валаам останутся в нашем сердце!
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Входит в следующие категории Сортавалы
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