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Иммерсивная экскурсия «Тайны Севера»

Узнать тайны северных шаманов, погладить хаски и покормить северных оленей на ферме в Сортавале
Вы надеваете наушники, и аудиоспектакль погружает вас в мир, где мифы переплетаются с реальностью. На нашей ферме царит атмосфера северной сказки. Вы узнаете о жизни ездовых собак, погладите пушистых хаски и покормите оленей ягелем. А ещё побываете в шаманской юрте и выясните, как общаются с духами.
Иммерсивная экскурсия «Тайны Севера»
Иммерсивная экскурсия «Тайны Севера»
Иммерсивная экскурсия «Тайны Севера»

Описание аудиогида

  • Вы наденете наушники и отправитесь в иммерсивное путешествие по локациям фермы.
  • Посетите музей «Люди Севера», где узнаете о жизни северных народов, шаманских традициях и ездовых собаках.
  • Познакомитесь с хаски и северными оленями — их можно гладить и кормить ягелем.
  • Окажетесь в шаманской юрте, где услышите истории о духах, обрядах и северных колдунах.
  • Погрузитесь в атмосферу мистической сказки, оживлённой голосом заслуженной артистки России.

Организационные детали

  • Аренда наушников, посещение музея и шаманской юрты, общение с хаски и кормление северных оленей входят в стоимость.
  • По желанию за доплату организуем трекинг с хаски или катание на собачьей упряжке зимой.
  • Наш сотрудник встретит вас, проведёт инструктаж и будет с вами на протяжении всей программы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1170 ₽
Дети до 18 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ферме в 20 км от Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я владелица питомника хаски в Карелии и руководитель музея «Люди Севера». У нас на территории живёт больше 40 ездовых собак, а ещё лисы, кролики и северные олени. Мы катаем зимой на
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собачьей упряжке, а летом проводим экскурсии и прогулки с хаски. У нас вы можете пообщаться с добрейшими собаками, погладить их и пофотографироваться. В музее у нас расположены экспозиции, посвященные северным народам: их жизни, быту, верованиям. Мы проводим экскурсии, квесты и мастер-классы. Рядом с нами находятся красивейшие места Карелии: Рускеала, Ладожские шхеры, гора Паасо и водопады. Приезжайте — будем рады вас видеть!

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