Вы надеваете наушники, и аудиоспектакль погружает вас в мир, где мифы переплетаются с реальностью. На нашей ферме царит атмосфера северной сказки. Вы узнаете о жизни ездовых собак, погладите пушистых хаски и покормите оленей ягелем. А ещё побываете в шаманской юрте и выясните, как общаются с духами.
Описание аудиогида
- Вы наденете наушники и отправитесь в иммерсивное путешествие по локациям фермы.
- Посетите музей «Люди Севера», где узнаете о жизни северных народов, шаманских традициях и ездовых собаках.
- Познакомитесь с хаски и северными оленями — их можно гладить и кормить ягелем.
- Окажетесь в шаманской юрте, где услышите истории о духах, обрядах и северных колдунах.
- Погрузитесь в атмосферу мистической сказки, оживлённой голосом заслуженной артистки России.
Организационные детали
- Аренда наушников, посещение музея и шаманской юрты, общение с хаски и кормление северных оленей входят в стоимость.
- По желанию за доплату организуем трекинг с хаски или катание на собачьей упряжке зимой.
- Наш сотрудник встретит вас, проведёт инструктаж и будет с вами на протяжении всей программы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1170 ₽
|Дети до 18 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ферме в 20 км от Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я владелица питомника хаски в Карелии и руководитель музея «Люди Севера». У нас на территории живёт больше 40 ездовых собак, а ещё лисы, кролики и северные олени. Мы катаем зимой на
Входит в следующие категории Сортавалы
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