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Узнали также из рассказа о даче Винтера и визите Н. Рериха в эти места. Даже удалось издалека увидеть нерпу.

Хотя описание экскурсии не совсем точно совпало с фактической экскурсией, общего впечатления это не испортило. Организационные моменты, к сожалению, огорчили. В описании экскурсии предупреждают, что подробности о месте начала экскурсии сообщат после предоплаты. Но стал доступен только адрес причала: улица и номер здания (до бронирования только улица указана). Других подробностей - куда приходить, кого и где искать - не прислали. Никаких подсказок на месте тоже нет. В итоге пришлось непосредственно перед временем отправления, обозначенным в описании, звонить и напоминать о своей брони. Надеюсь, это связано с тем, что экскурсия забронирована в этот же день, и в других ситуациях туристы не остаются с предоплаченной бронью, но без экскурсии.