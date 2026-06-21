Отправьтесь в атмосферное путешествие по Ладожским шхерам — одному из самых живописных уголков Карелии! Всего за 2 часа вы увидите удивительные острова, услышите древние легенды и узнаете захватывающие истории, скрытые за каждой скалой. А если повезёт — увидите редкую ладожскую нерпу! Это идеальный формат, чтобы влюбиться в Север.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Остров Айно — скалу с легендой о трагической любви.
- Остров Хонкасало — «Крышу Ладоги» с панорамным видом на шхеры.
- Залив Ойтолахденселькя — один из самых живописных уголков Ладоги.
- Ладожские шхеры — гранитные острова с уникальным пейзажем.
- Ладожскую нерпу в естественной среде — если улыбнётся удача.
Вы узнаете:
- Легенду о девушке Айно и старике Вяйнямёйнене из эпоса «Калевала».
- Военные страницы истории Ладоги и Сортавалы.
- Почему художник Николай Рерих вдохновлялся этими местами.
- Кто такой Густав Винтер и что осталось от его знаменитой дачи.
- Как живёт сегодня ладожская нерпа — символ шхер и объект охраны.
Организационные детали
- Мы лицензированная компания. Все катера оснащены современным спасательным оборудованием.
- Поездка проходит с аудиогидом.
- Отдельно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел. Нужно купить билет заранее на официальном сайте.
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды.
ежедневно в 12:00
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Мы дружная команда профессионалов! Занимаемся организацией прогулок по Ладожским шхерам и на Святой остров Валаам на катерах и аэроглиссерах премиум-класса.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Впечатления от прогулки на катере Сорта с капитаном Владимиром положительные. Капитан был и гидом. Его рассказ во время пути по Ладоге понравился: о городе, об озере, островах, о кольчатой нерпе.
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