Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Что вас ожидает

Авторский маршрут по нетуристическим местам

Сортавальский, Питкярантский и Лахденпохский районы — вот куда вы отправитесь навстречу приключениям. Сюда редко заглядывают путешественники и даже многим местным жителям неизвестны здешние тайные тропы. В заповедных местах вам откроются дивные панорамы, дикие водопады, яркие фасады скал. Точный маршрут мы составим вместе! И, конечно, вы можете быть уверены в том, что ваше общение с природой будет проходить в подобающей для этого атмосфере уединения и осознанности.

Карельские дары

В дополнение к программе вы посетите небольшое хозяйство, где сможете купить фирменные гастрономические символы региона: копченую рыбку на ольховой щепе и морсы из брусники, морошки и не только. А по пути я расскажу о мире северных ягод и их целебных свойствах, о том, как выбрать из большого ассортимента рыбу 🐟, которая понравится именно вам, и о других вкусных визитных карточках нашего озерно-лесного царства.

Организационные детали

Вопросы трансфера

Если вы на своем авто — я подсаживаюсь к вам и показываю дорогу к приключениям. Стартуем в Сортавала или Питкяранта.

Если необходима аренда трансфера, дополнительная плата составит 5000 рублей/группу до 3 человек

Другие детали

Так как поездка рассчитана на день, по пути мы предложим вам заехать на обед в кафе или вы можете взять еду с собой

Время начала и завершения поездки зависит от сезонности — в наших краях диапазон светового дня сильно меняется в течение года

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.