Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Вас ждет уникальное путешествие по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов, где вы сможете насладиться первозданной красотой карельской природы.Ваш маршрут будет включать в себя посещение заповедных мест с дивными

панорамами, дикими водопадами и яркими фасадами скал. В дополнение к природным красотам, вы посетите небольшое хозяйство, где сможете приобрести фирменные гастрономические символы региона: копченую рыбку на ольховой щепе и морсы из локальных ягод. Эта экскурсия предоставит вам возможность увидеть карельскую природу в ее истинном великолепии и попробовать местные деликатесы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для поездки по нетуристическим местам Карелии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа радует теплом и длинными световыми днями, что позволяет максимально насладиться красотой первозданных ландшафтов. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а дни короче.

Сейчас август — это идеальное время.