Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

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Нетуристическое Приладожье: красота первозданности

Горы, скалы, водопады — навстречу дикой природе Южной Карелии!

Светлана
Светлана – представитель из Сортавалы
Основные локации маршрута — малоизвестные места в трех районах, где вы сможете ощутить истинную атмосферу карельской природы.

В теплой компании ее преданных ценителей вы откроете панорамы и ракурсы, о которых фотографы-пейзажисты могут мечтать! А в конце путешествия узнаете о гастрономических символах края и сможете купить их в проверенном заведении «для своих».
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности

Что вас ожидает

Авторский маршрут по нетуристическим местам
Сортавальский, Питкярантский и Лахденпохский районы — вот куда вы отправитесь навстречу приключениям. Сюда редко заглядывают путешественники и даже многим местным жителям неизвестны здешние тайные тропы. В заповедных местах вам откроются дивные панорамы, дикие водопады, яркие фасады скал. Точный маршрут мы составим вместе! И, конечно, вы можете быть уверены в том, что ваше общение с природой будет проходить в подобающей для этого атмосфере уединения и осознанности.

Карельские дары
В дополнение к программе вы посетите небольшое хозяйство, где сможете купить фирменные гастрономические символы региона: копченую рыбку на ольховой щепе и морсы из брусники, морошки и не только. А по пути я расскажу о мире северных ягод и их целебных свойствах, о том, как выбрать из большого ассортимента рыбу 🐟, которая понравится именно вам, и о других вкусных визитных карточках нашего озерно-лесного царства.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Если вы на своем авто — я подсаживаюсь к вам и показываю дорогу к приключениям. Стартуем в Сортавала или Питкяранта.
  • Если необходима аренда трансфера, дополнительная плата составит 5000 рублей/группу до 3 человек

Другие детали

  • Так как поездка рассчитана на день, по пути мы предложим вам заехать на обед в кафе или вы можете взять еду с собой
  • Время начала и завершения поездки зависит от сезонности — в наших краях диапазон светового дня сильно меняется в течение года

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 в Сортавала или Питкяранта
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Привет! Я Света, родилась и выросла в Карелии в городке Питкяранта на берегу Ладожского озера. С самого детства нежно люблю свой край, изучила Приладожье от и до. Для меня нет более прекрасного времяпрепровождения, чем на скалистом берегу самого большого озера в Европе🌿 Сначала мы с друзьями изучали природу и места края для себя, но в какой-то момент информации накопилось так много, что мы поняли — пора ей делиться! Так мы с моей небольшой командой решили организовывать прогулки для гостей любимой Карелии. Приглашаем всех желающих на наши прогулки по малоизвестным нетуристическим местам, будет очень душевно❤️
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