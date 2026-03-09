Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Идеальное время для поездки по нетуристическим местам Карелии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа радует теплом и длинными световыми днями, что позволяет максимально насладиться красотой первозданных ландшафтов. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а дни короче.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дивные панорамы
Дикие водопады
Яркие фасады скал
Описание экскурсии
Авторский маршрут по нетуристическим местам
Сортавальский, Питкярантский и Лахденпохский районы — вот куда вы отправитесь навстречу приключениям. Сюда редко заглядывают путешественники и даже многим местным жителям неизвестны здешние тайные тропы. В заповедных местах вам откроются дивные панорамы, дикие водопады, яркие фасады скал. Точный маршрут мы составим вместе! И, конечно, вы можете быть уверены в том, что ваше общение с природой будет проходить в подобающей для этого атмосфере уединения и осознанности.
Карельские дары
В дополнение к программе вы посетите небольшое хозяйство, где сможете купить фирменные гастрономические символы региона: копченую рыбку на ольховой щепе и морсы из брусники, морошки и не только. А по пути я расскажу о мире северных ягод и их целебных свойствах, о том, как выбрать из большого ассортимента рыбу, которая понравится именно вам, и о других вкусных визитных карточках нашего озерно-лесного царства.
Организационные детали
Поездка проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида. Я подсаживаюсь к вам и показываю дорогу к приключениям. Стартуем в Сортавале или Питкяранта.
Так как поездка рассчитана на день, по пути мы предложим вам заехать на обед в кафе или вы можете взять еду с собой
Время начала и завершения поездки зависит от сезонности — в наших краях диапазон светового дня сильно меняется в течение года
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сортавала или Питкяранта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 428 туристов
Привет! Я Света, родилась и выросла в Карелии в городке Питкяранта на берегу Ладожского озера. С самого детства нежно люблю свой край, изучила Приладожье от и до. Для меня нет читать дальшеуменьшить
более прекрасного времяпрепровождения, чем на скалистом берегу самого большого пресного озера в Европе🌿 Сначала мы с друзьями изучали природу и места края для себя, но в какой-то момент информации накопилось так много, что мы поняли — пора ей делиться! Так мы с моей небольшой командой решили организовывать прогулки для гостей любимой Карелии. Приглашаем всех желающих на наши прогулки по малоизвестным нетуристическим местам, будет очень душевно❤️
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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–
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Дмитрий
Экскурсия оставила отличные впечатления! Программа полностью соответствовала описанию, маршрут был интересным. Гид Светлана, вежливая, отзывчивая и прекрасно знает своё дело — слушать её было одно удовольствие.
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Дмитрий
Спасибо большое за экскурсию. Это было великолепно. Поездили по всяким не попсовым точкам, посмотрели водопады, поднялись на небольшую вершинку горы, были в карьерах, посмотрели на открытую Ладогу. Настоящая Карелия. Спасибо Светлане за такую экскурсию. Обязательно вернемся. 🤩
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Э
Эдуард
После посещения основных туристических мест в районе Сортавала хотелось посетить то что обычно остаётся неохваченым. Огромное спасибо гиду Светлане за возможность посмотреть красоты Карелии, которые остаются без внимания. Мы посетили несколько водопадов, поднимались на вершины, с которых открывались потрясающие виды. Светлана очень интересный и заинтересованный собеседник, который замечательно открывает с новой стороны Карелию гостям. Мне все очень понравилось. Рекомендую.
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А
Андрей
В нашу уже не первую поездку в Республику Карелия,мы хотели поездить по таким местам, которые в тишине и в уединении. Спасибо огромное нашему гиду Светлане за прекрасно проведенную экскурсию по читать дальшеуменьшить
как раз таким интересным и прекрасным местам. Было интересно, душевно,мы никуда не спешили,наслаждаясь природой. Повезло и с погодой, было снежно и нам даже удалось поймать солнце. Мы поднимались на гору, спускались к Ладоге, наслаждались водопадом. Светлана очень интересно рассказывает,с ней комфортно.
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Паша
Путешествовали компанией из четырёх человек и остались очень довольны поездкой! 🌿
Светлана - гид с необычайным чутьем, которая помогла создать нам атмосферу сказочного леса и истинного карельского духа.
Восхождение на две живописные читать дальшеуменьшить
горы было впечатляющим и наполненным эмоциями моментом, позволившим нам полностью погрузиться в красоту Карельской природы. Тайные места, которые нам удалось посетить, стали уникальной возможностью узнать о крае, неизвестном даже многим гидам - заброшенный карьер и старая финская железная дорога были как взяты из приключенческих романов.
Посещение водопада было таким потрясающим, что дух просто захватывает. Бурная вода и величественные окружающие пейзажи создали поистине магическую атмосферу ✨
А обед на рыбной ферме, где мы отведали местные карельские деликатесы, стал еще одним приятным сюрпризом и позволил нам познакомиться с традиционной кухней.
Я хочу выразить огромную благодарность Светлане за впечатления, которые она нам подарила, и за то, что она делает свою работу с такой любовью и заботой о каждом участнике экскурсии. Благодаря её усилиям, мы почувствовали себя истинными путешественниками, открывшими для себя загадочные просторы Карелии.
Я с уверенностью рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в атмосферу карельской природы и открыть для себя неизведанные уголки этого прекрасного края. Светлана, спасибо Вам за незабываемое время и потрясающие воспоминания!
Пы.cы берите с собой дождевики и обувь которая подходит для дикой местности 😉
+2
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Р
Руслан
Впервые воспользовались индивидуальным туром и не пожалели. Всем рекомендую данный формат, а в качесткачестве выбирайте Светлану. Она очень эрудирована, приятна в общении и очень любит свою республику. Необычным в выбранной читать дальшеуменьшить
экскурсии стало посещение локаций, где нет толп туристов, спокойные и непренужденные обсуждения интересных фактов из истории края, посещение волшебных природных локаций с историями и легендами. И ещё много чего интересного было в компании со Светланой. Спасибо большое ей, процветания и достижения поставленных целей. Карелия прекрасна даже зимой.
+2
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Входит в следующие категории Сортавалы
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