Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Авторский маршрут по нетуристическим местам
Сортавальский, Питкярантский и Лахденпохский районы — вот куда вы отправитесь навстречу приключениям. Сюда редко заглядывают путешественники и даже многим местным жителям неизвестны здешние тайные тропы. В заповедных местах вам откроются дивные панорамы, дикие водопады, яркие фасады скал. Точный маршрут мы составим вместе! И, конечно, вы можете быть уверены в том, что ваше общение с природой будет проходить в подобающей для этого атмосфере уединения и осознанности.
Карельские дары
В дополнение к программе вы посетите небольшое хозяйство, где сможете купить фирменные гастрономические символы региона: копченую рыбку на ольховой щепе и морсы из брусники, морошки и не только. А по пути я расскажу о мире северных ягод и их целебных свойствах, о том, как выбрать из большого ассортимента рыбу 🐟, которая понравится именно вам, и о других вкусных визитных карточках нашего озерно-лесного царства.
Вопросы трансфера
Другие детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.