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все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не нужно, просто несешься по волнам, смотришь на красоту, далее высаживают на красивейшем острове с северной природой, где можно погулять по мху и лесу. Также останавливаются у нескольких красивых скал, катер новейший и стильный (удобно было что можно с небольшой собакой!). Если прохладно от воды, капитан закрыл окно и всё замечательно) На двоих-троих персон самое то! Рекомендую, не пожалеете посмотреть на острова с воды