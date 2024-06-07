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Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Все очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветерком по волнам (что особенно понравилось), по красивейшим местам.
- ЛЛюда6 июня 2024Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом нас катал по красивейшим
- ДДарья6 июня 2024Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу. Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте
- ААнастасия5 июня 2024Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
- ЛЛюдмила31 мая 2024Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
- ЕЕлена23 мая 2024Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на острове я рекомендую это судно и капитана
- ООльга23 мая 2024Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
- ААлла14 мая 2024Ездили в путешествие с ребенком, очень удобно и комфортно. Главная цель была - увидеть нерп, и мы это сделали 🥳 Всем рекомендую!
- ААлексей22 ноября 2023Прогулка по шхерам на маленьком катере, было интересно и очень красиво. Главное поймать погоду, а то катер открытый.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Романтические»
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