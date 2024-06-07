Романтические экскурсии по Сортавале

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» в Сортавале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340 за всё до 4 чел.
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
    Все очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветерком по волнам (что особенно понравилось), по красивейшим местам.
    Все очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветерком
  • Л
    Люда
    6 июня 2024
    На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
    Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом нас катал по красивейшим
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    локациям! И останавливался в фотозонах, чтобы мы сделали красивые фотографии! Виталий очень быстро отвечал и сориентировал по важным деталям. Очень вежливая команда и клиентоориентированная) И посмотрите на эти виды! Как с картинки! Точно стоит того❤️

    Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
    Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу. Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте
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    все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не нужно, просто несешься по волнам, смотришь на красоту, далее высаживают на красивейшем острове с северной природой, где можно погулять по мху и лесу. Также останавливаются у нескольких красивых скал, катер новейший и стильный (удобно было что можно с небольшой собакой!). Если прохладно от воды, капитан закрыл окно и всё замечательно) На двоих-троих персон самое то! Рекомендую, не пожалеете посмотреть на острова с воды

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  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
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  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
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    отвечает на все вопросы. В компании Юры вы точно прекрасно и расслабленно проведёте весь день в интереснейшей поездке)) Рекомендую от души. Вам точно понравится это приключение!))

    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:)
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на острове я рекомендую это судно и капитана
    Прогулка прекрасная капитан судна очень уважительной,внимательный человек и заботливый старается чтобы не кого не забыть на
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
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    тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤

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  • А
    Алла
    14 мая 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Ездили в путешествие с ребенком, очень удобно и комфортно. Главная цель была - увидеть нерп, и мы это сделали 🥳 Всем рекомендую!
  • А
    Алексей
    22 ноября 2023
    По Ладожским шхерам на маленькой лодке
    Прогулка по шхерам на маленьком катере, было интересно и очень красиво. Главное поймать погоду, а то катер открытый.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
  2. Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
  3. На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
  4. В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
  5. Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Романтические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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