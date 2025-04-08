Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры

Доставка на о Валаам, трёхчасовое ожидание и посещение Национального парка Ладожские шхеры на обратном пути с высадкой на острове Хонкасало. Общая длительность тура составит 6 часов.
Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры
Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры
Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Описание трансфер

Валаам: Остров с Уникальной Историей

Валаам — это удивительный остров, расположенный в северной части Ладожского озера. Он является самым крупным в составе Валаамского архипелага, который включает в себя более полусотни живописных островов. Длина Валаама составляет чуть менее 10 километров, а ширина — около восьми километров. Этот уголок природы и культуры привлекает внимание многих путешественников.

Как добраться до Валаама

От города Сортавала до архипелага можно добраться по воде, преодолев расстояние в 42 километра. Это путешествие по озеру открывает перед вами потрясающие виды и создает атмосферу настоящего приключения.

Поселок Валаам и его достопримечательности

На острове находится поселок Валаам, который входит в состав Сортавальского городского поселения. Главной достопримечательностью этого места является Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь — памятник русской архитектуры и духовности. Монастырь привлекает не только верующих, но и всех, кто интересуется историей и культурой Русского Севера.

Туризм и паломничество

Каждый год Валаам принимает сотни тысяч туристов и паломников, стремящихся прикоснуться к уникальной православной культуре. Это место предлагает не только возможность насладиться природой, но и углубиться в духовные традиции, которые бережно хранятся здесь на протяжении веков.

Валаам — это не просто остров, это целый мир, полный вдохновения и гармонии. Путешествие сюда оставит в вашем сердце незабываемые впечатления и поможет открыть новые горизонты.

Ежедневно в 9:00; 11:00 и 15:00 (если отправление в 11:00, то на Валааме вы будете 4 часа)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Никольский скит
  • Центральная усадьба Спасо-преображенского монастыря
  • Дополнительно можно посетить другие скиты и ферму (гольфкар, микроавтобус)
Что включено
  • Трансфер на Валаам и обратно, посещение Национального парка - Ладожские шхеры
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение Нац. парка - 200 р
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, набережная Ладождской флотилии д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00; 11:00 и 15:00 (если отправление в 11:00, то на Валааме вы будете 4 часа)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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