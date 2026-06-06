Вы покинете Сортавалу на комфортабельном катере и уйдёте в Ладожское озеро. Дорога к Валааму займёт три часа — с остановками в самых живописных точках и рассказами капитана-гида. Потом вы выйдете на остров, возьмёте в прокат электровелосипед или гольф-кар и проведёте ещё три часа среди сосен, скал и монастырских стен. А на обратном пути вас ждут шхеры и подъём на гору Вяхтемяки.

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Описание экскурсии

Путь от Сортавалы

Стартуем от городского причала. Пройдём вдоль береговой линии — мимо узких проливов, гранитных скал и маленьких островов, покрытых лесом. Капитан сделает остановки в самых красивых местах.

Три часа на Валааме

Можете гулять пешком, а можете арендовать электровелосипед или гольф-кар — мы поможем с прокатом. За три часа реально успеть к главным точкам: Спасо-Преображенскому собору, скитам и береговым тропам.

Ладожские шхеры и остров Хонкасало

На обратном пути катер сворачивает в лабиринт шхер. Вы высадитесь на острове Хонкасало на полчаса. За это время вы успеете подняться на гору Вяхтемяки. Отсюда видны десятки мелких островов — их называют «шхерным ожерельем».

Организационные детали