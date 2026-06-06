Вы покинете Сортавалу на комфортабельном катере и уйдёте в Ладожское озеро.
Дорога к Валааму займёт три часа — с остановками в самых живописных точках и рассказами капитана-гида.
Потом вы выйдете на остров, возьмёте в прокат электровелосипед или гольф-кар и проведёте ещё три часа среди сосен, скал и монастырских стен. А на обратном пути вас ждут шхеры и подъём на гору Вяхтемяки.
Дорога к Валааму займёт три часа — с остановками в самых живописных точках и рассказами капитана-гида.
Потом вы выйдете на остров, возьмёте в прокат электровелосипед или гольф-кар и проведёте ещё три часа среди сосен, скал и монастырских стен. А на обратном пути вас ждут шхеры и подъём на гору Вяхтемяки.
Описание экскурсии
Путь от Сортавалы
Стартуем от городского причала. Пройдём вдоль береговой линии — мимо узких проливов, гранитных скал и маленьких островов, покрытых лесом. Капитан сделает остановки в самых красивых местах.
Три часа на Валааме
Можете гулять пешком, а можете арендовать электровелосипед или гольф-кар — мы поможем с прокатом. За три часа реально успеть к главным точкам: Спасо-Преображенскому собору, скитам и береговым тропам.
Ладожские шхеры и остров Хонкасало
На обратном пути катер сворачивает в лабиринт шхер. Вы высадитесь на острове Хонкасало на полчаса. За это время вы успеете подняться на гору Вяхтемяки. Отсюда видны десятки мелких островов — их называют «шхерным ожерельем».
Организационные детали
- Наши катера имеют все необходимые средства безопасности
- Перед началом поездки проводится инструктаж
- В цену включена страховка на каждого пассажира
- В случае плохой погоды поездка может быть отменена
- С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Набережной флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша компания — ваш надёжный проводник в удивительный мир северной природы. Мы специализируемся на организации незабываемых экскурсий по живописным шхерам Ладожского озера, где каждый маршрут превращается в настоящее путешествие в
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