Полюбоваться знаменитыми достопримечательностями и природой Карелии
Остров Валаам — одно из самых красивых и умиротворяющих мест Карелии. Здесь хочется говорить тише, смотреть внимательнее, чувствовать глубже. Мы неспешно проплывём по узким протокам, полюбуемся скалами, укромными бухтами и лесными островами. У вас будет время, чтобы самостоятельно исследовать Валаам. А мы позаботимся о комфорте путешествия.
Путь на Валаам (около 1 часа) Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Затем сядете в тёплый катер и отправитесь к северным берегам Ладожского озера.
Свободное время на острове (примерно 3 часа) Природа Валаама завораживает. Здесь тишина, чистый воздух, гладь озёр и живописные пейзажи, которые надолго остаются в памяти. При желании вы посетите знаменитый монастырь.
Обратный путь через Ладожские шхеры с высадкой на острове (примерно 1,5 часа) Мы проплывём по лабиринту скалистых островков, протяжённых мысов и узких проливов. Эти выточенные ледниками и временем берега создают пейзаж, похожий на скандинавские фьорды — дикий, мощный, но удивительно гармоничный. Сочетание прозрачной воды, гранитных скал, сосновых лесов и абсолютной тишины создаёт почти медитативное ощущение.
Организационные детали
Все наши катера новые, комфортабельные и отапливаемые. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет — выход на открытую палубу только в жилете
Стоимость включает страховку для каждого пассажира. Дополнительно оплачивается пожертвование при высадке на Валааме (300 ₽ за чел.) и в национальном парке (200 ₽ за чел.)
Программа не предусматривает обед, поэтому возьмите с собой перекус и воду
За штурвалом будет опытный и внимательный капитан из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Меня зовут Александра. Я из живописного города Сортавала и безумно влюблена в Ладожское озеро. Мы молодая, активная команда с большим парком катеров различной вместимости.
Все наши капитаны опытные, вежливые и внимательные.
Все катера лицензированы и застрахованы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения удобные. Капитан приветливый, помогает сойти/ подняться на корабль, охотно отвечает на вопросы. Видели нерпочек. читать дальшеуменьшить
Спасибо!!!! 🫶Совет экскурсантам: Обязательно берите перекус. На общепит острова особо не рассчитываете. Мы были до открытия сезона, еды на острове просто не было, все закрыто. Мы понадеялись и готовы были на любой вариант: от ресторана до йогурта в продуктовом магазине))) Это к экскурсии не относится, питание экскурсией не предусмотрено, об этом организатор предупреждает, рекомендация из жизненного опыта, делимся. Возможно, в сезон все иначе.
+2
Александра
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за информативный отзыв 🌸 Ждем, Вас снова 💖
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Денис
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии острова Валаам и ладожских шхер. Про трансфер позволю себе отдельные строки:
И глаз - алмаз, и катер, И нет к нему вопросов, По Ладоге везёт вас АР-РКАДИЙ ШХЕР-РОВОЗОВ!!!
Сквозь волны, снег и ветер Идёт он без матросов Кто в кресле капитанском? АР-РКАДИЙ ШХЕР-РОВОЗОВ!!!
Александра
Ответ организатора:
Ждем, Вас снова 😎
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Виктория
организаторы перенесли экскурсию на удобное время и день. всегда были на связи. маршрут не перегружен. на все вопросы получили ответы. смогли насладиться красотой.
Александра
Ответ организатора:
Ждем, Вас снова 💖
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Э
Элина
прекрасная поездка, очень доброжелательные организаторы и капитан.
Александра
Ответ организатора:
Ждем, Вас снова 🫶🏻
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Е
Екатерина
Всё прошло отлично! Александра, организатор, очень дружелюбная. Так получилось, что изначально планировали поездку на 4-х, но один человек приболел. Рассказала, как правильно поступить. Трипстер пересчитали нам итоговую сумму экскурсии и сделали возврат. Спасибо Александре за помощь и наводку! Аркадий, капитан, рассказал немного про залив, вел судно очень аккуратно. На обратном пути я даже уснула. Остались довольны поездкой, точно рекомендуем 👍
Александра
Ответ организатора:
Екатерина, ждем вас снова ❤️
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К
Ксения
Валаам прекрасен! Капитан Аркадий мастер своего дела. Нам не очень повезло с погодой, был сильный ветер и дождь, но впечатлений это не испортило) а даже наоборот, добавило нотки экстрима 😂 читать дальшеуменьшить
Времени на всё хватило, для первого знакомства с островом самое то. Шхеры тоже прекрасны, нетронутая природа Карелии в самое сердечко ♥️ Путешествовали с собакой (такса) - никто слова плохого не сказал, даже наоборот все были впечатлены его мужественностью и стойкостью)) но заранее обговаривали с Александрой этот момент. А так - всем рекомендую, точно не пожалеете ❤️
Александра
Ответ организатора:
Ксения, ждем вас снова ❤️
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