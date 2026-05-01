Остров Валаам — одно из самых красивых и умиротворяющих мест Карелии. Здесь хочется говорить тише, смотреть внимательнее, чувствовать глубже. Мы неспешно проплывём по узким протокам, полюбуемся скалами, укромными бухтами и лесными островами. У вас будет время, чтобы самостоятельно исследовать Валаам. А мы позаботимся о комфорте путешествия.

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Описание экскурсии

Путь на Валаам (около 1 часа)

Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Затем сядете в тёплый катер и отправитесь к северным берегам Ладожского озера.

Свободное время на острове (примерно 3 часа)

Природа Валаама завораживает. Здесь тишина, чистый воздух, гладь озёр и живописные пейзажи, которые надолго остаются в памяти. При желании вы посетите знаменитый монастырь.

Обратный путь через Ладожские шхеры с высадкой на острове (примерно 1,5 часа)

Мы проплывём по лабиринту скалистых островков, протяжённых мысов и узких проливов. Эти выточенные ледниками и временем берега создают пейзаж, похожий на скандинавские фьорды — дикий, мощный, но удивительно гармоничный. Сочетание прозрачной воды, гранитных скал, сосновых лесов и абсолютной тишины создаёт почти медитативное ощущение.

Организационные детали