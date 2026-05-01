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Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы

Полюбоваться знаменитыми достопримечательностями и природой Карелии
Остров Валаам — одно из самых красивых и умиротворяющих мест Карелии. Здесь хочется говорить тише, смотреть внимательнее, чувствовать глубже. Мы неспешно проплывём по узким протокам, полюбуемся скалами, укромными бухтами и лесными островами. У вас будет время, чтобы самостоятельно исследовать Валаам. А мы позаботимся о комфорте путешествия.
5
20 отзывов
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы

Описание экскурсии

Путь на Валаам (около 1 часа)
Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Затем сядете в тёплый катер и отправитесь к северным берегам Ладожского озера.

Свободное время на острове (примерно 3 часа)
Природа Валаама завораживает. Здесь тишина, чистый воздух, гладь озёр и живописные пейзажи, которые надолго остаются в памяти. При желании вы посетите знаменитый монастырь.

Обратный путь через Ладожские шхеры с высадкой на острове (примерно 1,5 часа)
Мы проплывём по лабиринту скалистых островков, протяжённых мысов и узких проливов. Эти выточенные ледниками и временем берега создают пейзаж, похожий на скандинавские фьорды — дикий, мощный, но удивительно гармоничный. Сочетание прозрачной воды, гранитных скал, сосновых лесов и абсолютной тишины создаёт почти медитативное ощущение.

Организационные детали

  • Все наши катера новые, комфортабельные и отапливаемые. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет — выход на открытую палубу только в жилете
  • Стоимость включает страховку для каждого пассажира. Дополнительно оплачивается пожертвование при высадке на Валааме (300 ₽ за чел.) и в национальном парке (200 ₽ за чел.)
  • Программа не предусматривает обед, поэтому возьмите с собой перекус и воду
  • За штурвалом будет опытный и внимательный капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 20 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Дети до 7 лет2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Меня зовут Александра. Я из живописного города Сортавала и безумно влюблена в Ладожское озеро. Мы молодая, активная команда с большим парком катеров различной вместимости. Все наши капитаны опытные, вежливые и внимательные. Все катера лицензированы и застрахованы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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3
2
1
Е
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения удобные. Капитан приветливый, помогает сойти/ подняться на корабль, охотно отвечает на вопросы. Видели нерпочек.
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Спасибо!!!! 🫶Совет экскурсантам: Обязательно берите перекус. На общепит острова особо не рассчитываете. Мы были до открытия сезона, еды на острове просто не было, все закрыто. Мы понадеялись и готовы были на любой вариант: от ресторана до йогурта в продуктовом магазине))) Это к экскурсии не относится, питание экскурсией не предусмотрено, об этом организатор предупреждает, рекомендация из жизненного опыта, делимся. Возможно, в сезон все иначе.

Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения+2
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Экскурсия понравилась, рекомендуем. по содержанию и таймингу все четко как заявлено. Катер большой и комфортабельный, сидения
Александра
Александра
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за информативный отзыв 🌸 Ждем, Вас снова 💖
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Денис
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии острова Валаам и ладожских шхер.
Про трансфер позволю себе отдельные строки:

И глаз - алмаз, и катер, И нет к нему вопросов, По Ладоге везёт вас АР-РКАДИЙ ШХЕР-РОВОЗОВ!!!

Сквозь волны, снег и ветер Идёт он без матросов Кто в кресле капитанском?
АР-РКАДИЙ ШХЕР-РОВОЗОВ!!!
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии
Прекрасные виды на волшебную природу русского Севера! Много свободного времени на погулять, подышать, сделать чудесные фотографии
Александра
Александра
Ответ организатора:
Ждем, Вас снова 😎
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Виктория
организаторы перенесли экскурсию на удобное время и день. всегда были на связи.
маршрут не перегружен. на все вопросы получили ответы.
смогли насладиться красотой.
организаторы перенесли экскурсию на удобное время и день. всегда были на связи.
организаторы перенесли экскурсию на удобное время и день. всегда были на связи.
организаторы перенесли экскурсию на удобное время и день. всегда были на связи.
Александра
Александра
Ответ организатора:
Ждем, Вас снова 💖
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Э
прекрасная поездка, очень доброжелательные организаторы и капитан.
прекрасная поездка, очень доброжелательные организаторы и капитан.
Александра
Александра
Ответ организатора:
Ждем, Вас снова 🫶🏻
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Е
Всё прошло отлично!
Александра, организатор, очень дружелюбная. Так получилось, что изначально планировали поездку на 4-х, но один человек приболел. Рассказала, как правильно поступить. Трипстер пересчитали нам итоговую сумму экскурсии и сделали возврат. Спасибо Александре за помощь и наводку!
Аркадий, капитан, рассказал немного про залив, вел судно очень аккуратно. На обратном пути я даже уснула.
Остались довольны поездкой, точно рекомендуем 👍
Александра
Александра
Ответ организатора:
Екатерина, ждем вас снова ❤️
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К
Валаам прекрасен! Капитан Аркадий мастер своего дела. Нам не очень повезло с погодой, был сильный ветер и дождь, но впечатлений это не испортило) а даже наоборот, добавило нотки экстрима 😂
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Времени на всё хватило, для первого знакомства с островом самое то. Шхеры тоже прекрасны, нетронутая природа Карелии в самое сердечко ♥️ Путешествовали с собакой (такса) - никто слова плохого не сказал, даже наоборот все были впечатлены его мужественностью и стойкостью)) но заранее обговаривали с Александрой этот момент. А так - всем рекомендую, точно не пожалеете ❤️

Александра
Александра
Ответ организатора:
Ксения, ждем вас снова ❤️
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