Хийденвуори - одна из высочайших гор на Ладоге, где, по легендам, живет хозяин лесов.Поднимаясь на вершину, вы пройдете через мшистые скалы и тайгу, откроете мифы Карелии и насладитесь панорамами Ладожских

шхер. На смотровых площадках, вдали от туристических групп, вы сможете полюбоваться круговой панорамой лесов и озер. Узнаете о крещении карелов, мифах и истории края. Экскурсия начинается в деревне Хийденсельга, до которой можно добраться на автомобиле или такси. Маршрут проходит по лесу, поэтому важно одеться по погоде и взять с собой воду и средства от комаров

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вдохновение карельской природой

Поднимаясь на Хийденвуори, мы встретим много скал причудливой формы — я расскажу, как они образовались и какие деревья здесь растут. Вы поймете, как здесь смогли вырасти деревья, пересчитаете виды мхов, тайно пересечете границу между тайгой и скалами, посмотрите на живописную деревню Хийденсельга с высоты птичьего полета. А на смотровых площадках, где не бывает больших туристических групп, в тишине полюбуетесь круговой панорамой Ладожских шхер и бескрайних лесов.

Карельские сюжеты

Конечно, я наполню это приключение рассказами о нашем дивном крае, о его истории и народном эпосе. Познакомлю вас с лешим Хийси, покажу его место отдыха и камни, которыми он кидался. Вы услышите о крещении карелов и о появлении Ладожских шхер в мифе и на самом деле. Еще мы посмотрим на старые снимки этих мест. А чтобы экскурсия запомнилась надолго, я покажу ракурсы для забавных фотографий.

Организационные детали