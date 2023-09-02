Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Хийденвуори - одна из высочайших гор на Ладоге, где, по легендам, живет хозяин лесов.
Поднимаясь на вершину, вы пройдете через мшистые скалы и тайгу, откроете мифы Карелии и насладитесь панорамами Ладожских читать дальше
шхер.
На смотровых площадках, вдали от туристических групп, вы сможете полюбоваться круговой панорамой лесов и озер. Узнаете о крещении карелов, мифах и истории края. Экскурсия начинается в деревне Хийденсельга, до которой можно добраться на автомобиле или такси.
Маршрут проходит по лесу, поэтому важно одеться по погоде и взять с собой воду и средства от комаров
Поднимаясь на Хийденвуори, мы встретим много скал причудливой формы — я расскажу, как они образовались и какие деревья здесь растут. Вы поймете, как здесь смогли вырасти деревья, пересчитаете виды мхов, тайно пересечете границу между тайгой и скалами, посмотрите на живописную деревню Хийденсельга с высоты птичьего полета. А на смотровых площадках, где не бывает больших туристических групп, в тишине полюбуетесь круговой панорамой Ладожских шхер и бескрайних лесов.
Карельские сюжеты
Конечно, я наполню это приключение рассказами о нашем дивном крае, о его истории и народном эпосе. Познакомлю вас с лешим Хийси, покажу его место отдыха и камни, которыми он кидался. Вы услышите о крещении карелов и о появлении Ладожских шхер в мифе и на самом деле. Еще мы посмотрим на старые снимки этих мест. А чтобы экскурсия запомнилась надолго, я покажу ракурсы для забавных фотографий.
Организационные детали
Экскурсия начинается в деревне Хийденсельга в 35км от Сортавала. Сюда вы добираетесь самостоятельно на вашем автомобиле (я подскажу как). Также можно заказать такси.
Маршрут проходит по лесу: одевайтесь по погоде, выбирайте удобные кроссовки или ботинки, в сырую погоду — непромокаемые сапоги. Брючины должны закрывать обувь, у верхней одежды — длинный рукав (для безопасности). Головной убор обязателен.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Хийденсельга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 1277 туристов
Меня зовут Сергей. Я родился и живу в Хийденсельге. Люблю свою малую родину и уважаю историю края. Увлекаюсь поиском исторических фактов о Хийденсельге и окрестностях. Собираю старые фотографии, истории и рассказы, которыми с удовольствием поделюсь с вами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Арина
2 сен 2023
Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
Е
Елена
2 сен 2023
Мы очень надеялись услышать интересный рассказ обо всем: местности, народностях, о истории. Но наши ожидания совершенно не совпали с реальностью 👎. Экскурсовод ничего не знает. Экскурсия проходила по типу «смотрите, читать дальше
здесь много мха, красиво, я считаю, и леший живет»… и что? Мы это и сами видим. На вопрос «что за мхи?» Или любой другой - «не знаю». Очень разочарованы, он скорее провожатый. Самое обидное, что отдали за такую прогулку 4 тысячи 🤦♀️ на троих (2 взрослых и ребенок). Не советуем
Сергей
Ответ организатора:
Елена, добрый день! В описании экскурсии я не обещаю рассказать о народностях и об истории Карелии и карелов. И я действительно много чего не знаю, да и не обязан знать всë. Сожалею, что у вас остались такие впечатления после экскурсии.
Сергей
31 авг 2023
Сергей провел по красочным и интересным местам, прогулка сопровождалась познавательными рассказами об истории и фольклоре края.
Александр
28 авг 2023
Все просто отлично, спасибо огромное
Е
Елена
2 авг 2023
Прогулка на гору с проводником. Планировала экскурсию для детей, поэтому выбирала ту, где обещали легенды и мифы Карелии, которых не дождались, экскурсовод рекомендовал читать Калевалу. Детям очень понравилось - попрыгали по горам, спустились в настоящую пещеру, куда без проводника вряд ли попали бы.
Сергей
Ответ организатора:
Очень жаль, что экскурсия прошла не так как Вы ожидали. Все же пару мифов я успел рассказать, возможно они затерялись среди прочих рассказов. Я Поработаю над улучшением и добавлю ещё пару мифов легенд.
А
Андрей
30 июля 2023
Сергей приятный, спокойный, добрый человек. Хороший проводник, который показал интересный маршрут на гору Хийденвуори. По дороге подсказывал более безопасные тропинки. Путешествие сопровождал рассказами о прошлом края вообще и деревни Хийденсельга читать дальше
в частности, демонстрируя старые фотографии формата А4, снятые с тех же самых точек на которых в тот момент находились мы. Видно что Сергей любит свой край и хочет поделиться своими чувствами с нами. Теперь о минусах. На наш взгляд, содержательная часть экскурсии была слабая. Глубина познаний не соответствовала заявленной теме и стоимости. Маршрут совсем не тайный, а самый что ни на есть туристический с постоянным потоком туристов (точно не до умиротварения:)) и указателями для самостоятельного прохода на гору. Постоянно возникали паузы в рассказах и вместо подачи материала (а там есть о чём рассказывать!), нам предлагали сделать фото. Считаем что за ту экскурсию, которую мы получили, красная цена - 2000 р., мы же заплатили за троих 5100 р. Поэтому, хоть и ставим 4 звезды, но за такие деньги брать данную экскурсию не советуем.
А
Алексей
18 июля 2023
Про Сергея хочется сказать, что он именно тот, кто увлечен своим делом и краем, в котором живет. Организовал нам познавательную прогулку по невероятно красивым местам и еще оказался просто приятным собеседником, так запланированные 2 часа с ним незаметно превратились в 4(!). Однозначно рекомендую его услуги, а вновь оказавшись в Карелии - буду рад его видеть снова. Спасибо Вам, Сергей!
Валентина
13 июня 2023
Путешествие было действительно сказочным!! Еще до экскурсии, Сергей был всегда на связи, все наши вопросы и просьбы были выполнены на 100%. Сергей очень приятный и вежливый человек, видно, что очень увлеченный читать дальше
и тему свою знает на отлично. Очень необычная подача, это действительно авторская экскурсия с авторской тропой в лесу. Сказать, что я до сих пор под впечатлением - ничего не сказать!! Мы с друзьями еще весь день обсуждали увиденное и услышанное, эти сказки и истории захватили нас полностью! Очень рады, что попали именно на эту экскурсию и к этому гиду. Три часа в лесу пролетели незаметно и незабываемо. Мы были на экскурсии Лешего бояться - Карелию не видать.
Инесса
12 июня 2023
Отличная экскурсия, Сергей знает многолетнею историю этого места. Интересно, занимательно и с любовью к этим местам ведет экскурсию. Красота необыкновенная!
Е
Екатерина
11 июня 2023
Спасибо огромное от всей души Сергею за эту сказочно прекрасную экскурсию! Не передать словами всей красоты. Лес великолепен, вид с горы потрясающ Подъем несложный Отдельная благодарность за возможность фотографировать и за то, что показали замечательные локации Всем рекомендуем!
Е
Екатерина
1 мая 2023
Сергей очень опытный проводник! Знает все тропы, сводил нас на обе смотровые точки и в укрепление внутри скалы. Отличный рассказчик, который очень любит свой край, знает историю и легенды этого читать дальше
места. Мы не испугались дождя, и гора все же открыла виды на Ладожские шхеры. Очень рекомендую экскурсию каждому, кто в этих краях впервые - самим найти тропу и укрепление крайне сложно (проверено), а слушать истории от местных жителей вместо чтения в интернете - особенное удовольствие
М
Михаил
7 фев 2023
Огромная благодарность Сергею за небольшое путешествие по сказочному лесу Карелии! Я ехал из Москвы с огромным желанием побывать в настоящем зимнем лесу, с Сергеем это получилось на все 1000+%! На несколько читать дальше
часов я попал в настоящий, снежный, удивительно красивый, немного сказочный, таёжный лес. А рассказ Сергея о финских преданиях и мифологии добавляли ауру таинственности и детское ощущение сказки. Интересен, также был рассказ о местности и характерах ее жителей. Удивил финский бункер в гранитной скале… Но лучше все это увидеть своими глазами. . Великолепно!!
А
Анна
3 янв 2023
Красивый маршрут. Сергей - хороший рассказчик и надежный проводник в тайгу, царство лешего. С высоты горы открывается волшебный вид на деревню Хийденсельга, реку и Ладожские шхеры.
И
Ирина
16 окт 2022
Особенное путешествие в гости к Хийси и наслаждение красотами карельской тайги и счастливым безмыслием пол интереснейше беседы с Сергеем влюблённым в свой родной край. Спасибо Сергей!
М
Мария
3 окт 2022
Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями. Здорово, когда человек горит своим делом. Понравилось как местные относятся к природе- вдоль тропинки читать дальше
натянули верёвку, чтоб «залетные» не сворачивали и не вытаптывали лес) Сам маршрут лёгкий(особенно для молодых), даже без специальной обуви и одежды. Природа Карелии просто невероятная. Нереально красивая! Тайга шикарна!! Экскурсия не избитая, толп людей нет, можно насладиться спокойствием и красотой.
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