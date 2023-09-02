Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие

Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Хийденвуори - одна из высочайших гор на Ладоге, где, по легендам, живет хозяин лесов.

Поднимаясь на вершину, вы пройдете через мшистые скалы и тайгу, откроете мифы Карелии и насладитесь панорамами Ладожских
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шхер.

На смотровых площадках, вдали от туристических групп, вы сможете полюбоваться круговой панорамой лесов и озер. Узнаете о крещении карелов, мифах и истории края. Экскурсия начинается в деревне Хийденсельга, до которой можно добраться на автомобиле или такси.

Маршрут проходит по лесу, поэтому важно одеться по погоде и взять с собой воду и средства от комаров

4.87
99 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальные природные виды
  2. 📸 Возможность сделать красивые фото
  3. 📚 Интересные рассказы о мифах и истории
  4. 🚶‍♂️ Прогулка по тайным тропам
  5. 🌿 Вдохновение карельской природой

Что можно увидеть

  • Хийденвуори
  • Ладожские шхеры
  • Деревня Хийденсельга
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вдохновение карельской природой

Поднимаясь на Хийденвуори, мы встретим много скал причудливой формы — я расскажу, как они образовались и какие деревья здесь растут. Вы поймете, как здесь смогли вырасти деревья, пересчитаете виды мхов, тайно пересечете границу между тайгой и скалами, посмотрите на живописную деревню Хийденсельга с высоты птичьего полета. А на смотровых площадках, где не бывает больших туристических групп, в тишине полюбуетесь круговой панорамой Ладожских шхер и бескрайних лесов.

Карельские сюжеты

Конечно, я наполню это приключение рассказами о нашем дивном крае, о его истории и народном эпосе. Познакомлю вас с лешим Хийси, покажу его место отдыха и камни, которыми он кидался. Вы услышите о крещении карелов и о появлении Ладожских шхер в мифе и на самом деле. Еще мы посмотрим на старые снимки этих мест. А чтобы экскурсия запомнилась надолго, я покажу ракурсы для забавных фотографий.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в деревне Хийденсельга в 35км от Сортавала. Сюда вы добираетесь самостоятельно на вашем автомобиле (я подскажу как). Также можно заказать такси.
  • Маршрут проходит по лесу: одевайтесь по погоде, выбирайте удобные кроссовки или ботинки, в сырую погоду — непромокаемые сапоги. Брючины должны закрывать обувь, у верхней одежды — длинный рукав (для безопасности). Головной убор обязателен.
  • С собой возьмите воду, средства от комаров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Дети 7-14 лет1 000 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Хийденсельга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 99 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Арина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Арина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Арина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Валентина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Валентина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Валентина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Инесса)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Инесса)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Инесса)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Екатерина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Екатерина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Екатерина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Екатерина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Михаил)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Михаил)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Михаил)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Михаил)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Михаил)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Анна)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Анна)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Анна)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Ирина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Ирина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Ирина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Ирина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Ирина)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Мария)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Мария)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Мария)Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие (Мария)
А
2 сен 2023
Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
Е
2 сен 2023
Мы очень надеялись услышать интересный рассказ обо всем: местности, народностях, о истории. Но наши ожидания совершенно не совпали с реальностью 👎. Экскурсовод ничего не знает. Экскурсия проходила по типу «смотрите,
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здесь много мха, красиво, я считаю, и леший живет»… и что? Мы это и сами видим. На вопрос «что за мхи?» Или любой другой - «не знаю». Очень разочарованы, он скорее провожатый. Самое обидное, что отдали за такую прогулку 4 тысячи 🤦‍♀️ на троих (2 взрослых и ребенок). Не советуем

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
В описании экскурсии я не обещаю рассказать о народностях и об истории Карелии и карелов. И я действительно много чего не знаю, да и не обязан знать всë. Сожалею, что у вас остались такие впечатления после экскурсии.
Сергей
31 авг 2023
Сергей провел по красочным и интересным местам, прогулка сопровождалась познавательными рассказами об истории и фольклоре края.
Александр
28 авг 2023
Все просто отлично, спасибо огромное
Е
2 авг 2023
Прогулка на гору с проводником. Планировала экскурсию для детей, поэтому выбирала ту, где обещали легенды и мифы Карелии, которых не дождались, экскурсовод рекомендовал читать Калевалу. Детям очень понравилось - попрыгали по горам, спустились в настоящую пещеру, куда без проводника вряд ли попали бы.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Очень жаль, что экскурсия прошла не так как Вы ожидали. Все же пару мифов я успел рассказать, возможно они затерялись среди прочих рассказов. Я Поработаю над улучшением и добавлю ещё пару мифов легенд.
А
30 июля 2023
Сергей приятный, спокойный, добрый человек. Хороший проводник, который показал интересный маршрут на гору Хийденвуори. По дороге подсказывал более безопасные тропинки. Путешествие сопровождал рассказами о прошлом края вообще и деревни Хийденсельга
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в частности, демонстрируя старые фотографии формата А4, снятые с тех же самых точек на которых в тот момент находились мы. Видно что Сергей любит свой край и хочет поделиться своими чувствами с нами.
Теперь о минусах.
На наш взгляд, содержательная часть экскурсии была слабая. Глубина познаний не соответствовала заявленной теме и стоимости. Маршрут совсем не тайный, а самый что ни на есть туристический с постоянным потоком туристов (точно не до умиротварения:)) и указателями для самостоятельного прохода на гору. Постоянно возникали паузы в рассказах и вместо подачи материала (а там есть о чём рассказывать!), нам предлагали сделать фото. Считаем что за ту экскурсию, которую мы получили, красная цена - 2000 р., мы же заплатили за троих 5100 р. Поэтому, хоть и ставим 4 звезды, но за такие деньги брать данную экскурсию не советуем.

А
18 июля 2023
Про Сергея хочется сказать, что он именно тот, кто увлечен своим делом и краем, в котором живет. Организовал нам познавательную прогулку по невероятно красивым местам и еще оказался просто приятным собеседником, так запланированные 2 часа с ним незаметно превратились в 4(!). Однозначно рекомендую его услуги, а вновь оказавшись в Карелии - буду рад его видеть снова. Спасибо Вам, Сергей!
Валентина
13 июня 2023
Путешествие было действительно сказочным!!
Еще до экскурсии, Сергей был всегда на связи, все наши вопросы и просьбы были выполнены на 100%. Сергей очень приятный и вежливый человек, видно, что очень увлеченный
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и тему свою знает на отлично. Очень необычная подача, это действительно авторская экскурсия с авторской тропой в лесу.
Сказать, что я до сих пор под впечатлением - ничего не сказать!! Мы с друзьями еще весь день обсуждали увиденное и услышанное, эти сказки и истории захватили нас полностью! Очень рады, что попали именно на эту экскурсию и к этому гиду. Три часа в лесу пролетели незаметно и незабываемо.
Мы были на экскурсии Лешего бояться - Карелию не видать.

Путешествие было действительно сказочным!!Путешествие было действительно сказочным!!Путешествие было действительно сказочным!!
Инесса
12 июня 2023
Отличная экскурсия, Сергей знает многолетнею историю этого места. Интересно, занимательно и с любовью к этим местам ведет экскурсию. Красота необыкновенная!
Отличная экскурсия, Сергей знает многолетнею историю этого места. Интересно, занимательно и с любовью к этим местамОтличная экскурсия, Сергей знает многолетнею историю этого места. Интересно, занимательно и с любовью к этим местамОтличная экскурсия, Сергей знает многолетнею историю этого места. Интересно, занимательно и с любовью к этим местам
Е
11 июня 2023
Спасибо огромное от всей души Сергею за эту сказочно прекрасную экскурсию!
Не передать словами всей красоты. Лес великолепен, вид с горы потрясающ
Подъем несложный
Отдельная благодарность за возможность фотографировать и за то, что показали замечательные локации
Всем рекомендуем!
Спасибо огромное от всей души Сергею за эту сказочно прекрасную экскурсию!
Е
1 мая 2023
Сергей очень опытный проводник! Знает все тропы, сводил нас на обе смотровые точки и в укрепление внутри скалы. Отличный рассказчик, который очень любит свой край, знает историю и легенды этого
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места.
Мы не испугались дождя, и гора все же открыла виды на Ладожские шхеры. Очень рекомендую экскурсию каждому, кто в этих краях впервые - самим найти тропу и укрепление крайне сложно (проверено), а слушать истории от местных жителей вместо чтения в интернете - особенное удовольствие

Сергей очень опытный проводник! Знает все тропы, сводил нас на обе смотровые точки и в укреплениеСергей очень опытный проводник! Знает все тропы, сводил нас на обе смотровые точки и в укреплениеСергей очень опытный проводник! Знает все тропы, сводил нас на обе смотровые точки и в укрепление
М
7 фев 2023
Огромная благодарность Сергею за небольшое путешествие по сказочному лесу Карелии! Я ехал из Москвы с огромным желанием побывать в настоящем зимнем лесу, с Сергеем это получилось на все 1000+%!
На несколько
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часов я попал в настоящий, снежный, удивительно красивый, немного сказочный, таёжный лес. А рассказ Сергея о финских преданиях и мифологии добавляли ауру таинственности и детское ощущение сказки. Интересен, также был рассказ о местности и характерах ее жителей. Удивил финский бункер в гранитной скале… Но лучше все это увидеть своими глазами. . Великолепно!!

Огромная благодарность Сергею за небольшое путешествие по сказочному лесу Карелии! Я ехал из Москвы с огромнымОгромная благодарность Сергею за небольшое путешествие по сказочному лесу Карелии! Я ехал из Москвы с огромнымОгромная благодарность Сергею за небольшое путешествие по сказочному лесу Карелии! Я ехал из Москвы с огромнымОгромная благодарность Сергею за небольшое путешествие по сказочному лесу Карелии! Я ехал из Москвы с огромнымОгромная благодарность Сергею за небольшое путешествие по сказочному лесу Карелии! Я ехал из Москвы с огромным
А
3 янв 2023
Красивый маршрут. Сергей - хороший рассказчик и надежный проводник в тайгу, царство лешего. С высоты горы открывается волшебный вид на деревню Хийденсельга, реку и Ладожские шхеры.
Красивый маршрут. Сергей - хороший рассказчик и надежный проводник в тайгу, царство лешего. С высоты горыКрасивый маршрут. Сергей - хороший рассказчик и надежный проводник в тайгу, царство лешего. С высоты горыКрасивый маршрут. Сергей - хороший рассказчик и надежный проводник в тайгу, царство лешего. С высоты горы
И
16 окт 2022
Особенное путешествие в гости к Хийси и наслаждение красотами карельской тайги и счастливым безмыслием пол интереснейше беседы с Сергеем влюблённым в свой родной край. Спасибо Сергей!
Особенное путешествие в гости к Хийси и наслаждение красотами карельской тайги и счастливым безмыслием пол интереснейшеОсобенное путешествие в гости к Хийси и наслаждение красотами карельской тайги и счастливым безмыслием пол интереснейшеОсобенное путешествие в гости к Хийси и наслаждение красотами карельской тайги и счастливым безмыслием пол интереснейшеОсобенное путешествие в гости к Хийси и наслаждение красотами карельской тайги и счастливым безмыслием пол интереснейшеОсобенное путешествие в гости к Хийси и наслаждение красотами карельской тайги и счастливым безмыслием пол интереснейше
М
3 окт 2022
Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями. Здорово, когда человек горит своим делом. Понравилось как местные относятся к природе- вдоль тропинки
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натянули верёвку, чтоб «залетные» не сворачивали и не вытаптывали лес)
Сам маршрут лёгкий(особенно для молодых), даже без специальной обуви и одежды. Природа Карелии просто невероятная. Нереально красивая! Тайга шикарна!! Экскурсия не избитая, толп людей нет, можно насладиться спокойствием и красотой.

Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями.Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями.Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями.Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями.Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями.Очень классная экскурсия! Сергей не просто рассказывал историю, но он ее ещё и подкреплял материалами, фотографиями.

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