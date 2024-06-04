Откройте для себя мифы и легенды Сортавалы с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Сортавале, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Сортавалы: факты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
207 отзывов
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
«Также я познакомлю вас с легендой о выборе места основания города»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Групповая
2.5 часа
596 отзывов
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
«Услышите мифы и легенды края, древние и современные»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История Сортавалы: факты и легенды
  2. Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
  3. Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 2 600. Туристы уже оставили гидам 805 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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