1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
«Также я познакомлю вас с легендой о выборе места основания города»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
«Услышите мифы и легенды края, древние и современные»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Прекрасная поездка, идеально подходящая для знакомства с уникальной красотой ладожских шхер! Отдельное спасибо Алексею за интересный рассказ и отличное настроение!
- ВВладимир31 мая 2024Всё было супер. Красивые места, по волнам на скорости. Потусили на острове, увидели водопад и тюленей
- ВВладимир31 мая 2024Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города
- ЛЛюдмила30 мая 2024Экскурсия была замечательная,очень рекомендую
- ННина27 мая 2024Потрясающий гид! Умная, интересная, с отличным чувством юмора❤ получила колоссальное удовольствие!!!
- ААлександр16 мая 2024Экскурсия понравилась всем - и детям и взрослым! Очень большие познания и прекрасное чувство юмора. Карельские загадки увлекли и озадачили. Однозначно рекомендуем!
- ТТатьяна10 мая 2024Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод. И погружение в историю Сортавалы и народов, её населяющих, и даже особенности языка карелов.
- ГГалина29 февраля 2024Всём рекомендуем экскурсовода! Всё понравилось. Экскурсию адаптировали под наши интересы и пожелания! Большое спасибо.)
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Сортавале в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 2 600. Туристы уже оставили гидам 805 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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