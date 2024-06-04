читать дальше И красивые мифы, и увлекательный рассказ про местную флору и фауну, про жизнь давнюю и современную. Спасибо, Людмила, за чудесное путешествие сквозь пространство и время.

Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод. И погружение в историю Сортавалы и народов, её населяющих, и даже особенности языка карелов.