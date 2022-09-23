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Описание
Что вас ожидает
Визитные карточки Приладожья
В сердце нашего маршрута будет горный парк Рускеала — природный шедевр Карелии и настоящий музей горного дела. Вы увидите бывшие каменоломни, превратившиеся в восхитительные озера. С высоких берегов карьера полюбуетесь завораживающими видами. Попутно услышите историю популярной достопримечательности и сможете самостоятельно погулять по территории комплекса.
В течение дня вас ждет еще одна знаменитая локация: водопады и пороги на реке Тохмайоки. Вы побываете как в малопосещаемых местах на реке, так и у популярных каскадов Ахвенкоски, где можно пройти по навесным мостикам прямо над бушующими потоками, наслаждаясь игрой воды в каменном русле реки. Мы поможем вам отыскать всех сказочных персонажей, что притаились среди лесов и скал, раскроем тайну их создания и замысла автора скульптур.
Не только горный парк и водопады!
Также вы посетите городище Паасо, интереснейший природный и исторический памятник. На вершине горы древние карелы в 12 веке соорудили крепость, чтобы обороняться от врагов. Долгое время гору изучали археологи — мы расскажем, какие удивительные открытия они сделали, и поможем в деталях представить, как выглядело городище и его строения. А еще с горы вам откроется великолепный вид на озеро Кармаланъярви и окрестности.
Кроме того, вы побываете в уютном местечке — Саду камней в Пуйккола, где осмотрите коллекцию минералов, собранную в частном музее под открытым небом, и познакомитесь с хозяином — необыкновенным и увлеченным своим делом человеком.
Программа с таймингом
10:00 — встреча с участниками путешествия и восхождение на гору Паасо 12:00 — водопады Ахвенкоски 13:00 — Мраморный каньон 15:30 — Сад камней
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: водопады Ахвенкоски — 300 руб. /взрослого, 200 руб. — льготный; горный парк Рускеала — 450 руб. /взрослого, 250 руб. — льготный; городище Паасо — 150 руб. /взрослого, 100 руб. — льготный. Сад камней принимает добровольные пожертвования.
Для приобретения льготных билетов необходимо иметь собой документы
Экскурсию можно провести на вашем транспорте — детали уточняются в переписке к заказу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эллина — ваша команда гидов в Сортавале
Мы коренные жители Сортавала и знаем о городе все! Изучаем историю более 20 лет и имеем обширный опыт экскурсионной деятельности как в Северном Приладожье, так и в других местах нашей необъятной родины. Члены нашей команды ведут обширную краеведческую деятельность, издают публикации, участвуют в различных научных проектах. Каждый из нас имеет опыт педагогической работы и умеет так подать материал, чтобы было интересно и увлекательно любому участнику.