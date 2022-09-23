Эллина — ваша команда гидов в Сортавале

Мы коренные жители Сортавала и знаем о городе все! Изучаем историю более 20 лет и имеем обширный опыт экскурсионной деятельности как в Северном Приладожье, так и в других местах нашей необъятной родины. Члены нашей команды ведут обширную краеведческую деятельность, издают публикации, участвуют в различных научных проектах. Каждый из нас имеет опыт педагогической работы и умеет так подать материал, чтобы было интересно и увлекательно любому участнику.