Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье

Шедевры горного парка, красота водопадов на реке Тохмайоки, древнее городище карелов и Сад камней

Приготовьтесь к насыщенному путешествию по самым ярким местам Северного Приладожья.

Вы познакомитесь с прошлым рускеальского комплекса и осмотрите завораживающий Мраморный каньон с изумрудными озерами. Посетите все доступные водопады и пороги Тохмайоки, включая знаменитые Ахвенкоски. А также откроете древнюю историю горы Паасо и заедете в чудесный Сад камней в Пуйккола.
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Приладожья

  • В сердце нашего маршрута будет горный парк Рускеала — природный шедевр Карелии и настоящий музей горного дела. Вы увидите бывшие каменоломни, превратившиеся в восхитительные озера. С высоких берегов карьера полюбуетесь завораживающими видами. Попутно услышите историю популярной достопримечательности и сможете самостоятельно погулять по территории комплекса.
  • В течение дня вас ждет еще одна знаменитая локация: водопады и пороги на реке Тохмайоки. Вы побываете как в малопосещаемых местах на реке, так и у популярных каскадов Ахвенкоски, где можно пройти по навесным мостикам прямо над бушующими потоками, наслаждаясь игрой воды в каменном русле реки. Мы поможем вам отыскать всех сказочных персонажей, что притаились среди лесов и скал, раскроем тайну их создания и замысла автора скульптур.

Не только горный парк и водопады!

  • Также вы посетите городище Паасо, интереснейший природный и исторический памятник. На вершине горы древние карелы в 12 веке соорудили крепость, чтобы обороняться от врагов. Долгое время гору изучали археологи — мы расскажем, какие удивительные открытия они сделали, и поможем в деталях представить, как выглядело городище и его строения. А еще с горы вам откроется великолепный вид на озеро Кармаланъярви и окрестности.
  • Кроме того, вы побываете в уютном местечке — Саду камней в Пуйккола, где осмотрите коллекцию минералов, собранную в частном музее под открытым небом, и познакомитесь с хозяином — необыкновенным и увлеченным своим делом человеком.

Программа с таймингом

10:00 — встреча с участниками путешествия и восхождение на гору Паасо
12:00 — водопады Ахвенкоски
13:00 — Мраморный каньон
15:30 — Сад камней

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: водопады Ахвенкоски — 300 руб. /взрослого, 200 руб. — льготный; горный парк Рускеала — 450 руб. /взрослого, 250 руб. — льготный; городище Паасо — 150 руб. /взрослого, 100 руб. — льготный. Сад камней принимает добровольные пожертвования.
  • Для приобретения льготных билетов необходимо иметь собой документы
  • Экскурсию можно провести на вашем транспорте — детали уточняются в переписке к заказу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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