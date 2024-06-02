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что хотим познакомиться с природой этого края поближе. И за 1 день Сергею не только удалось нас познакомить с природой и историей Сортавальского района, но и зажечь нас на следующую поездку. Дорогие туристы, если вам нужна типичная обзорная экскурсия по топовым местам Карелии, то пересмотрите свои взгляды и все-таки отправьтесь в путешествие с этими замечтальными людьми. Нет лучше гида, чем человек, любящий свой край и свою работу. Прилагаю фото❤️