Экскурсии по паркам Сортавалы

Найдено 14 экскурсий в категории «Парки» в Сортавале, цены от 1 190 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
72 отзыва
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Горный парк Рускеала, где за 4,5 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250 за человека
Сортавала - самый финский город России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
198 отзывов
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
«Мы пройдем по старым улочкам, остановимся у памятника Рунопевцу, полюбуемся окрестными северными пейзажами с горы Кухавуори и осмотрим певческое поле парка Ваккосалми, куда в начале 20 века приезжали выступать хоры со всей Финляндии»
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 10 чел.
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
112 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«Парк Рускеала и Мраморный каньон»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Пешком по Сортавале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«Завершится прогулка в парке Ваккосалми, на смотровой площадке на горе Кухавуори»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
29 отзывов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670 за всё до 3 чел.
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
«В сердце нашего маршрута будет горный парк Рускеала — природный шедевр Карелии и настоящий музей горного дела»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Национальный парк «Ладожские шхеры»»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
«Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190 за человека
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
«Парк «Ваккосалми», по которому мы будем гулять, находится в черте города Сортавала»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 5 чел.
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
«Парк Рускеала — вы сможете погулять по его ухоженным тропинкам, наслаждаясь видами на скалы и леса»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
«Далее отправимся за город, в очень живописное место на берегу Ладожского озера, где находится парк-отель «Дача Винтера»»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
«Однодневная поездка в парк «Рускеала» превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100 за человека
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335012 683 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
«Дополнительно оплачивается разрешение на посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    6 июня 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Всё отлично. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Все отлично! Спасибо за экскурсию.
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
  • Е
    Епифанова
    1 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
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    интересный проект. Я не только много узнала о вашем крае, но и погуляла в нпстоящем карельском лесу вдоль реки. Очень рекомендую поехать на эту экскурсию с гидом Ярославом.

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
    Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть
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    с чем сравнить). В разговоре с ребятами, узнали, что у них есть страничка ВК (краеведы Сивеевы),по приезду заглянула. Если бы нам не уезжать, мы бы еще с удовольствием съездили с ними на другие экскурсии, которые не найти в стандартных поисках.

    Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Людмила была в национальном костюме, что усиливало эффект погружения в местный калории!
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
  • К
    Кирилл
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
  • Л
    Лариса
    18 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Поездка в горный парк Рускеала
  2. Сортавала - самый финский город России
  3. Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
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  5. Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
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