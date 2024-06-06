1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Горный парк Рускеала, где за 4,5 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
«Мы пройдем по старым улочкам, остановимся у памятника Рунопевцу, полюбуемся окрестными северными пейзажами с горы Кухавуори и осмотрим певческое поле парка Ваккосалми, куда в начале 20 века приезжали выступать хоры со всей Финляндии»
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
«Парк Рускеала и Мраморный каньон»
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«Завершится прогулка в парке Ваккосалми, на смотровой площадке на горе Кухавуори»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
«Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
«В сердце нашего маршрута будет горный парк Рускеала — природный шедевр Карелии и настоящий музей горного дела»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Национальный парк «Ладожские шхеры»»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
«Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
«Парк «Ваккосалми», по которому мы будем гулять, находится в черте города Сортавала»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
«Парк Рускеала — вы сможете погулять по его ухоженным тропинкам, наслаждаясь видами на скалы и леса»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
«Далее отправимся за город, в очень живописное место на берегу Ладожского озера, где находится парк-отель «Дача Винтера»»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
«Однодневная поездка в парк «Рускеала» превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 2 100₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335012 683₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
«Дополнительно оплачивается разрешение на посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис6 июня 2024Всё отлично. Спасибо!
- ДДмитрий2 июня 2024Все отлично! Спасибо за экскурсию.
- ММария1 июня 2024Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
- ЕЕпифанова1 июня 2024Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
- ААнна28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть
- ЕЕкатерина28 мая 2024Отличная экскурсия! Людмила была в национальном костюме, что усиливало эффект погружения в местный калории!
- ЕЕкатерина25 мая 2024Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!
- ООльга19 мая 2024Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
- ККирилл19 мая 2024Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
- ЛЛариса18 мая 2024Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Парки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 190 до 25 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 613 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Сортавале на 2024 год по теме «Парки», 613 ⭐ отзывов, цены от 1190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август