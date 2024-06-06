🚌 На автобусе Групповая 8 часов 72 отзыва В тренде Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы Начало: В центре Сортавалы «Горный парк Рускеала, где за 4,5 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером» Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 3 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 198 отзывов Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В Сортавала, на Пристани «Мы пройдем по старым улочкам, остановимся у памятника Рунопевцу, полюбуемся окрестными северными пейзажами с горы Кухавуори и осмотрим певческое поле парка Ваккосалми, куда в начале 20 века приезжали выступать хоры со всей Финляндии» от 3 300 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5 часов 112 отзывов Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день Начало: В центре Сортавалы «Парк Рускеала и Мраморный каньон» от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами «Завершится прогулка в парке Ваккосалми, на смотровой площадке на горе Кухавуори» 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 29 отзывов Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто) Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы Начало: В центре Сортавалы «Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс» 6 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней «В сердце нашего маршрута будет горный парк Рускеала — природный шедевр Карелии и настоящий музей горного дела» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Популярное предложение Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас Начало: На ул. Промышленная «Национальный парк «Ладожские шхеры»» 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 1 отзыв Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места Начало: Около входа в Горный парк Рускеала «Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка» 1 190 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы Начало: У входа в парк «Ваккосалми» «Парк «Ваккосалми», по которому мы будем гулять, находится в черте города Сортавала» 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое Начало: У ж/д вокзала «Парк Рускеала — вы сможете погулять по его ухоженным тропинкам, наслаждаясь видами на скалы и леса» от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Cортавала и ее живописные окрестности Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии Начало: на ж/д вокзал Сортавалы «Далее отправимся за город, в очень живописное место на берегу Ладожского озера, где находится парк-отель «Дача Винтера»» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 94 отзыва Горный парк Рускеала и деревня викингов Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала «Однодневная поездка в парк «Рускеала» превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 100 ₽ за человека

🚤 На катере 5% скидка Индивидуальная 3 часа Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха» «Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб» 13350 12 683 ₽ за всё до 4 чел.