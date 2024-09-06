Камень желаний – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Камень желаний» в Сортавале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пешком по Сортавале
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
История Сортавалы: факты и легенды
Пешая
262 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 сентября 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Елена учла, что мы уже были в Сортавала ранее, и показала те места, которые мы по незнанию пропустили. Получилось легко
    читать дальше

    и интересно. Мы были с ребенком 11 лет, поэтому очень понравилось то, что Елена использовала загадки. Было над чем подумать и ребенку, и нам))

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Экскурсия очень информативна, охватывает периоды жизни Саамских и Карельских племен, с плавным переходом к современности. Отдельно хочется отметить архитектуру горда Сортавала. Огромное спасибо, порекомендуем друзьям и знакомым.
  • Д
    Дарья
    28 августа 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Понравилась экскурсия, четкий маршрут, интересные факты, отдельное спасибо за ликбез по калиткам, с пшенкой очень понравились)))
  • Д
    Дмитрий
    27 августа 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Прекрасная подача
  • Д
    Дмитрий
    12 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Наталье огромное спасибо! Материал от жителя города - не сухие даты из Википедии, а живая и доступная подача, 2 часа пролетели незаметно, однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Большое спасибо Наталье за экскурсию, было очень интересно и познавательно, время прошло незаметно)

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Камень желаний»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пешком по Сортавале
  2. История Сортавалы: факты и легенды
  3. Пешеходная экскурсия по Сортавале
  4. Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Камень желаний" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 303 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по теме «Камень желаний», 303 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам