читать дальше и интересно. Мы были с ребенком 11 лет, поэтому очень понравилось то, что Елена использовала загадки. Было над чем подумать и ребенку, и нам))

Елена учла, что мы уже были в Сортавала ранее, и показала те места, которые мы по незнанию пропустили. Получилось легко