2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 сентября 2024Елена учла, что мы уже были в Сортавала ранее, и показала те места, которые мы по незнанию пропустили. Получилось легко
- ЕЕлена30 августа 2024Экскурсия очень информативна, охватывает периоды жизни Саамских и Карельских племен, с плавным переходом к современности. Отдельно хочется отметить архитектуру горда Сортавала. Огромное спасибо, порекомендуем друзьям и знакомым.
- ДДарья28 августа 2024Понравилась экскурсия, четкий маршрут, интересные факты, отдельное спасибо за ликбез по калиткам, с пшенкой очень понравились)))
- ДДмитрий27 августа 2024Прекрасная подача
- ДДмитрий12 августа 2024Наталье огромное спасибо! Материал от жителя города - не сухие даты из Википедии, а живая и доступная подача, 2 часа пролетели незаметно, однозначно рекомендую!
- ААнна12 августа 2024Большое спасибо Наталье за экскурсию, было очень интересно и познавательно, время прошло незаметно)
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Камень желаний»
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