Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру. В холодный сезон приглашаем вас проплыть, пролететь и прокатиться по Ладоге на воздушном судне. Будет весело и живописно! Во время остановки вы погуляете по острову Хонкасало, подниметесь на смотровую и увидите легендарный Валаам. А если захотите, после мы отвезем вас в форелевое хозяйство.

Описание

Что вас ожидает

Приключение на Ладоге

Аэролодки — специальные катера-подушки с винтом, который приводит судно в действие. С первыми морозами на них уже можно кататься по озеру. Зимой шхеры красивы особенно — лед встает не везде, поэтому путешествие превращается в настоящий аттракцион: вы будете перемещаться и по толстому льду, и по плавающим льдинам и по открытой воде. А по пути услышите главное о достопримечательностях скалистого архипелага.

Знаковые места озера

Добравшись до острова Хонкасало с бесподобными карельскими соснами, вы сможете полчасика самостоятельно прогуляться по «крыше Ладоги». С панорамной площадки оцените незабываемые пейзажи наших гранитных «фьордов». Увидите издалека знаменитый Валаам. А снимки этих мест в зимнее время обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции

Форелевое хозяйство (опционально)

По желанию группы, на обратном пути мы отвезем вас в местное хозяйство, где разводят форель. Сотрудники проведут для вас экскурсию, а после вы сможете приобрести свежую и качественную продукцию.

Организационные детали

Экскурсия в форелевом хозяйстве оплачивается отдельно — 1000 руб. /человека (о намерении туда поехать напишите, пожалуйста, при бронировании).