Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

По Ладожскому озеру - на аэролодке

Отправиться в необычное путешествие по зимним шхерам и открыть заснеженные пейзажи с воды

Закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру. В холодный сезон приглашаем вас проплыть, пролететь и прокатиться по Ладоге на воздушном судне.

Будет весело и живописно! Во время остановки вы погуляете по острову Хонкасало, подниметесь на смотровую и увидите легендарный Валаам. А если захотите, после мы отвезем вас в форелевое хозяйство.
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

Приключение на Ладоге

Аэролодки — специальные катера-подушки с винтом, который приводит судно в действие. С первыми морозами на них уже можно кататься по озеру. Зимой шхеры красивы особенно — лед встает не везде, поэтому путешествие превращается в настоящий аттракцион: вы будете перемещаться и по толстому льду, и по плавающим льдинам и по открытой воде. А по пути услышите главное о достопримечательностях скалистого архипелага.

Знаковые места озера

Добравшись до острова Хонкасало с бесподобными карельскими соснами, вы сможете полчасика самостоятельно прогуляться по «крыше Ладоги». С панорамной площадки оцените незабываемые пейзажи наших гранитных «фьордов». Увидите издалека знаменитый Валаам. А снимки этих мест в зимнее время обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции

Форелевое хозяйство (опционально)

По желанию группы, на обратном пути мы отвезем вас в местное хозяйство, где разводят форель. Сотрудники проведут для вас экскурсию, а после вы сможете приобрести свежую и качественную продукцию.

Организационные детали

Экскурсия в форелевом хозяйстве оплачивается отдельно — 1000 руб. /человека (о намерении туда поехать напишите, пожалуйста, при бронировании).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00, 12:15 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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