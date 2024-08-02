Тех, кто хочет проникнуться красотой карельских фьордов без толпы, приглашают отправиться на эту прогулку.
На комфортном катере вы пройдете вдоль отвесных гранитных скал с хвойными лесами, мимо церкви Николая Чудотворца и
На комфортном катере вы пройдете вдоль отвесных гранитных скал с хвойными лесами, мимо церкви Николая Чудотворца и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные виды карельских фьордов
- 🚤 Комфортабельный катер
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 📚 Интересные рассказы о Карелии
- 🌊 Безопасность и комфорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода спокойная, а природа радует яркими красками. Сентябрь и октябрь привносят особую атмосферу благодаря золотой осени. В апреле и ноябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более прохладной и ветреной, что добавляет приключению нотку свежести.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Николая Чудотворца
- Дача Винтера
- Остров Хонкасало
Описание экскурсии
Вдоль карельских фьордов
Мы пройдем мимо церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и Дачи доктора Винтера начала 20 века, подплывем вплотную к отвесным скалам острова Хавус и высадимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер.
Дружеская прогулка
Чем живут люди в Карелии, где работают и как отдыхают? Во время снижения скорости, когда ветер не заглушает рассказы, вы услышите интересные заметки о нашем крае, узнаете о военных событиях, о географии, о природных особенностях и обитателях Ладоги.
Организационные детали
- Прогулка проводится с конца апреля до середины ноября
- Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор). Есть закрытая и открытая части. Жизнь и здоровье всех пассажиров и членов экипажа застрахованы.
- Вы можете взять с собой на катер еду и напитки
- Дополнительно оплачивается посещение парка «Ладожские шхеры» — 350 руб. /чел. Оплатить нужно на сайте парка заранее и иметь скриншот подтверждения платежа, так как на воде могут быть проверяющие.
- Начало и окончание прогулки на причале в центре Сортавалы
- Прогулку можно организовать и для большего количества путешественников — пишите, обсудим!
- За доплату можем организовать пикник (чай на костре, карельские калитки, копчёная рыба, шашлыки, уха из форели) или рыбалку — цену за организацию обсудим в переписке.
- При увеличении времени прогулки на катере стоимость дополнительного часа — 9000 руб. в час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2868 туристов
Наше почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаем вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Проводим групповые и индивидуальные прогулки и организуем рыбалку. С нами вы совершите нестандартный и неповторимый променад!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Вчера ездили на штхеры семьей. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. Мы все просто в восторге (причем у нас очень разновозрастная компания была от 7 до 65 лет)
Начну
Начну
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А
С нами был капитан Сергей. Мы довольны и очень благодарны Сергею за прекрасную компанию и поездку.
Мы получили впечатления сверх наших ожиданий Комфортный катер, ооочень красивый маршрут.
Высадка и прогулка на диких
Мы получили впечатления сверх наших ожиданий Комфортный катер, ооочень красивый маршрут.
Высадка и прогулка на диких
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спасибо, рекомендасьон
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О
Были на экскурсии с капитаном Юрием, прокатились на комфортабельном катере вдоль ладожских шхер, побывали на острове, где редко бывают другие туристы, за что отдельное спасибо нашему капитану! У нас была
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Нас возил Сергей, 3часа, катер новенький, Сергей очень приятный, интересно рассказывал, видели черных нерп, подплывали очень близко, поездка очень понравилась, дети в восторге. Ездили с 4 детьми, смогли забраться на скалы на обоих островах. Всем рекомендуем!!! Сергею огромное спасибо!
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Н
Прекрасное путешествие.
Отличный катер, прям вот надежный.
С нами был капитан Юрий.
Замечательный молодой человек. С юмором, знающий свой край, отличный рассказчик.
В общем рекомендую!
Отличный катер, прям вот надежный.
С нами был капитан Юрий.
Замечательный молодой человек. С юмором, знающий свой край, отличный рассказчик.
В общем рекомендую!
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