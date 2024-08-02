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1. Очень комфотрный катер: просторный, крытый. Ни брызги, ни ветер тут не страшен. Для нас это было важно, т. к мы были с ребенком, а погода весь день была дождливая 2. Наш капитан - Юрий заслуживает отдельного внимания. Если честно, я думала будет просто прогулка, где нам покажут красивые места. Но Юрий провел полноценную экскурсию. Рассказал очень интересные факты и о Карелии, и о Сортавале, и о Ладоге😍. Слушали с открытыми ртами все - даже сын, который вообще не любит экскурсии. Отдельное спасибо, что дал сыну порулить - у него эмоций просто через край 3. Маршрут. Очень комфортный и живописный. Останавливались для фотографий в красивых местах. По пути про эти места нам рассказывали интересные факты. Была одна высадка на острове. Нам дали погулять по нему пол часика. Если честно, я бы с удовольствием погуляла еще по пвре островов, но у нас была поздняя экскурсия - было уже 9 вечера и пора было возвращаться домой. В другой раз возьмем 3-4 часовую экскурсию 4. Виды. Тут даже можно не комментировать. По мне ладожские штхеры можно еще к одному чуду природы отнести