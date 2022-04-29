Что вас ожидает

Вдоль карельских фьордов

Мы пройдем мимо церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и Дачи доктора Винтера начала 20 века, подплывем вплотную к отвесным скалам острова Хавус и высадимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер.

Дружеская прогулка

Чем живут люди в Карелии, где работают и как отдыхают? Во время снижения скорости, когда ветер не заглушает рассказы, вы услышите интересные заметки о нашем крае, узнаете о военных событиях, о географии, о природных особенностях и обитателях Ладоги.

Организационные детали