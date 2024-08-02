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На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка

Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Тех, кто хочет проникнуться красотой карельских фьордов без толпы, приглашают отправиться на эту прогулку.

На комфортном катере вы пройдете вдоль отвесных гранитных скал с хвойными лесами, мимо церкви Николая Чудотворца и
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Дачи Винтера.

Сделаете картинные фото с вершины на острове Хонкасало, а также поговорите о жизни и преданиях Карелии. Прогулка проводится с конца апреля до середины ноября. Катера оборудованы всеми средствами безопасности. Вы можете взять с собой еду и напитки. Дополнительно оплачивается посещение парка «Ладожские шхеры». Начало и окончание прогулки на причале в центре Сортавалы. Прогулку можно организовать и для большего количества путешественников. За доплату можем организовать пикник или рыбалку. При увеличении времени прогулки на катере стоимость дополнительного часа обсуждается отдельно

5
45 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные виды карельских фьордов
  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 📚 Интересные рассказы о Карелии
  • 🌊 Безопасность и комфорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода спокойная, а природа радует яркими красками. Сентябрь и октябрь привносят особую атмосферу благодаря золотой осени. В апреле и ноябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более прохладной и ветреной, что добавляет приключению нотку свежести.
Сейчас август — это идеальное время.
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка

Что можно увидеть

  • Церковь Николая Чудотворца
  • Дача Винтера
  • Остров Хонкасало

Описание экскурсии

Вдоль карельских фьордов

Мы пройдем мимо церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и Дачи доктора Винтера начала 20 века, подплывем вплотную к отвесным скалам острова Хавус и высадимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер.

Дружеская прогулка

Чем живут люди в Карелии, где работают и как отдыхают? Во время снижения скорости, когда ветер не заглушает рассказы, вы услышите интересные заметки о нашем крае, узнаете о военных событиях, о географии, о природных особенностях и обитателях Ладоги.

Организационные детали

  • Прогулка проводится с конца апреля до середины ноября
  • Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор). Есть закрытая и открытая части. Жизнь и здоровье всех пассажиров и членов экипажа застрахованы.
  • Вы можете взять с собой на катер еду и напитки
  • Дополнительно оплачивается посещение парка «Ладожские шхеры» — 350 руб. /чел. Оплатить нужно на сайте парка заранее и иметь скриншот подтверждения платежа, так как на воде могут быть проверяющие.
  • Начало и окончание прогулки на причале в центре Сортавалы
  • Прогулку можно организовать и для большего количества путешественников — пишите, обсудим!
  • За доплату можем организовать пикник (чай на костре, карельские калитки, копчёная рыба, шашлыки, уха из форели) или рыбалку — цену за организацию обсудим в переписке.
  • При увеличении времени прогулки на катере стоимость дополнительного часа — 9000 руб. в час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2868 туристов
Наше почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаем вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Проводим групповые и индивидуальные прогулки и организуем рыбалку. С нами вы совершите нестандартный и неповторимый променад!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
1
3
2
1
Н
Вчера ездили на штхеры семьей. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. Мы все просто в восторге (причем у нас очень разновозрастная компания была от 7 до 65 лет)

Начну
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по порядку:
1. Очень комфотрный катер: просторный, крытый. Ни брызги, ни ветер тут не страшен. Для нас это было важно, т. к мы были с ребенком, а погода весь день была дождливая 2. Наш капитан - Юрий заслуживает отдельного внимания. Если честно, я думала будет просто прогулка, где нам покажут красивые места. Но Юрий провел полноценную экскурсию. Рассказал очень интересные факты и о Карелии, и о Сортавале, и о Ладоге😍. Слушали с открытыми ртами все - даже сын, который вообще не любит экскурсии. Отдельное спасибо, что дал сыну порулить - у него эмоций просто через край 3. Маршрут. Очень комфортный и живописный. Останавливались для фотографий в красивых местах. По пути про эти места нам рассказывали интересные факты. Была одна высадка на острове. Нам дали погулять по нему пол часика. Если честно, я бы с удовольствием погуляла еще по пвре островов, но у нас была поздняя экскурсия - было уже 9 вечера и пора было возвращаться домой. В другой раз возьмем 3-4 часовую экскурсию 4. Виды. Тут даже можно не комментировать. По мне ладожские штхеры можно еще к одному чуду природы отнести

Вчера ездили на штхеры семьей. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. Мы все просто
Вчера ездили на штхеры семьей. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. Мы все просто
Вчера ездили на штхеры семьей. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. Мы все просто
Вчера ездили на штхеры семьей. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. Мы все просто
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А
С нами был капитан Сергей. Мы довольны и очень благодарны Сергею за прекрасную компанию и поездку.

Мы получили впечатления сверх наших ожиданий Комфортный катер, ооочень красивый маршрут.
Высадка и прогулка на диких
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Островах. Даже бруснику успели пособирать и искупаться в Ладоге)))

2 часа прогулки пролетели незаметно.
Нам очень повезло с погодой. Если у вас будет возможность и погода позволит - рекомендую брать прогулку на 3 часа минимум. Это того стоит!

С нами был капитан Сергей. Мы довольны и очень благодарны Сергею за прекрасную компанию и поездку.
С нами был капитан Сергей. Мы довольны и очень благодарны Сергею за прекрасную компанию и поездку.
С нами был капитан Сергей. Мы довольны и очень благодарны Сергею за прекрасную компанию и поездку.
С нами был капитан Сергей. Мы довольны и очень благодарны Сергею за прекрасную компанию и поездку.
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Дмитрий
спасибо, рекомендасьон
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О
Были на экскурсии с капитаном Юрием, прокатились на комфортабельном катере вдоль ладожских шхер, побывали на острове, где редко бывают другие туристы, за что отдельное спасибо нашему капитану! У нас была
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возможность прогуляться на гору Айно и полюбоваться прекрасными видами с вершины, сделать много красивых фотографий. Спасибо Юрию за прекрасную прогулку и увлекательный рассказ по ходу путешествия, он настоящий знаток своего края и надёжный капитан!

Были на экскурсии с капитаном Юрием, прокатились на комфортабельном катере вдоль ладожских шхер, побывали на острове,
Были на экскурсии с капитаном Юрием, прокатились на комфортабельном катере вдоль ладожских шхер, побывали на острове,
Были на экскурсии с капитаном Юрием, прокатились на комфортабельном катере вдоль ладожских шхер, побывали на острове,
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Светлана
Нас возил Сергей, 3часа, катер новенький, Сергей очень приятный, интересно рассказывал, видели черных нерп, подплывали очень близко, поездка очень понравилась, дети в восторге. Ездили с 4 детьми, смогли забраться на скалы на обоих островах. Всем рекомендуем!!! Сергею огромное спасибо!
Нас возил Сергей, 3часа, катер новенький, Сергей очень приятный, интересно рассказывал, видели черных нерп, подплывали очень
Нас возил Сергей, 3часа, катер новенький, Сергей очень приятный, интересно рассказывал, видели черных нерп, подплывали очень
Нас возил Сергей, 3часа, катер новенький, Сергей очень приятный, интересно рассказывал, видели черных нерп, подплывали очень
Нас возил Сергей, 3часа, катер новенький, Сергей очень приятный, интересно рассказывал, видели черных нерп, подплывали очень
Нас возил Сергей, 3часа, катер новенький, Сергей очень приятный, интересно рассказывал, видели черных нерп, подплывали очень
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Н
Прекрасное путешествие.
Отличный катер, прям вот надежный.
С нами был капитан Юрий.
Замечательный молодой человек. С юмором, знающий свой край, отличный рассказчик.
В общем рекомендую!
Прекрасное путешествие.
Прекрасное путешествие.
Прекрасное путешествие.
Прекрасное путешествие.
Прекрасное путешествие.
Прекрасное путешествие.
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