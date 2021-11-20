Что вас ожидает

Прогулка по эпохам

Экскурсия начнется у залива Ладожского озера Ляппеярви, обрамленного улицами города. Поднимаясь от пристани, осмотрим первые каменные здания. На главной торговой площади поговорим о шведском периоде Сортавалы, увидим, где тогда пролегали ее границы, и сможем представить размеры города. Будет остановка перед Управлением финской православной церкви: я объясню, в чем значимость этого места, и расскажу о жизни города в начале 20-го века.

Архитектурные детали

Отдельно поговорим о многообразии и смешении стилей у построек Сортавалы: северный модерн, национальный романтизм, неоклассицизм конструктивизм — вы разберетесь в особенностях этих стилей. Так, вы увидите мужскую и женскую гимназии в стиле псевдоготика. А на улице Карельской оцените самые красивые здания, построенные именитыми финляндскими архитекторами.

Сортавала: вид сверху

Финальная точка нашей экскурсии — парк Ваккосалми. Здесь остановимся на певческом поле: это природный амфитеатр, где проходили песенные фестивали (сейчас эта традиция возобновлена). Я расскажу, как город, основанный шведским королём, стал культурной столицей Финляндии, а после — Российским туристическим городом. И в завершение вы подниметесь на гору Кухавуори и полюбуетесь видом на Сортавалу с высоты.