Сортавала — город трех государств

Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Приладожья

Многострадальная Сортавальская земля! Ее история пестрит войнами и захватами, а территория всегда была лакомым кусочком.

На экскурсии мы пройдем по центру города, полюбуемся видом на залив и панорамой с горы Кухавуори.

Я помогу вам отыскать в канве города следы разных культур, не запутаться в его хронике и понять особенности здешних построек.
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Сортавала — город трех государств
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по эпохам

Экскурсия начнется у залива Ладожского озера Ляппеярви, обрамленного улицами города. Поднимаясь от пристани, осмотрим первые каменные здания. На главной торговой площади поговорим о шведском периоде Сортавалы, увидим, где тогда пролегали ее границы, и сможем представить размеры города. Будет остановка перед Управлением финской православной церкви: я объясню, в чем значимость этого места, и расскажу о жизни города в начале 20-го века.

Архитектурные детали

Отдельно поговорим о многообразии и смешении стилей у построек Сортавалы: северный модерн, национальный романтизм, неоклассицизм конструктивизм — вы разберетесь в особенностях этих стилей. Так, вы увидите мужскую и женскую гимназии в стиле псевдоготика. А на улице Карельской оцените самые красивые здания, построенные именитыми финляндскими архитекторами.

Сортавала: вид сверху

Финальная точка нашей экскурсии — парк Ваккосалми. Здесь остановимся на певческом поле: это природный амфитеатр, где проходили песенные фестивали (сейчас эта традиция возобновлена). Я расскажу, как город, основанный шведским королём, стал культурной столицей Финляндии, а после — Российским туристическим городом. И в завершение вы подниметесь на гору Кухавуори и полюбуетесь видом на Сортавалу с высоты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вяйнемяйнена
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

🎩Индивидуальные👣Пешеходная🧒Можно с детьми🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Сортавале

Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Индивидуальная экскурсия
4
1
790
за 1 чел.
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
👣 Пешеходная
Приглашаем вас совершить пешеходную экскурсию по историческому центру города Сортавала
Сортавала — самый финский город России
Индивидуальная экскурсия
5
111
2ч 30м
2 370
за 1-10 чел.
Сортавала — самый финский город России
👣 Пешеходная
Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...
Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 000
за 1-5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
👣 Пешеходная
Когда-то через город Сортавала проходил путь из варяг в греки
Под заказ
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
👣 Пешеходная
Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками...
Ежедневно
Пешком по Сортавале
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 500
за 1-10 чел.
Пешком по Сортавале
👣 Пешеходная
Увидеть памятники, которыми гордится город, узнать о его прошлом и насладиться карельскими пейзажами
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Cортавала и ее живописные окрестности
Индивидуальная экскурсия
5
3
7 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
19 ноя
20 ноя
23 ноя
ещё...
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Индивидуальная экскурсия
5
26
7 800
за 1-4 чел.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
🚗 На машине
Горы, скалы, водопады — навстречу дикой природе Южной Карелии!
20 ноя
21 ноя
27 ноя
ещё...
Горный парк Рускеала и деревня викингов
4.5
8
1 690
за 1 чел.
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии
20 ноя
24 ноя
27 ноя
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
2 690
за 1 чел.
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
🚌 На автобусе
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии
Согласно расписанию в календаре
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
5
1
5ч 30м
1 300
за 1 чел.
Часто заказывают
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
🚌 На автобусе
За один день вы посетите "горный парк Рускеала", пройдете по "Аллее сказок" и подвесным мостам над...
20 ноя
23 ноя
25 ноя
ещё...
Вторник, четверг, суббота
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
👣 Пешеходная
Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале и познакомиться с главными...
Ежедневно
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
4 000
за 1-10 чел.
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
👣 Пешеходная
Историко-экологическая прогулка по заливу Ладожского озера и жерлу древнего вулкана
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
🇷🇺