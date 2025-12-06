читать дальше

нас это было очень интересно - узнать про отношения карелов с медведями, про кухню, про отношения в семье и т. п. Про архитектуру сведения были общими, на мой взгляд, но может это от специфики моего образования - мне хотелось больше информации об объектах. Но для обзора города, вероятно, этого достаточно. Мы ходили по городу больше указанного времени - оно само пролетело, мы не спешили, и Светлана рассказывала и не пыталась быстрее закончить, когда мы задавали вопросы.

Прислала очень много информации по объектам, которые стоит посетить. А также мы спросили в каких ресторанах и кафе бывают местные - она нам тоже рассказала. Мы пошли - и не пожалели. Светлане огромное спасибо, будем рекомендовать!