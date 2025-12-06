Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Сортавалы

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Сортавале, цены от 2667 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сортавала - с карелкой
Пешая
2 часа
327 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Узнайте о богатой истории Сортавалы, её архитектуре и знаменитых жителях. Прогулка откроет вам множество интересных фактов
Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...
«Раскроете историю изменения топонимов на примере улиц Турункату, Крестинанкату и Кирконкату, ставших Комсомольской, Чкалова и Горького»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Пешком по Сортавале
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«Экскурсия начнется с улицы Карельская»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала и карельские традиции
Откройте для себя удивительный мир Сортавалы, где история и культура переплетаются в уникальной архитектуре и карельских традициях
Начало: На набережной
«Мы пройдём по старинной улице Кристинанкату к мысу Кирккониеми»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 10 чел.
Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы, изучите её богатую историю и культуру. Посетите парк Ваккосалми и полюбуйтесь захватывающими видами с горы
Начало: На площади Вяйнямёйнена
«Улица Турункату, одна из самых хорошо сохранившихся с начала 20 века»
Расписание: в понедельник в 11:00, в субботу в 11:30
13 дек в 11:30
15 дек в 11:00
2667 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елизавета
    6 декабря 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Экскурсия прошла отлично. Слушала экскурсовода как завороженная. Очень интересно и подробно всё рассказывала. 1,5 часа пролетели очень быстро и я осталась под огромным впечатлением.
  • А
    Анастасия
    20 ноября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Экскурсия понравилась в большей степени тем, что Светлана очень любит место, где живёт, и знает многие обычаи и традиции. Для
    читать дальше

    нас это было очень интересно - узнать про отношения карелов с медведями, про кухню, про отношения в семье и т. п. Про архитектуру сведения были общими, на мой взгляд, но может это от специфики моего образования - мне хотелось больше информации об объектах. Но для обзора города, вероятно, этого достаточно. Мы ходили по городу больше указанного времени - оно само пролетело, мы не спешили, и Светлана рассказывала и не пыталась быстрее закончить, когда мы задавали вопросы.
    Прислала очень много информации по объектам, которые стоит посетить. А также мы спросили в каких ресторанах и кафе бывают местные - она нам тоже рассказала. Мы пошли - и не пожалели. Светлане огромное спасибо, будем рекомендовать!

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Были в Карелии первый раз. Экскурсия безумно понравилась! Светлана нас покорила) Очень интересно было рассказано про историю города, живо, с интересными историями, раскрывающими всю прелесть местной культуры. Обязательно вернемся в город ещё, будем советовать экскурсовода!
  • Л
    Лариса
    10 ноября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Экскурсия со Светланой в Сортавала, прошла на одном дыхании. Она интересный, позитивный, доброжелательный человек! Удачи ей и процветания! Однозначно рекомендуем!
  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Светлана с большой любовью к Сортавала познакомила нас с этим небольшим, но с очень богатой историей, городом. Слушать было увлекательно и интересно. Также гид провела небольшой экскурс о языке Карелов, обычаях и традициях края. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Прогулка удалась! Светлана очень увлеченно рассказывала об архитектуре, языке и традициях. Так знать, любить и продвигать историю своего края - дорого стоит. Все понравилось. Спасибо!
  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Светлана - великолепный экскурсовод. А мне есть, с чем сравнить. Она очень тактична и в рассказе, и в беседе! Рассказ
    читать дальше

    интересен, экскурсия шла дольше заявленного времени, но это время пролетело незаметно. После экскурсии Светлана прислала нам кучу информации об интересных местах в городе со ссылками и фотографиями❤️
    Родители мои в восторге. После экскурсии они весь вечер говорили о Светлане и её чувстве такта. Мы все решили (возраст от 18 до 73 лет), что если бы в первый день в Сортавале мы не встретили Светлану, отпуск был был совершено иным. После её тактичности, интересного рассказа и душевности мы совсем иначе смотрим на город, республику и людей. Спасибо, Светлана ❤️

  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Сортавала и карельские традиции в рунопевчестве
    Великолепная экскурсия! Даже под осенним ноябрьским дожем было очень здорово и познавательно! Спасибо огромное Светлане за четкий и понятный материал!
  • П
    Полина
    30 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Очень рекомендуем экскурсию! Без Светланы Сортавала совсем не та - город на 15 минут, где не знаешь на что посмотреть.
    читать дальше

    Он словно раскрывается в ее рассказе о городе.
    Благодаря Светлане у нас теперь очень теплые воспоминания о Сортавале и мы бы вернулись еще☀️

  • Е
    Елена
    28 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Огромная благодарность Светлане! Экскурсия очень понравилась, Светлана с любовью рассказывает о городе, традициях, приветствовала нас на карельском языке и в национальном костюме! Было очень интересно и познавательно. рекомендую экскурсию и гида 💐
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Чудесная экскурсия!
    Замечательный экскурсовод!
    Однозначно рекомендую! 💖
  • А
    Александра
    25 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Светлана удивительной энергетики человек- хочется слушать и слушать. Грамотный и опытный гид и интересный человек, фанат своего дела. Экскурсия понравилась
    читать дальше

    - узнали много важного и интересного, получили рекомендации куда ещё можно сходить и что посмотреть. Большое спасибо, мы рады, что нам повезло!

  • И
    Иван
    24 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Замечательный гид. С большим интересом слушали рассказ о Сортавале, который был донесён до нас с огромной любовью к истории. Понравилось даже ребёнку.
    Спасибо огромное!
  • А
    Анна
    18 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Очень интересно было узнать об истории Карелии, услышать слова на карельском языке, погрузиться в детали быта и жизни карелов. Очень
    читать дальше

    интересно "расшифровывать" названия рек, озер. Экскурсия по городу была очень живой, понятной. У гида очень хорошая грамотная речь. Очень информативная и интересная экскурсия.

  • А
    Анна
    18 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Спасибо, Светлане за погружение в Карелию. Когда человек нравится то, что он делает, то время проходит незаметно, а ты начинаешь чувствовать себя частью той истории, которую тебе рассказывают. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    14 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    С нашим замечательным экскурсоводом Светланой 2 часа неспешной прогулки по городу пролетели незаметно: настолько интересно и душевно рассказывала Светлана о
    читать дальше

    Сортавала, Карелии и карелах, раскрывала исторические факты, отвечала на возникающие у нас по ходу экскурсии вопросы. Возникла необходимость вернуться и продолжить в сопровождении Светланы знакомство с достопримечательностями города и окрестностей, потому что посмотреть все за один день невозможно)) Светлана, от нашей небольшой группы большое Вам спасибо за очень увлекательную, познавательную экскурсию и приятные впечатления! С уважением, Наталья, Елена и Ирина

  • Н
    Наталья
    10 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Как же было интересно! 2,5 часа пролетели незаметно. Материала много, но как подано! Все по полочкам Светлана разложила: сориентировались в
    читать дальше

    городе, новое было всё и запомнилось, отложилось. Позднее гуляли по городу и все было знакомым да еще с историей. Спасибо за Вашу экскурсию, Светлана! Вы настоящий мастер своего дела, да еще известный в городе. Как приятно было наблюдать, что на улицах в Вами здоровались все: от мала до велика. Успехов, благополучия! Исключительно рекомендую!

  • М
    Максим
    8 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Очень понравилась экскурсия по Сортавале! Экскурсовод рассказывала всё интересно и с душой — было видно, что она отлично знает и
    читать дальше

    любит свой город. Мы узнали много нового: она подробно рассказывала про каждое здание, которое проходили, делилась интересными фактами и отвечала на все вопросы. Всё было понятно, увлекательно и познавательно. Спасибо за замечательную экскурсию и приятные впечатления!

  • Д
    Дмитрий
    6 октября 2025
    Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
    Моя огромная благодарность экскурсоводу Светлане!
    Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Увлеченность своим делом, превосходное знание темы, желание поделиться своими знаниями, а также
    читать дальше

    умение преподнести материал - это всё о сегодняшней экскурсии.
    В дополнение к тематике экскурсии, благодаря Светлане, удалось определиться с нашими предпочтениями на оставшиеся дни отдыха в Сортавала.
    Ещё раз выражаю Вам свою признательность за Ваш профессионализм.

  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Сортавала - с карелкой
    Экскурсия очень понравилась, Светлана - прекрасный рассказчик, даже наши дети подключились и с интересом задавали вопросы. Много разносторонней информации, прониклись
    читать дальше

    атмосферой города, столько всего узнали о его непростой истории, о жителях, о зданиях… теперь я знаю что такое Калевала)) после всего мы стали смотреть на город другими глазами, считаю, что взять экскурсию - было лучшим решением, всем однозначно советую!

Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 2667 до 5500. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сортавалы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод