Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Узнайте о богатой истории Сортавалы, её архитектуре и знаменитых жителях. Прогулка откроет вам множество интересных фактов
Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...
«Раскроете историю изменения топонимов на примере улиц Турункату, Крестинанкату и Кирконкату, ставших Комсомольской, Чкалова и Горького»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«Экскурсия начнется с улицы Карельская»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала и карельские традиции
Откройте для себя удивительный мир Сортавалы, где история и культура переплетаются в уникальной архитектуре и карельских традициях
Начало: На набережной
«Мы пройдём по старинной улице Кристинанкату к мысу Кирккониеми»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы, изучите её богатую историю и культуру. Посетите парк Ваккосалми и полюбуйтесь захватывающими видами с горы
Начало: На площади Вяйнямёйнена
«Улица Турункату, одна из самых хорошо сохранившихся с начала 20 века»
Расписание: в понедельник в 11:00, в субботу в 11:30
13 дек в 11:30
15 дек в 11:00
2667 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- еелизавета6 декабря 2025Экскурсия прошла отлично. Слушала экскурсовода как завороженная. Очень интересно и подробно всё рассказывала. 1,5 часа пролетели очень быстро и я осталась под огромным впечатлением.
- ААнастасия20 ноября 2025Экскурсия понравилась в большей степени тем, что Светлана очень любит место, где живёт, и знает многие обычаи и традиции. Для
- ЕЕкатерина15 ноября 2025Были в Карелии первый раз. Экскурсия безумно понравилась! Светлана нас покорила) Очень интересно было рассказано про историю города, живо, с интересными историями, раскрывающими всю прелесть местной культуры. Обязательно вернемся в город ещё, будем советовать экскурсовода!
- ЛЛариса10 ноября 2025Экскурсия со Светланой в Сортавала, прошла на одном дыхании. Она интересный, позитивный, доброжелательный человек! Удачи ей и процветания! Однозначно рекомендуем!
- ООльга6 ноября 2025Светлана с большой любовью к Сортавала познакомила нас с этим небольшим, но с очень богатой историей, городом. Слушать было увлекательно и интересно. Также гид провела небольшой экскурс о языке Карелов, обычаях и традициях края. Рекомендую!
- ЕЕкатерина5 ноября 2025Прогулка удалась! Светлана очень увлеченно рассказывала об архитектуре, языке и традициях. Так знать, любить и продвигать историю своего края - дорого стоит. Все понравилось. Спасибо!
- ЯЯна4 ноября 2025Светлана - великолепный экскурсовод. А мне есть, с чем сравнить. Она очень тактична и в рассказе, и в беседе! Рассказ
- ААнна3 ноября 2025Великолепная экскурсия! Даже под осенним ноябрьским дожем было очень здорово и познавательно! Спасибо огромное Светлане за четкий и понятный материал!
- ППолина30 октября 2025Очень рекомендуем экскурсию! Без Светланы Сортавала совсем не та - город на 15 минут, где не знаешь на что посмотреть.
- ЕЕлена28 октября 2025Огромная благодарность Светлане! Экскурсия очень понравилась, Светлана с любовью рассказывает о городе, традициях, приветствовала нас на карельском языке и в национальном костюме! Было очень интересно и познавательно. рекомендую экскурсию и гида 💐
- ЕЕкатерина27 октября 2025Чудесная экскурсия!
Замечательный экскурсовод!
Однозначно рекомендую! 💖
- ААлександра25 октября 2025Светлана удивительной энергетики человек- хочется слушать и слушать. Грамотный и опытный гид и интересный человек, фанат своего дела. Экскурсия понравилась
- ИИван24 октября 2025Замечательный гид. С большим интересом слушали рассказ о Сортавале, который был донесён до нас с огромной любовью к истории. Понравилось даже ребёнку.
Спасибо огромное!
- ААнна18 октября 2025Очень интересно было узнать об истории Карелии, услышать слова на карельском языке, погрузиться в детали быта и жизни карелов. Очень
- ААнна18 октября 2025Спасибо, Светлане за погружение в Карелию. Когда человек нравится то, что он делает, то время проходит незаметно, а ты начинаешь чувствовать себя частью той истории, которую тебе рассказывают. Спасибо.
- ННаталья14 октября 2025С нашим замечательным экскурсоводом Светланой 2 часа неспешной прогулки по городу пролетели незаметно: настолько интересно и душевно рассказывала Светлана о
- ННаталья10 октября 2025Как же было интересно! 2,5 часа пролетели незаметно. Материала много, но как подано! Все по полочкам Светлана разложила: сориентировались в
- ММаксим8 октября 2025Очень понравилась экскурсия по Сортавале! Экскурсовод рассказывала всё интересно и с душой — было видно, что она отлично знает и
- ДДмитрий6 октября 2025Моя огромная благодарность экскурсоводу Светлане!
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Увлеченность своим делом, превосходное знание темы, желание поделиться своими знаниями, а также
- ООльга5 октября 2025Экскурсия очень понравилась, Светлана - прекрасный рассказчик, даже наши дети подключились и с интересом задавали вопросы. Много разносторонней информации, прониклись
