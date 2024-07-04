Остров Валаам — одно из самых святых мест России.
У вас будет возможность посетить службу и приложиться к мощам святых, а также полюбоваться живописными видами заповедника Ладожские шхеры с борта комфортного катера. Это будет увлекательное путешествие, которое без сомнения подарит вам незабываемые впечатления!
У вас будет возможность посетить службу и приложиться к мощам святых, а также полюбоваться живописными видами заповедника Ладожские шхеры с борта комфортного катера. Это будет увлекательное путешествие, которое без сомнения подарит вам незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00
Описание водной прогулки
Остров Валаам — одно из самых святых мест России. Валаам известен своим Спасо-Преображенским мужским монастырем и другими местами, которые дороги не только для православных, но и для всех ценителей красивой архитектуры. У вас будет возможность посетить службы и приложиться к мощам святых. Ладожские шхеры — это уникальный природный комплекс, включающий в себя множество скалистых островов, разделённых узкими проливами. Вы сможете насладиться красотами северной природы, а также сделать потрясающие фотографии! Прогулка длится от 5,5 до 6 часов. За это время Вы посетите остров Валаам, Ладожские шхеры с прогулкой по острову Хонкасало, увидим Дачу Винтера и насладимся видами на скалы острова Хавус. Наши опытные капитаны проведут вас по самым живописным местам, где вы сможете насладиться красотами природы и увидеть уникальные ландшафты! Организуем как групповую поездку, так и индивидуальную. Наши катера: - Русбот (вместимость 10 пассажиров); -"Касатка" (вместимость 7 пассажиров) Важная информация:
- Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой);
- На катере может разместиться 7-10 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров;
- Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии;
- У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом;
- Согласно Ко.
- АП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей;
- Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне;
- Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»;
- Посещение территории национального парка является платным.
Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|4 500 ₽
|Детский
|2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Дача Винтера
- Остров Риекалансари
- Остров Хавус
- Остров Хонкасало
Что включено
- Услуги гида
- Место в комфортабельном катере
- Водная прогулка по Ладожскому озеру и шхерам
- Прогулка по острову Хонкасало
- Посещение острова Валаам.
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда (можно взять с собой), напитки, сувениры)
- Входной билет в национальный парк Ладожские шхеры (200 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой)
- На катере может разместиться до 6-7 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров
- Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии
- У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом
- Согласно КоАП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей
- Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне
- Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»
- Посещение территории национального парка является платным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 июля 2024
Здравствуйте! Мы были на экскурсии Валаам + Ладожские шхеры. Нам очень, очень понравилось. Знали, что в этот день по прогнозу дождь, на нам дождь не помеха. Другие из-за дождливой погоды
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