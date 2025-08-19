Приглашаем погрузиться в сказочный и неповторимый мир Ладоги, прикоснуться к духовному величию Валаама и посетить самые живописные и секретные места Ладожских шхер, а сертифицированный гид-экскурсовод и капитан наполнит путешествие историей. Насладитесь целительной силой этого края!
Описание водной прогулки
Откройте для себя сердце Карелии! Присоединяйтесь в захватывающем путешествии на комфортабельном катере «Странник». Вас ждет знакомство с первозданной красотой живописных Ладожских шхер (отвезем в секретные места) и духовной силой величественного Валаамского монастыря. Насладитесь целительной силой этого края, вдохновляясь карельской природой и духовной атмосферой святых мест Ладоги. Если перезагрузка, то только здесь. План нашего путешествия:
- Отправление – с официального Валаамского причала. Выходим в залив Ляппяярви, мимо острова Риеккалансаари, на котором будет видно церковь Николая Чудотворца. Далее мыс Таруниемм, где находится дача Винтера, потом остров Хавус.
- После попадаем в национальный парк Ладожские шхеры и выходим к острову Хонкасало (или Пиени-Хепосари, к одному налево, к другому направо), здесь высадка на 30-40 мин (или на обратном пути). Если к монастырю или шхерам идем через Хонкасало, то обратно через Пиени-Хепосари, и наоборот, смотря, какая волна и по желанию группы.
- Далее, по открытой Ладоге до Валаамского архипелага. Прибываем к «Бухте монастырская» и находимся на острове 3 часа. За это время можно успеть посетить Никольский храм, Спасо-Преображенский и др. (экскурсию, гида и транспорт лучше заранее заказать в Паломнической службе, таким образом можно сэкономить время и посетить больше святых мест).
На обратном пути мы подходим к острову Всех святых, где находится храм Ксении Петербуржской и можем посмотреть на него с воды и следуем через национальный парк Ладожские шхеры, посещая секретные места и потаенные уголки, высаживаемся, наслаждаемся видами, снимаем фото и видео. Вся поездка занимает у нас 6 ч. На протяжении всей экскурсионной водной прогулки мы можем останавливаться (по запросу, если не на рейде) и выходить на переднюю или заднюю палубу любоваться красотами Ладоги, фотографировать и снимать видео. Если повезет – увидим нерпу (тюленя). Важная информация:.
- Просьба прибывать на место встречи за 15 минут до начала экскурсии.
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную одежду и обувь с нескользящей подошвой.
- Женщинам для посещения храма необходим платок и юбка.
- Прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности.
Экскурсии проводятся ежедневно в 9:00, 11:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы увидим и посетим: остров Риеккалансаари
- Церковь Николая Чудотворца
- Гидрогородок
- Мыс Таруниемм
- Дачу Винтера
- Остров Хавус
- Национальный парк Ладожские шхеры
- Остров Хонкасало
- Остров Пиени-Хепосари
- Валаамский архипелаг
- Остров Валаам
- Остров Всех Святых
Что включено
- Страховка пассажиров
- Услуги гида и капитана
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно в 9:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
19 авг 2025
О
Ольга
18 авг 2025
Прогулка оставила неизгладимое впечатление, погода добавила эмоций и адреналина, природа великолепна. Такую прогулку точно надо посетить. Все здорово организовано, приятное, ненавязчивое экскурсионное сопровождение. Спасибо за впечатления.
Т
Тамара
11 авг 2025
В
Валентина
27 июл 2025
Здравствуйте, мы увидели все что было написано в экскурсии, кроме нерпы).
Замечательный и веселый капитан.
Заранее позвонил и все проконсультировал.
Поезка привосходная, столько положительных эмоций и увидели столько красоты, что не передать словами!!!
Замечательный и веселый капитан.
Заранее позвонил и все проконсультировал.
Поезка привосходная, столько положительных эмоций и увидели столько красоты, что не передать словами!!!
С
Светлана
26 июл 2025
Экскурсией я бы не назвала эту поездку. Правильно назвать перевозка пассажиров… тут все было чётко… но информации 0
Выбрав эту поездку рассчитывала получить хоть какую то информацию о Валааме, куда потратить 3 ч на самом
Влааме тоже не поняла, хотелось больше видов Ладожских шхер… тут тема не раскрыта.
Выбрав эту поездку рассчитывала получить хоть какую то информацию о Валааме, куда потратить 3 ч на самом
Влааме тоже не поняла, хотелось больше видов Ладожских шхер… тут тема не раскрыта.
Е
Екатерина
22 июл 2025
Г
Григорий
22 июл 2025
Т
Татьяна
13 июл 2025
Хорошая и безопасная прогулка. Капитан рассказал самое основное о посещаемых местах.
И
Иван
12 июл 2025
О
Ольга
24 июн 2025
П
Павлова
6 июн 2025
Все прошло замечательно. Капитан Сергей доброжелательный, общительный, рассказал много интересного про историю о. Ваалам и г. Сортавала. На обратном пути, в Ладожских шхерах, видели нерп.
