Откройте для себя сердце Карелии! Присоединяйтесь в захватывающем путешествии на комфортабельном катере «Странник». Вас ждет знакомство с первозданной красотой живописных Ладожских шхер (отвезем в секретные места) и духовной силой величественного Валаамского монастыря. Насладитесь целительной силой этого края, вдохновляясь карельской природой и духовной атмосферой святых мест Ладоги. Если перезагрузка, то только здесь. План нашего путешествия:

Отправление – с официального Валаамского причала. Выходим в залив Ляппяярви, мимо острова Риеккалансаари, на котором будет видно церковь Николая Чудотворца. Далее мыс Таруниемм, где находится дача Винтера, потом остров Хавус.

После попадаем в национальный парк Ладожские шхеры и выходим к острову Хонкасало (или Пиени-Хепосари, к одному налево, к другому направо), здесь высадка на 30-40 мин (или на обратном пути). Если к монастырю или шхерам идем через Хонкасало, то обратно через Пиени-Хепосари, и наоборот, смотря, какая волна и по желанию группы.

Далее, по открытой Ладоге до Валаамского архипелага. Прибываем к «Бухте монастырская» и находимся на острове 3 часа. За это время можно успеть посетить Никольский храм, Спасо-Преображенский и др. (экскурсию, гида и транспорт лучше заранее заказать в Паломнической службе, таким образом можно сэкономить время и посетить больше святых мест).

На обратном пути мы подходим к острову Всех святых, где находится храм Ксении Петербуржской и можем посмотреть на него с воды и следуем через национальный парк Ладожские шхеры, посещая секретные места и потаенные уголки, высаживаемся, наслаждаемся видами, снимаем фото и видео. Вся поездка занимает у нас 6 ч. На протяжении всей экскурсионной водной прогулки мы можем останавливаться (по запросу, если не на рейде) и выходить на переднюю или заднюю палубу любоваться красотами Ладоги, фотографировать и снимать видео. Если повезет – увидим нерпу (тюленя). Важная информация:.

На обратном пути мы подходим к острову Всех святых, где находится храм Ксении Петербуржской и можем посмотреть на него с воды и следуем через национальный парк Ладожские шхеры, посещая секретные места и потаенные уголки, высаживаемся, наслаждаемся видами, снимаем фото и видео. Вся поездка занимает у нас 6 ч. На протяжении всей экскурсионной водной прогулки мы можем останавливаться (по запросу, если не на рейде) и выходить на переднюю или заднюю палубу любоваться красотами Ладоги, фотографировать и снимать видео. Если повезет – увидим нерпу (тюленя). Важная информация:.

• На обратном пути мы подходим к острову Всех святых, где находится храм Ксении Петербуржской и можем посмотреть на него с воды и следуем через национальный парк Ладожские шхеры, посещая секретные места и потаенные уголки, высаживаемся, наслаждаемся видами, снимаем фото и видео. Вся поездка занимает у нас 6 ч. На протяжении всей экскурсионной водной прогулки мы можем останавливаться (по запросу, если не на рейде) и выходить на переднюю или заднюю палубу любоваться красотами Ладоги, фотографировать и снимать видео. Если повезет – увидим нерпу (тюленя). Важная информация: