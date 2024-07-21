Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Вы прокатитесь на ретропоезде, увидите Мраморный каньон в парке «Рускеала» и легендарные ладожские шхеры, посмотрите на водопады Ахвенкоски и Кивач. Погостите у деревенской жительницы и попробуете карельскую кухню. А ночевать будем в домиках на берегах озёр.
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 14 до 18 лет в сопровождении одного из родителей.
Необходимое снаряжение: велошлем (можно арендовать у нас), одежда для езды на велосипеде, желательно специальные велотрусы (без швов) и обувь с жесткой подошвой. Обязательно наличие одежды на случай дождя. Мы рекомендуем велодождевик и непромокаемые штаны, можно и бахилы на обувь. Всё это вам надо будет возить с собой, так как машины может не быть рядом в момент начала дождя. Велосумки нужны небольшие, их также можно арендовать. Для вечернего времени необходима обычная одежда. Несмотря на то, что мы посещаем хорошие рестораны, в них отсутствует дресс-код, поэтому вечерние платья и смокинги не обязательны. Желательно иметь средства защиты от солнца и комаров. Никакого специального снаряжения или инструментов не требуется. Если вы принимаете специальные лекарственные средства, то запаситесь ими.
Проживание. Двухместное размещение в комфортабельных гостиницах европейского уровня (4 ночи). В 1-й день — база отдыха «Усадьба в Карелии», 2-й день — база отдыха «Белые мосты», 3-й день — гостевой дом «Романтик», 4-й день — гостиница «Калевала».
Питание. В стоимость включены завтраки в гостиницах, 1 ужин и ланчи — (шведский стол) на маршруте, кроме ланча в парке «Рускеала».
Программа тура по дням
Горный парк «Рускеала», водопад Ахвенкоски, залив Кирьявалахти
Встречаемся на ж. -д. вокзале в городе Сортавала и на стилизованном под старину поезде «Рускеальский экспресс» отправляемся в горный парк «Рускеала». По прибытии прогуляемся по оборудованным тропам вокруг живописного Мраморного каньона и полюбуемся его отвесными берегами и зелёно-голубым озером.
Затем сядем на велосипеды и поедем обратно к Ладоге. Остановимся у водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Проедем вдоль берега залива Кирьявалахти, с которого открываются захватывающие виды на знаменитые ладожские шхеры. Вечером разместимся в гостинице на берегу Ладожского озера.
Всего за день проедем 37 км.
По берегу Ладожского озера, экскурсии по желанию
Сегодня продолжим наше велопутешествие вдоль Ладоги. По желанию можно совершить радиальную поездку к самому высокому водопаду северного Приладожья — Белые мосты и полюбоваться его полноводным каскадом в окружении нетронутой природы. Можно посетить Кительское гранатовое месторождение, водопад Койриноя и мемориал «Крест скорби», посвящённый павшим в советско-финской войне 1939-1940 годов. Вечером погреемся в бане, а ночь снова проведём на берегу озера.
Всего за день проедем 40 км.
Деревня Кинерма, знакомство с жительницей, Сямозеро
После завтрака на машине доедем до деревни Кинерма, все дома в которой построены в характерном для Карелии стиле: с хлевом, сеновалом и кладовыми под одной крышей с избой. Заглянем в гости в один из них. Хозяйка Надежда расскажет вам о возрождении карельской культуры и языка и угостит традиционными блюдами.
Затем по комфортным и пустынным асфальтовым и гравийным дорогам на велосипедах доедем до Сямозера, одного из крупнейших в Южной Карелии. Снова попаримся в баньке на берегу и останемся здесь до утра.
Всего за день проедем 62 км.
Путь до Ушкозера, пикник на берегу
Наша цель на этот день — Ушкозеро. По дороге, если будет желание, заедем в усадьбу карельского деда Мороза Талви Укко. Самый живописный участок пути ждёт нас перед деревней Шуйская Чупа, которая известна тем, что здесь находится бывшая резиденция Б. Н. Ельцина. Проедем по самому берегу озера и устроим пикник с видом на водную гладь.
Всего за день проедем 70 км.
Водопад Кивач, ужин в Петрозаводске
В заключительный день побываем у водопада Кивач в одноимённом заповеднике. По пути, при желании, поднимемся на магическую гору Сампо и заедем на рыбзавод, чтобы купить с собой свежую форель и икру.
Полюбовавшись водопадом, отправимся в Петрозаводск. По приезде поужинаем традиционной кухней и поделимся впечатлениями от путешествия. Можно уехать ночным поездом или остаться в Петрозаводске ещё.
Всего за день проедем 55 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин, ланчи на маршруте (кроме парка «Рускеала»)
- Машина сопровождения для перевозки багажа и транспортировки участников
- Трансферы на маршруте
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Услуги гида
- Поддержка механика
- Баня
- Клубная футболка в подарок
Что не входит в цену
- Проезд до г. Сортавала из вашего города и обратно из Петрозаводска
- Ужины (кроме одного), ланч в парке «Рускеала»
- Разрешение на фото - и видеосъёмку (в некоторых музеях)
- Страховка
- Аренда велосипеда - 5000 руб. (электровелосипед - 12 000 руб.)
- Доплата за одноместное размещение - 10 000 руб