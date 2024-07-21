Мы проедем по комфортным асфальтовым дорогам Южной Карелии, полюбуемся нетронутой природой и побываем в знаменитых местах. Вы прокатитесь на ретропоезде, увидите Мраморный каньон в парке «Рускеала» и легендарные ладожские шхеры, посмотрите на водопады Ахвенкоски и Кивач. Погостите у деревенской жительницы и попробуете карельскую кухню. А ночевать будем в домиках на берегах озёр.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 14 до 18 лет в сопровождении одного из родителей.

Необходимое снаряжение: велошлем (можно арендовать у нас), одежда для езды на велосипеде, желательно специальные велотрусы (без швов) и обувь с жесткой подошвой. Обязательно наличие одежды на случай дождя. Мы рекомендуем велодождевик и непромокаемые штаны, можно и бахилы на обувь. Всё это вам надо будет возить с собой, так как машины может не быть рядом в момент начала дождя. Велосумки нужны небольшие, их также можно арендовать. Для вечернего времени необходима обычная одежда. Несмотря на то, что мы посещаем хорошие рестораны, в них отсутствует дресс-код, поэтому вечерние платья и смокинги не обязательны. Желательно иметь средства защиты от солнца и комаров. Никакого специального снаряжения или инструментов не требуется. Если вы принимаете специальные лекарственные средства, то запаситесь ими.