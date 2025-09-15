Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 8:30
15 сен в 08:30
62 900 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
25 ноя в 08:30
12 дек в 08:30
98 700 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
22 ноя в 08:30
30 дек в 08:30
139 000 ₽ за человека
