Найдено 3 тура в категории «Водопад Кивач» в Сортавале, цены от 62 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
На автобусе
4 дня
6 отзывов
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 8:30
15 сен в 08:30
62 900 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
На машине
6 дней
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
25 ноя в 08:30
12 дек в 08:30
98 700 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
На машине
На снегоходах
9 дней
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
22 ноя в 08:30
30 дек в 08:30
139 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водопад Кивач»

Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ретро поезд
  4. Остров Валаам
  5. Ладожские шхеры
  6. Исторический парк «Бастионъ»
  7. Водопад Кивач
  8. Питомник хаски
  9. Онежская набережная
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит тур в Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Водопад Кивач" можно забронировать 3 тура от 62 900 до 139 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
