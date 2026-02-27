Описание тура
Это приватный романтический выезд для двоих в летнюю Карелию на 3 дня — когда важны не галочки и толпы, а тишина, красота и время вместе. Мы собираем путешествие так, чтобы вы успели главное: выдохнуть, выспаться, замедлиться и прожить Карелию как вашу общую историю — без суеты, лишних решений и утомительных переездов.
Внутри — вау-моменты, которые выглядят как сцены из фильма: полет на воздушном шаре на рассвете/закате с шампанским, Ладожские шхеры на катере с высадками на уединённые острова, мраморная Рускеала и Подземные гроты, и финал на ретропоезде 19 века с живой музыкой. А жить вы будете у Ладоги — там, где отдых действительно происходит: прогулки у воды, закаты, уют и возможность Spa.
Кому подойдёт этот тур
Парам, которые хотят перезагрузиться за 3 дня: выспаться, замедлиться и провести время вместе — без суеты, толпы и бытовых мелочей.
Тем, кто выбирает романтику без суеты и раздражителей: комфорт сна как приоритет, тишина, тепло, красивое пространство и сервис, который работает незаметно и не требует вашего участия.
Тем, кому важен правильный ритм: не марафон по локациям, а продуманный сценарий с паузами — чтобы впечатления проживались, а не пролетали.
Тем, кто хочет Карелию в лучших сценах: водопады и гранатовая добыча, Ладожские шхеры с высадками на острова, мраморная Рускеала и Подземные гроты, ретропоезд как финальные титры.
Тем, кто любит вау-эмоции в комфортной подаче: полёт на воздушном шаре на рассвете/закате с шампанским и сертификатом — как событие, а не галочка.
Тем, кто ценит приватность и отсутствие толпы: острова, вода, скалы, тихие точки и ощущение мы одни, где можно говорить, молчать и просто быть рядом.
Тем, кто не хочет зависеть от капризов погоды и случайностей: план B встроен в программу (в том числе по шару), а логистика собрана так, чтобы поездка не рушилась.
Тем, кому важна эстетика: вода, свет, камень, закаты и киношные моменты, которые хочется запомнить — и сохранить.
Тем, кто любит гибкость без хаоса: можно добавить активности (Spa, зиплайн), а можно оставить день мягким и восстановительным — под настроение пары.
Кому точно не подойдёт этот тур
Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и спокойно относится к компромиссам по отелю, логистике и сервису. Здесь ставка на предсказуемое качество, тишину и комфорт.
Тем, кому нужен марафон по точкам: чем больше, тем лучше, без пауз и с постоянной гонкой. У нас другой ритм — впечатления, воздух, время прожить момент.
Тем, кто едет за тусовками и шумными вечерами. Этот выезд про восстановление, природу и спокойные, тихие вечера у воды.
Тем, кто привык контролировать каждую минуту и менять план на месте каждые полчаса. Мы заранее собираем маршрут и тайминг, чтобы вам не приходилось решать и держать всё в голове.
Тем, кто ищет жёсткий экстрим или выживание: палатки, походы с тяжёлым рюкзаком, бытовые испытания. Здесь будет комфортно, тепло и по-взрослому.
Эта программа — готовый пример приватного романтического выезда для двоих с нашим фирменным ритмом: вау-моменты без перегруза, комфорт сна, тишина и продуманная логистика. Но сценарий не жёсткий: мы легко адаптируем его под вашу пару — по длительности, темпу, уровню активности, интересам и настроению (больше природы и уединения / больше гастро и эстетики / больше приключений) — чтобы поездка получилась вашей историей, а не стандартным маршрутом.
Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
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- Полет на воздушном шаре на рассвете/закате — Карелия с высоты: леса, озёра и долины как на ладони + шампанское и сертификат после приземления.
- Ладожские шхеры на скоростном катере — скалы, узкие проливы и высадки на уединённые острова, где чувствуешь настоящую тишину и простор.
- Рускеала — мраморный каньон с бирюзовой водой — прогулка по самым красивым видовым точкам и ощущение вау от масштаба.
- Подземная Рускеала — мистические гроты и штольни, куда сложно попасть самостоятельно, но с нами возможно.
- Ретропоезд 19 века — паровоз, бархатные вагоны, живая музыка и шампанское: финал путешествия как сцена из фильма.
- Водопады Северного Приладожья + добыча граната — мощь карельской природы и свой личный сувенир, добытый руками.
- Отель на берегу Ладоги — место, где отдых не между экскурсиями, а часть впечатлений: прогулки у воды, закаты и возможность Spa.
Программа тура по дням
Водопады, месторождение граната, закат над Ладогой
Мы встречаем вас на вокзале в Сортавале — без суеты и ожиданий. Сразу задаём правильный ритм: спокойный завтрак уже включён в стоимость, чтобы с первых минут не решать бытовые мелочи, а просто выдохнуть и быть вместе.
Дальше — Карелия вживую: дорога без лишних кругов и перегруза, а на точках — время не пробежать, а прожить. Мы едем к самым красивым водопадам Северного Приладожья: шум воды, прохлада леса, первые кадры вашего маленького фильма. Затем — месторождение граната: небольшой, но очень запоминающийся ритуал — каждый добудет себе камень на память, как символ этого выезда.
После впечатлений — важная часть нашего премиума: комфорт тела и качество отдыха. Мы привозим вас в отель на берегу Ладоги, заселяем без лишних действий с вашей стороны, и вы переходите в режим мы никуда не спешим. Обедаем, делаем паузу, отдыхаете. По желанию — Spa при отеле, прогулка вдоль воды, тишина и воздух, которые буквально возвращают ресурс.
Вечер оставляем свободным — потому что романтика начинается не с программы, а с пространства. Вы можете просто гулять по большой территории, выбрать уютный ужин в ресторане и встретить ладожский закат — тихо, красиво, без толпы и без ощущения, что надо успеть ещё что-то. Первый день работает на главное: снять напряжение дороги, выспаться и настроиться друг на друга.
Воздушный шар на рассвете, шхеры, деревня Викингов
Этот день — про эмоцию, которая остаётся внутри надолго: вы вместе видите мир сверху и потом проживаете Карелию так, как её почти никто не видит — спокойно, красиво и без трения.
Полет на воздушном шаре. Да, подъём будет ранним — и именно в этом магия: вы ещё сонные, тёплые, на тишине, и вокруг просыпается Карелия. С высоты — леса, озёра и долины, которые выглядят как кадры из фильма. Мы берём на себя всю организацию и тайминг, чтобы вы не думали куда, во сколько, что брать. После приземления — бокал шампанского и сертификаты: маленький ритуал, который фиксирует момент как событие, а не ещё одну активность.
Возвращаемся в отель, спокойно завтракаем и даём вам время досмотреть сон: отдохнуть, прогуляться по территории, просто побыть вдвоём. В нашем подходе это не пустое окно, а важная часть сценария: без пауз поездка превращается в гонку, а нам нужен эффект близости.
Ладожские шхеры на скоростном катере. Дальше — Карелия природная, но в приватном формате: вода, скалы, узкие проливы и несколько остановок на уединённых островах. Воздух здесь другой — и разговоры тоже другие. Мы высадимся там, где есть ощущение мы одни, вдохнём эту тишину и сделаем маленький карельский ритуал с желанием — не ради туристического фольклора, а чтобы у вашего путешествия появился свой личный символ.
Карельский обед — вкусно, без ожиданий и в правильное время, чтобы не было раздражающего голода и давай быстрее.
Этно-комплекс — живая история Карелии. Во второй половине дня — культурный слой, но без скучных лекций. Реконструированная деревня викингов на берегу Ладоги, экскурсия, дегустация медовухи, ремесленные зоны и мастер-классы. Это тот формат, где вы не смотрите, а вовлекаетесь — и это отлично работает на общую историю пары: потом это вспоминается, обсуждается, становится нашим.
Возвращаемся в отель, ужинаем и замедляемся — чтобы день не перебил вас, а оставил приятную усталость и чувство прожитого.
Если полёт отменят из-за погоды, мы переносим его на следующий день — поездка не ломается: у нас предусмотрен план B по ритму и наполнению, чтобы вау-момент всё равно случился.
Горный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоезд
Утро начинаем мягко: завтрак в отеле и время без спешки, чтобы спокойно выдохнуть, допить кофе, пройтись к воде и забрать от этого места максимум тишины. Мы специально оставляем вам пространство — чтобы финальный день не превращался в гонку, а завершал поездку красиво и бережно.
Дальше — выезд без трения: выселяемся, а про чемоданы мы заботимся сами. Вам не нужно носить вещи, думать, где их оставить и как всё успеть.
Рускеальский парк. Едем за тем самым вау: мраморный каньон и бирюзовая вода, прогулка по видовым точкам, воздух и ощущение масштабной природы. Хотите — добавим немного драйва (зиплайн), хотите — оставим этот блок максимально спокойным и созерцательным. Ритм дня подстраиваем под ваше состояние, а не наоборот.
Обед — в удобное время, чтобы не было мы голодные и раздражённые, а была ровная, приятная энергия на вторую часть дня.
Подземная Рускеала — редкий опыт. Спускаемся туда, куда попасть непросто. Бывшие места добычи мрамора, а сегодня — подсвеченные гроты, прохлада, акустика и ощущение мы в другом мире. Это тот момент, который делает поездку не похожей на стандартную экскурсию и остаётся одной из самых ярких сцен.
Финал — Ретропоезд. Завершаем путешествие красиво: не просто доехать, а прожить финальную сцену. Настоящий паровоз и вагоны в стиле конца Xix века — бархат, живая музыка, шампанское, атмосфера, где хочется молчать, улыбаться и держаться за руку. Вы возвращаетесь в город на ретропоезде, как будто у вашего маленького фильма есть идеальный финал.
Дальше — аккуратные проводы на ваш поезд: мы заранее выстраиваем тайминг так, чтобы вы не переживали за посадку и не делали лишних движений. Если остаётся время до отправления — заедем на спокойный ужин в ресторан национальной кухни (по желанию), и затем отвезём вас на вокзал.
Вы уезжаете не уставшими от программы, а наполненными — с общей историей и ощущением, что эти 3 дня действительно сработали на вас двоих.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в гостевом комплексе на берегу Ладожского озера (уровень 4/комфорт, размещение по программе)
- Завтраки (3 дня) - в отеле/комплексе
- Встреча и сопровождение по программе: турлидер в группе, организационная поддержка на протяжении тура
- Все переезды по маршруту в рамках программы (встреча/перемещения между локациями/доставка к поездам по завершении)
- Экскурсия к водопадам Северного Приладожья. Посещение месторождения граната + возможность добыть сувенир
- Прогулка по Ладожским шхерам на катере с высадками на острова
- Посещение этно-комплекса Музей живой истории Карелии (Деревня викингов): экскурсия и активности по программе комплекса
- Посещение горного парка Рускеала + экскурсия по наземной части
- Экскурсия Подземная Рускеала. Билеты на ретропоезд (Сортавала) - проезд по программе
Что не входит в цену
- Билеты до/из Сортавалы (поезда из/в Санкт-Петербург и Москву)
- Обеды и ужины (оплачиваются отдельно по меню в ресторанах)
- Полёт на воздушном шаре
- Spa/баня/доп. услуги отеля (по желанию)
- Дополнительные развлечения: зиплайн в Рускеале и любые активности вне программы