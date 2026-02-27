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Описание тура

Это приватный романтический выезд для двоих в летнюю Карелию на 3 дня — когда важны не галочки и толпы, а тишина, красота и время вместе. Мы собираем путешествие так, чтобы вы успели главное: выдохнуть, выспаться, замедлиться и прожить Карелию как вашу общую историю — без суеты, лишних решений и утомительных переездов.

Внутри — вау-моменты, которые выглядят как сцены из фильма: полет на воздушном шаре на рассвете/закате с шампанским, Ладожские шхеры на катере с высадками на уединённые острова, мраморная Рускеала и Подземные гроты, и финал на ретропоезде 19 века с живой музыкой. А жить вы будете у Ладоги — там, где отдых действительно происходит: прогулки у воды, закаты, уют и возможность Spa.

Кому подойдёт этот тур

Парам, которые хотят перезагрузиться за 3 дня : выспаться, замедлиться и провести время вместе — без суеты, толпы и бытовых мелочей.

Тем, кто выбирает романтику без суеты и раздражителей : комфорт сна как приоритет, тишина, тепло, красивое пространство и сервис, который работает незаметно и не требует вашего участия.

Тем, кому важен правильный ритм : не марафон по локациям, а продуманный сценарий с паузами — чтобы впечатления проживались, а не пролетали.

Тем, кто хочет Карелию в лучших сценах : водопады и гранатовая добыча, Ладожские шхеры с высадками на острова, мраморная Рускеала и Подземные гроты, ретропоезд как финальные титры.

Тем, кто любит вау-эмоции в комфортной подаче : полёт на воздушном шаре на рассвете/закате с шампанским и сертификатом — как событие, а не галочка.

Тем, кто ценит приватность и отсутствие толпы : острова, вода, скалы, тихие точки и ощущение мы одни, где можно говорить, молчать и просто быть рядом.

Тем, кто не хочет зависеть от капризов погоды и случайностей: план B встроен в программу (в том числе по шару), а логистика собрана так, чтобы поездка не рушилась.

Тем, кому важна эстетика : вода, свет, камень, закаты и киношные моменты, которые хочется запомнить — и сохранить.

Тем, кто любит гибкость без хаоса: можно добавить активности (Spa, зиплайн), а можно оставить день мягким и восстановительным — под настроение пары.

Кому точно не подойдёт этот тур

Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и спокойно относится к компромиссам по отелю, логистике и сервису. Здесь ставка на предсказуемое качество, тишину и комфорт.

Тем, кому нужен марафон по точкам : чем больше, тем лучше, без пауз и с постоянной гонкой. У нас другой ритм — впечатления, воздух, время прожить момент.

Тем, кто едет за тусовками и шумными вечерами . Этот выезд про восстановление, природу и спокойные, тихие вечера у воды.

Тем, кто привык контролировать каждую минуту и менять план на месте каждые полчаса. Мы заранее собираем маршрут и тайминг, чтобы вам не приходилось решать и держать всё в голове.

Тем, кто ищет жёсткий экстрим или выживание: палатки, походы с тяжёлым рюкзаком, бытовые испытания. Здесь будет комфортно, тепло и по-взрослому.

Эта программа — готовый пример приватного романтического выезда для двоих с нашим фирменным ритмом: вау-моменты без перегруза, комфорт сна, тишина и продуманная логистика. Но сценарий не жёсткий: мы легко адаптируем его под вашу пару — по длительности, темпу, уровню активности, интересам и настроению (больше природы и уединения / больше гастро и эстетики / больше приключений) — чтобы поездка получилась вашей историей, а не стандартным маршрутом.

Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

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