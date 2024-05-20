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влюбленный в Карелию, много знающий и интересно предоставляющий информацию. Программа составлена очень грамотно. Мы много всего успели посмотреть, и в тоже время не устали. Для ночевки был арендован коттедж в поселке. В коттедже есть все, что необходимо для отдыха. Приятные хозяева и очень красивое месторасположения. Учитывая, что при формировании программы были учтены все нюансы, в Рускеалу мы приехали значительно раньше, чем туда приехали автобусы. По этому прогулка по парку была приятной и до определенной степени безлюдной. И так было везде. В общем всем рекомендую. Получили массу приятных впечатлений, интересной информации и при этом отдохнули.