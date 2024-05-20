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Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
«В 9:00 выезжаем в горный парк «Рускеала»»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
«В 12 часов мы доберемся до горного парка Рускеала, объединимся с той частью группы, которая выбрала ретропоезд, и пойдем на экскурсию»
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
«Мы отправимся в природный парк «Рускеала» с невероятным по красоте мраморным каньоном, будем любоваться крутыми северными скалами и сосновыми рощами, ходить по экотропам и слушать шум водопадов»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна20 мая 2024Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
- ММарина19 мая 2024Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ВВладимир30 октября 2023Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
- ННаталья18 октября 2023Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
- ЕЕвгения22 июля 20232х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
- ЮЮлия27 июня 202225-26 ездили с сестрой на экскурсию Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала». Нам очень все понравилось. Экскурсоводом была Ольга. Человек
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