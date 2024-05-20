Туры по паркам Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Парки» в Сортавале, цены от 9 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
«В 9:00 выезжаем в горный парк «Рускеала»»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
«В 12 часов мы доберемся до горного парка Рускеала, объединимся с той частью группы, которая выбрала ретропоезд, и пойдем на экскурсию»
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145 за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
«Мы отправимся в природный парк «Рускеала» с невероятным по красоте мраморным каньоном, будем любоваться крутыми северными скалами и сосновыми рощами, ходить по экотропам и слушать шум водопадов»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
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    от группы и самостоятельно погулять понастраиваться. Спокойное адекватное отношение, без давления и осуждения. 3 дня пролетели незаметно. Буду рекомендовать и при возможности приеду снова =)

    Благодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсии
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
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    детальные повествования об историческом прошлом Карелии и Сортавалы в частности, а так же почти индивидуальный подход к каждому туристу. Благодаря Ярославу, посмотрели столько красивых мест, что хочется вернуться и лицезреть красоту природы Карелии снова и снова. Однозначно всем рекомендую воспользоваться услугами Ярослава, чтобы получить массу впечатлений и красивые фото.

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • В
    Владимир
    30 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
  • Н
    Наталья
    18 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
  • Е
    Евгения
    22 июля 2023
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
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    о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом. Горный парк Рускеала -любовь с первого взгляда! 😍Природа нереальная! ❤️ Организация экскурсии идеальная! 👍 (НО: если планируете эту экскурсию и хотите поехать на ретро поезде в Рускеала, нужно заранее покупать билеты на него. Каким-то чудом мне удалось купить билеты, но уже на другую дату (тк ребенок хотел прокатиться на нем) и пришлось остаться на 3й день в Сортавале (о чем я не жалею)

    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2022
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    25-26 ездили с сестрой на экскурсию Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала». Нам очень все понравилось. Экскурсоводом была Ольга. Человек
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    влюбленный в Карелию, много знающий и интересно предоставляющий информацию. Программа составлена очень грамотно. Мы много всего успели посмотреть, и в тоже время не устали. Для ночевки был арендован коттедж в поселке. В коттедже есть все, что необходимо для отдыха. Приятные хозяева и очень красивое месторасположения. Учитывая, что при формировании программы были учтены все нюансы, в Рускеалу мы приехали значительно раньше, чем туда приехали автобусы. По этому прогулка по парку была приятной и до определенной степени безлюдной. И так было везде. В общем всем рекомендую. Получили массу приятных впечатлений, интересной информации и при этом отдохнули.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
  2. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  3. Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Парки" можно забронировать 3 тура от 9 750 до 21 395. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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