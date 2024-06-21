Туры к горам Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Сортавале, цены от 9 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
7 отзывов
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
«Посетите необычную 107-метровую гору Хийденвуори, откуда открывается чарующий вид на ладожские шхеры»
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
9 750 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
«После завтрака в 9 утра едем на экскурсию «Подъем на гору Паасо»»
28 июня в 10:20
29 июня в 10:20
13 145 за человека
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
«Спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы»
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
12 925 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алина
    21 июня 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Три дня тура пролетели очень быстро и занимательно. Экскурсовод рассказывал доступно и интересно, провел по не самым банальным местам. Особенно подойдет тур для любителей диких сторон нашего мира
  • С
    Светлана
    14 июня 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Очень понравилась трёхдневная экскурсия с Ярославом. Интересно, познавательно, увидели много красивых мест в окрестностях Сортавалы. Была с двумя детьми, мы в восторге! Не пожалели, всем советую.
  • М
    Мария
    8 июня 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Дорогие путешественники! Это было невероятно! Места прекрасны, Ярослав очень здорово и интересно всё рассказывает. Фишка его в том, что показывает туристическое
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    место, а после отвозит в такое же, но уединённое, спокойное и живописное место. Водопады в туристическом месте оборудованном тропинками и водопад к которому ты можешь подойти, и там кроме вашей группы никого больше нет, это совершенно разные ощущения! Как здорово что вы знаете такие места и показываете их. Фраза Ярослава мне очень понравилась -" Обычно туристов сюда не водят, но я своих таскаю😊" А поиск гранатов это вообще отдельная история, сначала не понимаешь как их искать, выдалбливать, а потом остановиться не можешь и столько радость когда находишь этот вишнёвый камушек! Полазить по горам, порогам, бывало даже страшно, но у нашего гида всё под контролем, за всеми следить успевает, и показывать и рассказывать и возить! Даже грустно было расставаться 😢 Огромное вам спасибо за чудесную Карелию 💜

    Дорогие путешественники!Дорогие путешественники!Дорогие путешественники!Дорогие путешественники!Дорогие путешественники!Дорогие путешественники!
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • Е
    Евгения
    22 июля 2023
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
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    о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом. Горный парк Рускеала -любовь с первого взгляда! 😍Природа нереальная! ❤️ Организация экскурсии идеальная! 👍 (НО: если планируете эту экскурсию и хотите поехать на ретро поезде в Рускеала, нужно заранее покупать билеты на него. Каким-то чудом мне удалось купить билеты, но уже на другую дату (тк ребенок хотел прокатиться на нем) и пришлось остаться на 3й день в Сортавале (о чем я не жалею)

    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
  2. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  3. Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 9 750 до 13 145. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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