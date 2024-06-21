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Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
«Посетите необычную 107-метровую гору Хийденвуори, откуда открывается чарующий вид на ладожские шхеры»
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
9 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
«После завтрака в 9 утра едем на экскурсию «Подъем на гору Паасо»»
28 июня в 10:20
29 июня в 10:20
13 145₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
«Спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы»
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
12 925₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина21 июня 2024Три дня тура пролетели очень быстро и занимательно. Экскурсовод рассказывал доступно и интересно, провел по не самым банальным местам. Особенно подойдет тур для любителей диких сторон нашего мира
- ССветлана14 июня 2024Очень понравилась трёхдневная экскурсия с Ярославом. Интересно, познавательно, увидели много красивых мест в окрестностях Сортавалы. Была с двумя детьми, мы в восторге! Не пожалели, всем советую.
- ММария8 июня 2024Дорогие путешественники! Это было невероятно! Места прекрасны, Ярослав очень здорово и интересно всё рассказывает. Фишка его в том, что показывает туристическое
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ЕЕвгения22 июля 20232х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Горы»
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