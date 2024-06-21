читать дальше

место, а после отвозит в такое же, но уединённое, спокойное и живописное место. Водопады в туристическом месте оборудованном тропинками и водопад к которому ты можешь подойти, и там кроме вашей группы никого больше нет, это совершенно разные ощущения! Как здорово что вы знаете такие места и показываете их. Фраза Ярослава мне очень понравилась -" Обычно туристов сюда не водят, но я своих таскаю😊" А поиск гранатов это вообще отдельная история, сначала не понимаешь как их искать, выдалбливать, а потом остановиться не можешь и столько радость когда находишь этот вишнёвый камушек! Полазить по горам, порогам, бывало даже страшно, но у нашего гида всё под контролем, за всеми следить успевает, и показывать и рассказывать и возить! Даже грустно было расставаться 😢 Огромное вам спасибо за чудесную Карелию 💜