Карелия. Женский тур до 6 чел. Рускеала, ретропоезд, Ладога, саамы и хаски
Зимняя Карелия - это настоящая сказка, в которую вы попадёте не через экран, а наяву
«Посетим этнопарк саамов, познакомимся с хаски, пообщаемся с оленями, узнаем, как здесь жили столетиями, что ели и во что верили»
27 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 67 900 ₽
135 800 ₽ за человека
Зимняя Карелия. Комфорт-тур до 7 человек: ретропоезд, Рускеала, Ладога, саамы и хаски
Ретропоезд, пещеры, водопады, хаски и олени, история саамов, живописная Карелия и отель у Ладоги
«В этом туре мы собрали всё лучшее, за что любят север: ретропоезд, заснеженные мраморные каньоны, подземные гроты, пушистых хаски и водопады в лесах»
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
от 67 900 ₽
135 800 ₽ за человека
Сказка в Карелии: комфорт-тур до 8 чел. Дед Мороз, ретропоезд, Рускеала, саамы, хаски
Карельский Дед Мороз, хаски, олени, национальная деревня с песнями и плясками, леса и водопады
«Мы собрали всё, за что влюбляются в Карелию зимой: ретропоезд 19 века, мраморные каньоны, подземные пещеры, пушистых хаски, искренние встречи с местными жителями и, конечно, карельского Деда Мороза — Талвиукко»
27 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 95 900 ₽
191 800 ₽ за человека
