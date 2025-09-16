Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
«Вы познакомитесь с культурой и традициями этого народа, а на оленьей ферме, сможете покормить северных оленей и сделать с ними забавные фотографии»
31 дек в 08:30
56 000 ₽ за человека
Путешествие в Карелию для всей семьи: Рускеала, Сортавала и парк «Бастионъ» с фотографом
Проехаться на ретропоезде, увидеть хаски и оленей и полюбоваться Мраморным каньоном и водопадами
Начало: Ж/д станция Сортавала, 10:00
«Подниметесь на вершину горы Паасо за головокружительными видами, а ещё дети насладятся общением с милыми собаками, оленями и лосями»
3 окт в 10:00
64 000 ₽ за человека
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
«Побываем на фермах, где можно покормить и погладить осликов и оленей»
20 сен в 08:30
27 сен в 08:30
75 000 ₽ за всё до 7 чел.
