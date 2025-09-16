Мои заказы

Туры к оленям в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «К оленям» в Сортавале, цены от 56 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
3 дня
1 отзыв
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
«Вы познакомитесь с культурой и традициями этого народа, а на оленьей ферме, сможете покормить северных оленей и сделать с ними забавные фотографии»
31 дек в 08:30
56 000 ₽ за человека
Путешествие в Карелию для всей семьи: Рускеала, Сортавала и парк «Бастионъ» с фотографом
На автобусе
3 дня
Путешествие в Карелию для всей семьи: Рускеала, Сортавала и парк «Бастионъ» с фотографом
Проехаться на ретропоезде, увидеть хаски и оленей и полюбоваться Мраморным каньоном и водопадами
Начало: Ж/д станция Сортавала, 10:00
«Подниметесь на вершину горы Паасо за головокружительными видами, а ещё дети насладятся общением с милыми собаками, оленями и лосями»
3 окт в 10:00
64 000 ₽ за человека
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
На машине
2 дня
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
«Побываем на фермах, где можно покормить и погладить осликов и оленей»
20 сен в 08:30
27 сен в 08:30
75 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «К оленям»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
  2. Путешествие в Карелию для всей семьи: Рускеала, Сортавала и парк «Бастионъ» с фотографом
  3. Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ретро поезд
  4. Исторический парк «Бастионъ»
  5. Ладожские шхеры
  6. Питомник хаски
  7. Водопад Кивач
  8. Остров Валаам
  9. Парк Ваккосалми
  10. Памятник «Рунопевец»
Сколько стоит тур в Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "К оленям" можно забронировать 3 тура от 56 000 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2025 год по теме «К оленям», 1 ⭐ отзыв, цены от 56000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь