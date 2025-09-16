Мои заказы

Туры к хаски и оленям из Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Хаски и олени» в Сортавале, цены от 56 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
3 дня
1 отзыв
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
31 дек в 08:30
56 000 ₽ за человека
Путешествие в Карелию для всей семьи: Рускеала, Сортавала и парк «Бастионъ» с фотографом
На автобусе
3 дня
Путешествие в Карелию для всей семьи: Рускеала, Сортавала и парк «Бастионъ» с фотографом
Проехаться на ретропоезде, увидеть хаски и оленей и полюбоваться Мраморным каньоном и водопадами
Начало: Ж/д станция Сортавала, 10:00
3 окт в 10:00
64 000 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
На машине
6 дней
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
25 ноя в 08:30
12 дек в 08:30
98 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Хаски и олени»

Сколько стоит тур в Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Хаски и олени" можно забронировать 3 тура от 56 000 до 98 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
