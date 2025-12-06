Мои заказы

Путешествие в Карелию для всей семьи с комфортом: Рускеала, Сортавала и Ахвенкоски с фотографом

Проехаться на ретропоезде, увидеть хаски и оленей и полюбоваться Мраморным каньоном и водопадами
Приглашаем в путешествие всю семью — мы составили программу так, чтобы было интересно и взрослым, и даже самым маленьким.

Вы побываете в горном парке «Рускеала», прогуляетесь по старинным улочкам Сортавалы, послушаете
гул водопадов. Дети насладятся общением с милыми собаками, оленями и лосями. Остановимся в отеле 4* с видом на залив.

Наши туры мы организуем так, чтобы родители смогли получить максимум удовольствия от поездки: распорядок составляем с учётом дневного сна, по маршрутам можно передвигаться с коляской, и мы всегда готовы прийти на помощь мамам и папам.

Сопровождать группу будет профессиональный фотограф, так что вы получите не только впечатления, но и яркие качественные кадры.

Если вы планируете ехать с малышами до 5 лет, рекомендуем выбрать 2-дневный тур, а с ребятами старше — 3-дневный.

Путешествие в Карелию для всей семьи с комфортом: Рускеала, Сортавала и Ахвенкоски с фотографом

Описание тура

Организационные детали

Питание. В стоимость включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Автобус. Также в стоимость включены билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Возраст участников. 0-99 лет. Мы рекомендуем поехать на 2 дня семьям с детьми 0+, а на 3 дня — с детками 5+, так как на последний день мы подготовили посещение настоящего города викингов и подъём на гору.

Уровень сложности. Лёгкий. Маршрут продуман и разработан для семей с детьми 0+, в том числе с колясками. В 3-й день вас ждёт несложный подъём на гору Паасо по оборудованным лестницам, занимает около 20 минут.

Программа тура по дням

1 день

Парк «Долина водопадов», прогулка по экотропе, хаски, олени и лоси и отдых на берегу Ладожского озера

Утром мы встретимся на станции Сортавалы и отправимся в парк «Долина водопадов». Пройдём по живописной экотропе вдоль реки Иййоки, где увидим каскад из четырёх водопадов и водяную мельницу, возведённую более 100 лет назад.

Мы покормим оленей и лосей, пообщаемся с дружелюбными хаски, заглянем в историческую кузницу и немного отдохнём с чашкой свежезаваренного иван-чая из котла.

После отправимся в отель, где прогуляемся по берегу Ладожского озера и наберёмся сил перед следующим днём.

2 день

Прогулка по Сортавале, горный парк «Рускеала» и поездка на ретропоезде

Утро мы проведём в Сортавале. Нас ждёт увлекательная прогулка с профессиональным гидом. Мы познакомимся с историей города и увидим разнообразие архитектурных стилей: от изящного модерна до строгого неоклассицизма и функционализма.

После отправимся в Рускеальский карьер. Прогуляемся вдоль горного озера и сделаем фото в местах, где когда-то добывали мрамор для фасадов петербургских дворцов. Мы узнаем, откуда произошло название «Рускеала», как Белая гора превратилась в Мраморный каньон и почему он сегодня заполнен водой.

Вечером прокатимся на уникальном ретропоезде, возглавляемом настоящим паровозом. Путешествовать будем в вагонах, оформленных в стиле «Николаевского экспресса» конца 19 – начала 20 века.

3 день

Водопады Ахвенкоски

Утром будет время неспешно прогуляться и осмотреть окрестности в своём ритме.

После обеда мы отправимся к водопадам Ахвенкоски — одной из самых известных природных достопримечательностей Карелии. Ахвенкоски считаются крупнейшими водопадами региона. Это поистине живописное и самобытное место, окутанное множеством легенд. Согласно одной из них, хозяином этих земель является водяной, требующий уважительного отношения к природе и в ответ помогающий людям. Считается, что желания, загаданные у водопада, обязательно исполняются.

К 19:00 доставим вас на ж/д станцию Сортавалы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на ретропоезд
  • Фотосопровождение на всём маршруте
  • Экскурсии по программе и входные билеты
  • Радиооборудование на экскурсиях
  • Организационное сопровождение и забота
Что не входит в цену
  • Билеты в Сортавалу и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
  • Страхование от невыезда (по желанию)
  • Стоимость 2-дневного тура:
  • Родитель + ребёнок до 2 лет - от 48 000 ₽
  • 2 родителя + ребёнок до 2 лет - от 71 500 ₽
  • Стоимость 3-дневного тура:
  • Родитель + ребёнок до 2 лет - от 67 500 ₽
  • 2 родителя + ребёнок до 2 лет - от 103 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д станция Сортавалы, 10:00
Завершение: Ж/д станция Сортавалы, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сортавале
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии и туры для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии мы приглашаем топовых
гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя на экскурсии непринужденно. Тайминг экскурсии и маршрут удобен для прохождения с коляской, самокатом. С нами всегда фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!

