Вы побываете в горном парке «Рускеала», прогуляетесь по старинным улочкам Сортавалы, послушаете
Описание тура
Организационные детали
Питание. В стоимость включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Автобус. Также в стоимость включены билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс».
Возраст участников. 0-99 лет. Мы рекомендуем поехать на 2 дня семьям с детьми 0+, а на 3 дня — с детками 5+, так как на последний день мы подготовили посещение настоящего города викингов и подъём на гору.
Уровень сложности. Лёгкий. Маршрут продуман и разработан для семей с детьми 0+, в том числе с колясками. В 3-й день вас ждёт несложный подъём на гору Паасо по оборудованным лестницам, занимает около 20 минут.
Программа тура по дням
Парк «Долина водопадов», прогулка по экотропе, хаски, олени и лоси и отдых на берегу Ладожского озера
Утром мы встретимся на станции Сортавалы и отправимся в парк «Долина водопадов». Пройдём по живописной экотропе вдоль реки Иййоки, где увидим каскад из четырёх водопадов и водяную мельницу, возведённую более 100 лет назад.
Мы покормим оленей и лосей, пообщаемся с дружелюбными хаски, заглянем в историческую кузницу и немного отдохнём с чашкой свежезаваренного иван-чая из котла.
После отправимся в отель, где прогуляемся по берегу Ладожского озера и наберёмся сил перед следующим днём.
Прогулка по Сортавале, горный парк «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Утро мы проведём в Сортавале. Нас ждёт увлекательная прогулка с профессиональным гидом. Мы познакомимся с историей города и увидим разнообразие архитектурных стилей: от изящного модерна до строгого неоклассицизма и функционализма.
После отправимся в Рускеальский карьер. Прогуляемся вдоль горного озера и сделаем фото в местах, где когда-то добывали мрамор для фасадов петербургских дворцов. Мы узнаем, откуда произошло название «Рускеала», как Белая гора превратилась в Мраморный каньон и почему он сегодня заполнен водой.
Вечером прокатимся на уникальном ретропоезде, возглавляемом настоящим паровозом. Путешествовать будем в вагонах, оформленных в стиле «Николаевского экспресса» конца 19 – начала 20 века.
Водопады Ахвенкоски
Утром будет время неспешно прогуляться и осмотреть окрестности в своём ритме.
После обеда мы отправимся к водопадам Ахвенкоски — одной из самых известных природных достопримечательностей Карелии. Ахвенкоски считаются крупнейшими водопадами региона. Это поистине живописное и самобытное место, окутанное множеством легенд. Согласно одной из них, хозяином этих земель является водяной, требующий уважительного отношения к природе и в ответ помогающий людям. Считается, что желания, загаданные у водопада, обязательно исполняются.
К 19:00 доставим вас на ж/д станцию Сортавалы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Трансферы по маршруту
- Билеты на ретропоезд
- Фотосопровождение на всём маршруте
- Экскурсии по программе и входные билеты
- Радиооборудование на экскурсиях
- Организационное сопровождение и забота
Что не входит в цену
- Билеты в Сортавалу и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение
- Страхование от невыезда (по желанию)
- Стоимость 2-дневного тура:
- Родитель + ребёнок до 2 лет - от 48 000 ₽
- 2 родителя + ребёнок до 2 лет - от 71 500 ₽
- Стоимость 3-дневного тура:
- Родитель + ребёнок до 2 лет - от 67 500 ₽
- 2 родителя + ребёнок до 2 лет - от 103 500 ₽