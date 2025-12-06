.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Автобус. Также в стоимость включены билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Возраст участников. 0-99 лет. Мы рекомендуем поехать на 2 дня семьям с детьми 0+, а на 3 дня — с детками 5+, так как на последний день мы подготовили посещение настоящего города викингов и подъём на гору.

Уровень сложности. Лёгкий. Маршрут продуман и разработан для семей с детьми 0+, в том числе с колясками. В 3-й день вас ждёт несложный подъём на гору Паасо по оборудованным лестницам, занимает около 20 минут.